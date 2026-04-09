矢板明夫觀點》徐春鶯就是匪諜 中國對台滲透已是全方位

中國的統戰早已深入台灣內部，正在一點一滴影響政治運作，並觸及到了立法層面。而且這種操作，不再偷偷摸摸，而是光明正大地與中共官員互動，甚至直接討論如何組織聯盟、推薦立委候選人、推動法案。

◎ 矢板明夫

很多人要我談一下徐春鶯的案子。我認真看了她的起訴書，感想只有四個字：怵目驚心。

前民眾黨主席柯文哲日前稱「民進黨才是共匪」，但事前民眾黨新住民委員會主委、中配徐春鶯才因違反「反滲透法」遭起訴。（取自貼文）

從內容可以看出，中國的統戰早已深入台灣內部，正在一點一滴影響政治運作，並觸及到了立法層面。而且這種操作，不再偷偷摸摸，而是光明正大地與中共官員互動，甚至直接討論如何組織聯盟、推薦立委候選人、推動法案。這已經不是個案，而是一套有計畫、有目標的政治工程，其目的，就是破壞台灣的制度與社會。

看完起訴書，我想說三件事。

第一，徐就是匪諜。她來台灣就是搞破壞的，應該抓。台灣社會必須加強防諜意識，不要再被「文化交流」、「經濟交流」、「科技交流」這些名目所迷惑。中國的最終目的，就是要吞併台灣，把台灣人變成韭菜和人礦。

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第二，中國對台灣的滲透已經是全方位的。過去為大家熟知的是國民黨，這次的徐是民眾黨，最近傳出民進黨也有人涉案。這說明，沒有任何一個政黨可以掉以輕心。但不同之處在於，有的政黨是個人被滲透，有的是黨內一部分被滲透，有的則是黨中央層級出現問題。關鍵在於，當滲透被發現之後，該政黨採取什麼樣的態度，我們就可以看出，這個政黨是不是真正在捍衛民主自由的價值。

中國的統戰早已深入台灣內部，而且是正大光明與中共官員直接討論如何組織聯盟、推薦立委候選人、推動法案。示意圖。（路透檔案照）第三，徐雖然是中配，但這並不代表所有中配都是在為共產黨做事。事實上，很多中配是真心熱愛台灣、努力工作、認真納稅的。相反，也有一些土生土長的台灣人，積極地拿對岸的錢替共產黨做事。因此，切記「我們的敵人是中共」，不應該岐視或者排斥生活在台灣的中配群體。

徐的案子，算是及時敲響了警鐘。台灣社會一定要提高警覺，民主制度本身，被敵人反過來利用，才是最危險的。

（作者為日本在台新聞工作者與作家）

本文經授權轉載自矢板明夫臉書

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