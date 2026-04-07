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自由開講》「一中政策」這名稱很危險！

2026/04/07 11:00

◎ 永山英樹

國民黨主席鄭麗文強調「全世界都奉行『一中政策』」。（資料照）國民黨主席鄭麗文強調「全世界都奉行『一中政策』」。（資料照）國民黨主席鄭麗文強調說，「不只是國民黨黨章與中華民國憲法的明文規定，全世界都是奉行『一中政策』的共同共識。」難道她不知道在國際社會上所謂的「一中」指的是中華人民共和國嗎？

在不包括台灣的邦交國在內的一百八十二個聯合國會員國都奉行「一中政策」（雖然也有像日本這樣不使用「一中政策」這個名稱的國家）。我認為「一中政策」可分為①基於「一中原則」的「一中政策」與②不接受「一中原則」的「一中政策」。

奉行①的國家承認「世界上只有一個中國、中國是中華人民共和國，台灣是中國領土不可分的一部分」。

採取②的國家承認「世界上只有一個中國、中國是中華人民共和國」，但不承認「台灣是中國的一部分」。

根據澳洲智庫2025年1月發表的報告，有一百四十二個國家支持「一中原則」，而包括日美歐等主要國家在內的四十個國家拒絕接受「一中原則」。因此，可以認為前者類型的國家採取①的「一中政策」，後者類型的國家就奉行②的「一中政策」。

根據澳洲智庫2025年1月的報告，有142個國家支持「一中原則」，包括日美歐等主要國家在內的40個國家拒絕接受「一中原則」。（取自澳洲洛伊研究所 Lowy Institute）根據澳洲智庫2025年1月的報告，有142個國家支持「一中原則」，包括日美歐等主要國家在內的40個國家拒絕接受「一中原則」。（取自澳洲洛伊研究所 Lowy Institute）無論如何，正如鄭麗文所言「全世界都奉行一中政策」，但這「一中」指的就是中華人民共和國，而這些國家絕不會接受國民黨的「根據中華民國憲法，一中即中華民國」的主張。鄭麗文不可能不知道這樣的現實。

「一中政策」這個名稱是應中國的要求而產生的，聽起來就容易被誤解接受「一中原則」的政策，很危險。在二〇一七年川普與蔡英文進行電話會談，在美國傳出美政府可能改變「一中政策」的風聲時，日本各大報社紛紛將「一中政策」誤稱為「一中原則」。當時我向各家媒體要求更正。雖然不知道那是否奏效，但不久後就出現了更正的動向。我之所以急忙要求更正，是因為各媒體聽到「一中政策」就誤解美國承認台灣是中華人民共和國的一部分

其實我曾在書中讀到，由於「一中政策」之名，美國國會中也有議員認為台灣屬於中國。因此，台灣現在應該做的是要求各國廢除「一中政策」這一名稱。明明現在是這種情況，鄭麗文到底在說些什麼蠢話。

（作者為台灣研究論壇會長）

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