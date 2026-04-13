自由開講》誰在替人民著想？ 從油價看穿中共話術

◎ 郭索

當國台辦近日對台灣油價「表達關切」時，看似一種對台民生的善意提醒，實則更像是一場熟悉的政治宣傳操作。這類發言的慣用套路，是將台灣描繪為「民生困苦」的對象，藉此合理化中共對台統戰與干預。然而，一旦將實際數據攤開檢視，就會發現這種「關心」，不僅站不住腳，甚至顯得荒謬至極。

中國油價每公升逾新台幣50元，遠高於台灣約34元的水準。圖為中國煙台市的一處加油站。 （美聯社檔案照）從具體油價比較來看，中國境內92、95汽油與柴油價格，換算新台幣後均明顯高於台灣。92汽油約42.6元、95汽油約45.4元、柴油約41.2元，全面高出台灣現行價格區間。更諷刺的是，98號汽油在中國並未納入政府指導價體系，而是由中國石油天然氣集團與中國石油化工集團等國企自行定價，導致價格普遍突破每公升人民幣10元，也就是新台幣50元以上，遠高於台灣約34元的水準。這樣的結構，顯示中國能源市場並非外界想像的「穩定低價」，反而存在高度扭曲與不透明。

進一步分析，中國油價偏高並非單純市場因素，而是源自其體制性的政策設計。中共透過所謂「成品油定價機制」，將國際油價波動與國內價格連動，但同時夾帶稅收、國企利潤與財政需求，使得油價成為隱性財政工具。換言之，中國民眾每一次加油，實際上都在為國家財政與國企體系埋單。這種結構性成本，才是真正壓迫民生的來源，而非台灣所面對的市場價格波動。

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中國人民油價都比台灣高時，究竟誰的日子比較不好過？圖為台灣中油加油站。（資料照）反觀台灣，油價雖然同樣受到國際能源市場影響，但透過價格平穩機制與資訊公開，至少在透明度與可預測性上遠優於中國。更重要的是，台灣社會可以公開討論油價政策、監督台灣中油的決策，甚至透過民主制度影響能源政策方向。這種制度差異，正是兩岸民生品質差距的根本原因，而非單純的價格數字比較。

因此，當國台辦試圖以「關心油價」作為切入點時，真正暴露的不是台灣的問題，而是中共長期以來的認知作戰手法。透過選擇性敘事與資訊扭曲，塑造對台灣不利的印象，同時掩蓋自身體制的缺陷。然而，在資訊流通日益開放的今日，這類話術已難以掩飾現實。當數據被攤在陽光下，中共所營造的「優越敘事」也隨之瓦解。

最終問題其實很簡單：當中國人民每一次加油都比台灣付出更高成本時，究竟誰的日子比較不好過？如果連最基本的民生成本都無法誠實面對，那所謂的「關心台灣」，不過是一場自欺欺人的政治表演。

（作者為自由評論者）

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