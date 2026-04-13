自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》誰在替人民著想？ 從油價看穿中共話術

2026/04/13 11:30

◎ 郭索

當國台辦近日對台灣油價「表達關切」時，看似一種對台民生的善意提醒，實則更像是一場熟悉的政治宣傳操作。這類發言的慣用套路，是將台灣描繪為「民生困苦」的對象，藉此合理化中共對台統戰與干預。然而，一旦將實際數據攤開檢視，就會發現這種「關心」，不僅站不住腳，甚至顯得荒謬至極。

中國油價每公升逾新台幣50元，遠高於台灣約34元的水準。圖為中國煙台市的一處加油站。 （美聯社檔案照）中國油價每公升逾新台幣50元，遠高於台灣約34元的水準。圖為中國煙台市的一處加油站。 （美聯社檔案照）從具體油價比較來看，中國境內92、95汽油與柴油價格，換算新台幣後均明顯高於台灣。92汽油約42.6元、95汽油約45.4元、柴油約41.2元，全面高出台灣現行價格區間。更諷刺的是，98號汽油在中國並未納入政府指導價體系，而是由中國石油天然氣集團與中國石油化工集團等國企自行定價，導致價格普遍突破每公升人民幣10元，也就是新台幣50元以上，遠高於台灣約34元的水準。這樣的結構，顯示中國能源市場並非外界想像的「穩定低價」，反而存在高度扭曲與不透明。

進一步分析，中國油價偏高並非單純市場因素，而是源自其體制性的政策設計。中共透過所謂「成品油定價機制」，將國際油價波動與國內價格連動，但同時夾帶稅收、國企利潤與財政需求，使得油價成為隱性財政工具。換言之，中國民眾每一次加油，實際上都在為國家財政與國企體系埋單。這種結構性成本，才是真正壓迫民生的來源，而非台灣所面對的市場價格波動。

中國人民油價都比台灣高時，究竟誰的日子比較不好過？圖為台灣中油加油站。（資料照）中國人民油價都比台灣高時，究竟誰的日子比較不好過？圖為台灣中油加油站。（資料照）反觀台灣，油價雖然同樣受到國際能源市場影響，但透過價格平穩機制與資訊公開，至少在透明度與可預測性上遠優於中國。更重要的是，台灣社會可以公開討論油價政策、監督台灣中油的決策，甚至透過民主制度影響能源政策方向。這種制度差異，正是兩岸民生品質差距的根本原因，而非單純的價格數字比較。

因此，當國台辦試圖以「關心油價」作為切入點時，真正暴露的不是台灣的問題，而是中共長期以來的認知作戰手法。透過選擇性敘事與資訊扭曲，塑造對台灣不利的印象，同時掩蓋自身體制的缺陷。然而，在資訊流通日益開放的今日，這類話術已難以掩飾現實。當數據被攤在陽光下，中共所營造的「優越敘事」也隨之瓦解。

最終問題其實很簡單：當中國人民每一次加油都比台灣付出更高成本時，究竟誰的日子比較不好過？如果連最基本的民生成本都無法誠實面對，那所謂的「關心台灣」，不過是一場自欺欺人的政治表演。

（作者為自由評論者）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書