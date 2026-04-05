自由開講》平心靜氣看「習鄭會」

◎ 李文忠

「習鄭會」將登場，鄭麗文4月7日將率團訪中。（資料照、路透，本報合成）「習鄭會」將登場，鄭奉上的伴手禮是：「國防特別預算」3800億+N版本、「九二共識、反對台獨」寫入國民黨黨章、全世界都奉行「一中政策」。台灣要如何看待這件事呢？我們只要平心靜氣剖析各方立場及利益，可得梗概。

中國

統一台灣是中國百年復興的使命，既是民族主義的情緒，也是國家戰略的需要，限制因素是能力。它的優先選項是和平統一，但不放棄武統，以威嚇台灣人民。

在鄧江胡時期，中共的國家戰略優先是穩住內外關係以全力發展經濟，國共「九二共識」符合此一戰略。隨著中國國力及軍事力量上升，習時期中共對外擴張的需要及企圖也膨脹起來，如對外戰狼外交、南海生事。在對台方面，已不再滿足含混模糊的「九二共識」，明定「一中前提」，政治上停擺吳敦義、江啟臣、朱立倫主席赴中及「國共論壇」，公開支持鄭麗文上位，關閉兩岸政府間所有窗口，因為民進黨政府不接受一中；軍事上現階段在台海不斷軍演騷擾、2027年前具備渡海攻台的能力、2035年前具備對美軍「反介入／拒止」能力。

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習近平掌權以來，對台政策明定「一中前提」，政治上停擺吳敦義（右）、江啟臣（左）、朱立倫（中）等歷任國民黨主席赴中及參與「國共論壇」，卻公開支持現任主席鄭麗文上位。（資料照，本報合成）這二年國際形勢又有變化，中共內外交困，對外收歛戰狼外交，對台重新強調「和統」這一手，但仍維持「促統」的勢頭，鄭主席完全滿足這兩項條件，這是邀鄭赴中的背景。

台灣

台灣人民務實，我們既要維持獨立自主的現狀，也就是自由民主的制度及生活方式，也企望和平避戰，政黨如何回應呢？

一 民進黨

本黨以反威權、反外來起家進而執政，守護台灣主權及民主價值既是信念也是力量來源。民進黨也有十分務實的面向，如執政前通過「台灣前途決議文（p31）」取代「台獨黨綱」、陳總統「四不一沒有」、蔡英文總統2016就職演說，都展現了這個面向，可惜中共仍不滿意斬斷兩岸政府平等、健康地往來，疚在北京。

由於中共的威脅真實存在，加上北京持續霸權侵凌，國內同路人又公然唱和，深綠充滿危機感，綠營領袖及精英失去執政應有的平衡及多手，兩岸敵意螺旋持續上升，社會對綠色的印象是：「逢中必反」、「逢交流必反」、「只知備戰不思避戰」。

中共對台持續霸權侵凌，國內同路人又公然唱和，使深綠充滿危機感，綠營領袖及精英失去執政應有的平衡，導致社會對綠色的印象多停在「逢中必反」。（資料照）二 國民黨

國民黨中，有人基於對中國的感情，有人基於兩岸經貿的利益，更重要地是基於和平的企望，接受「九二共識」，優點在建構出一個可以處理兩岸關係的框架，風險在傷害中華民國主權，尤其在習時期沒收各表，明示一中前提後，該黨仍屈意配合，讓國人看出「九二共識」的侷限性及欺瞞性，支持率掉到10%。詭異地是，國民黨仍死抱這條形同自殺的兩岸路緣，結果是蔡英文執政時期，該黨兩次地方選舉大勝，兩次總統-立委選舉卻大敗。

全世界民主國家對中都是兩手，唯獨台灣兩大黨只有一手，各有偏執，台灣人民真倒楣。

回到「習鄭會」，捎來和平的曙光，但不容樂觀，因為鄭麗文的思維、個性及權力基礎薄弱，恐怕結果是配合北京的敍事（註一），所得是微不足道的讓利。鄭如果能得到習樂見兩岸和平相處或減少軍演的承諾及正視中華民國存在的事實，對台灣可是大功一件，對國民黨也是大利多，但不容易。退而求其次，鄭總要在習面前提出這兩個主張，國人且拭目以待，國民黨人請多擔一個心。

鄭麗文如能得到習近平樂見兩岸和平相處或減少軍演的承諾，及正視中華民國存在的事實，對台灣可是大功一件；圖為中國軍演。（美聯社）註一：鄭行前突然說出：「全世界都『奉行』一中政策」，就是在完全配合北京的敘事。全世界都接受一中是事實，但中國的「一中原則」是一個中國，以中華人民共和國為唯一代表，美國的「一中政策」是反對以武力改變台海現状，這已經是民主國家的共識，鄭的講話不是無知，是對中華民國的背棄。

（作者為前立法委員）

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