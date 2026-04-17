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沈榮欽國際視野》見證台大學生會的興衰

我們曾經拚命爭取的學生會，不僅由絢麗趨於平淡，最後甚至難以激起漣漪，成為可有可無的存在。見證台大學生會的興衰，是我們那一代人理想與現實最清晰的碰撞之一。
沈榮欽 國際視野

沈榮欽 國際視野

2026/04/17 10:30

◎ 沈榮欽

台大學生會成立以來首次罷免成功，遭到罷免的會長陳柏承，原因都是為了幹部不合的瑣事，像是「發放雞排蒐集校務建言」活動時，沒有跟副會長及幹部討論，也未告知全體幹部的情況下即對外發佈活動訊息等，無怪乎學生冷淡。會長遭到罷免，副會長莊智程繼任。

台大學生會成立以來首次罷免成功，台大學生會長陳柏承遭到罷免。（取自台大學生會）台大學生會成立以來首次罷免成功，台大學生會長陳柏承遭到罷免。（取自台大學生會）這幾年台大學生會始終維持超低的投票率，2023年只剩下5.6% ，2024年更低到3.86%，本屆好不容易讓投票率回升到7.18%，結果又鬧出僅見的罷免案，而投票率更是低到1.44％。一個學生不在意的組織內鬨鬧出的罷免案，無論成功與否，都只會讓學生對學生會更加無感。

台大學生會憲章規定了幹部的產生方式，「副會長、各部部長，由會長或當選人提名，經學生代表大會同意後任命之」，卻沒有明定會長解職幹部的程序，只說「出缺時，會長得自行兼理，並應提出新任人選，於下次學生代表大會中經同意後任命之」。

我沒查到台大學生會除了憲章之外，是否也有附法（by-laws）。若在規定闕如下，不難想像，本屆幹部中分為不同派系，彼此互鬥，幾乎延續了本屆會長的大半任期，最後只得以罷免案的方式解決。

不過根據台灣人（尤其是台大師生）一貫做事的方式，風波過後，大概還是沒人會認真修改憲章，繼續等待下一次的內鬨發生。

我大一時當選學代，正值台大最後一屆代聯會，幾乎無日不上報，因為台大學生鬧了多年普選，校方終於同意成立學生會，當時風起雲湧，好不熱鬧。其實普選影響最大的是國民黨學生，過去國民黨學生當選代聯會主席，是國民黨內晉升的重要管道之一，不過改為學生會之後，這條晉升管道也就斷了。

台大學生會會長都從了政，只有第四屆的賴中強堅持社會運動至今，令人敬佩。（資料照）台大學生會會長都從了政，只有第四屆的賴中強堅持社會運動至今，令人敬佩。（資料照）學生會一開始還是受人矚目的，前幾任會長羅文嘉、范雲、林奕華都從了政，只有第四屆的賴中強堅持社會運動至今，令人敬佩。後來學生會漸趨於平淡，雖然也有黃國昌、高嘉瑜等人從政，但是已經在台大校園內影響力大不如前。我們曾經拚命爭取的學生會，不僅由絢麗趨於平淡，最後甚至難以激起漣漪，成為可有可無的存在。見證台大學生會的興衰，是我們那一代人理想與現實最清晰的碰撞之一。

（作者為加拿大約克大學副教授）

本文經授權轉載自沈榮欽臉書

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