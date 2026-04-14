自由開講》歐盟對核電態度的轉變

◎ 陳鴻達

過去歐盟各國對核電的態度可說是兩極化，有高度仰賴核能的如法國與比利時，也有反核的如德國。平均而言，核電占歐盟總發電量略少於四分之一。但近幾年來由於氣候變遷與地緣政治的因素，認為核電是不得不選擇的聲音有增強的趨勢。

因為烏俄戰爭，歐盟最新規定，若能證實某核電廠對環境不會有明顯危害，那麼這個核電廠在「過渡期」內，可以被認為是合乎永續的經濟活動。圖為法國電力公司營運的克魯阿斯核電廠。（彭博檔案照）以歐盟「永續經濟活動認定標準（EU Taxonomy）」為例，經過漫長的討論，幾度推翻原先的決議。最後因為烏俄戰爭，俄羅斯切斷對歐盟的能源供給，在能源供給危機的陰影下，有些原本較不支持核電的國家，轉為有條件的支持核電。目前歐盟規定，若能通過嚴格的檢驗，證實某核電廠對環境不會有明顯危害，那麼這個核電廠在「過渡期」內，可以被認為是合乎永續的經濟活動。

目前歐盟要求境內一定規模以上的公司，每年必須申報其營收或資本支出中，有多少比例是符合永續，以作為該公司永續表現的KPI。現在歐盟規定以下三類支出可以納入永續計算。（1）興建3.5代（Generation III+）核電廠；（2）現有舊核電廠的升級與延壽；（3）未來第四代核電廠的研發。這個規定通過之初，沒有將核電納入永續的案例，但近來陸續出現了。例如法國電力集團（EDF）的「大修復計畫」，法國政府與EDF投入數百億歐元，對現有的數十座核反應爐進行安全升級與設備更新，讓其可在原先設計使用期限40年之後繼續使用。芬蘭Olkiluoto 3（OL3）核電廠是歐洲首座投入營運的3.5代核電廠。核電廠可發行「綠色債券」或向銀行申請「綠色貸款」來籌措經費。因為可以被納入「綠色資產比例」成為永續的KPI，因此可以享有較低利率的待遇。目前的案例顯示約可享有4-10個基準點的「綠色溢價」（Greenium）。

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台灣民主化程度，反核運動論述已經不符合台灣現況。（資料照）由於過去台灣在民主化的過程與反核運動有著緊密的關係，因此台灣民意對於核電的態度遠比歐盟還複雜，因此是一項高難度的政策決定。過去因為核電的黑箱決策，因此有「反核是為反獨裁」之說。但以今日的民主化程度，這個論述已經不符合台灣現況。目前歐盟的核電支出計畫除了須通過政府核安部門的審查外，也還會找民間第三方認證（Second Party Opinion），例如找標準普爾（S&P Global）等評級機構進行審核，確認其核能支出確實符合 EU Taxonomy的技術標準。儘可能降低各界的疑慮，這也是值得借鏡的地方。

（作者為台灣金融研訓院金融穩定中心主任/台大公共經濟中心特約研究員）

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