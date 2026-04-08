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自由開講》戰時韌性建築之文化資產價值：水陸雙動脈節點「蔡金木宅」之指定理由

2026/04/08 10:30

◎ 郭怡君

一、 背景與核心論述：水陸雙動脈與「決戰型住宅」的生存空間轉譯

台北盆地南緣之空間發展，深受「瑠公圳（水路）」與1921年通車的「萬新鐵路（陸路煤礦運輸）」兩大產業動脈所形塑。位於此雙重網絡交會點上的蔡金木宅，是昔日水利設施的關鍵附屬空間，是見證該區域兩大產業運輸歷史僅存的空間場域

進入1940年代初期，台灣處於二戰高度動員體制下，物資緊縮、工期急迫，促使了為供應水圳與礦業關鍵勞動者集居的「決戰型住宅」之誕生。在糧食徵用、配給制度與空襲壓力之下，1943年開始編纂、1945年緊急出版之《臺灣野生食用植物圖譜》揭示當時社會極度仰賴在地自然資源以支撐生存的替代食物體系（張之傑，2020）。

此一特性，與蔡金木宅以就地取材、低資源依賴來維持日常運作的歷史情境成為互證。在決戰時期的極端條件下，建築、食物與水資源共同構成了不可分割的整體生存基礎，而蔡宅正是此一時代精神下誕生的具體空間證據。

蔡金木宅位於瑠公圳旁，是戰時維護水圳工事之代表建築，亦是作為二戰勞動者生活型態之見證。（資料照）蔡金木宅位於瑠公圳旁，是戰時維護水圳工事之代表建築，亦是作為二戰勞動者生活型態之見證。（資料照）

二、 蔡金木宅「日常韌性（Everyday Resilience）」之調適特徵

在戰時脈絡下，蔡金木宅展現出有別於承平時期建築的系統性環境調適特徵。這種低技術、可複製、可維護的設計，展現了高度的「日常韌性」：

1.構造韌性與在地材料循環：

採木材、磚與混凝土之混合構造，以簡約樸素、就地取材為原則。用煙燻防腐；透過構件的簡化與標準化，使建築具備局部替換與快速修復之能力，大幅縮短戰時修復鏈，回應物資管制的困境。

2.被動式微氣候控制：

將日本溫帶住宅技術進行在地轉譯，確立了遮陽、通風、排水優先於機電依賴的原則。透過深屋簷、連續廊道與對流開窗，在熱帶環境中做出一套實用的調適學。

3.防潮與衛生尺度的精準轉移：

在地基與構造處理上，該建築未採整體抬高地坪之方式，而呈現貼地構造之特徵；其室內設有高床構造，使人體活動與休息空間得以離開潮濕地表。外部貼地、內部抬升之配置，在戰時物資與工期受限條件下，將防潮與衛生需求由整體建築尺度精準轉移至以人體為尺度。

4.用途轉換彈性與社會網絡鑲嵌：

建築空間特意與瑠公圳水系及鐵路邊坡連結。昔日蔡金木先生不僅與水利組合關係密切，在此負責「看守」邊坡，更承擔了允文（文書處理）、允武（圳道維安）的重任。其半戶外空間促成了鄰里互助，在戰時結成強韌的社會安全網；戰後亦能去軍事化，轉變為承載常民生活的平民居所，展現極佳的歷史韌性

蔡金木宅具有低技術、可複製、可維護的設計，展現出高度「日常韌性」的特色；圖為蔡金木宅空拍圖。（台灣人權促進會提供）蔡金木宅具有低技術、可複製、可維護的設計，展現出高度「日常韌性」的特色；圖為蔡金木宅空拍圖。（台灣人權促進會提供）

三、 文化資產價值評估

綜合上述特徵，蔡金木宅作為一種在極端條件下發展出的韌性建築，其文化資產價值可歸納如下：

• 【歷史價值】水陸雙動脈與戰時體制之空間見證：

見證瑠公圳與萬新鐵路兩大產業脈絡的交會，並如實反映1940年代戰時體制下，台灣社會面對物資匱乏與民生防空調適之真實生活樣貌。

• 【稀少性與代表性】瑠公圳畔唯一僅存之日治民居：

在圳道兩旁早已被現代高樓淹沒的今日，蔡宅是新店圳頭段唯一僅存可見證日治（決戰）時期以降水圳常民生活與歷史尺度的實體建築，具備無可取代的稀缺性。

• 【建築史與技術史價值】「決戰型住宅」之孤本：

體現日本溫帶建築在熱帶台灣的轉譯，補充了台灣近代建築史中，介於台日傳統民居與現代化建築過渡期──以生存為導向韌性建築的重要技術拼圖。

• 【地方特色與系統價值】重塑水圳場所精神：

建築與自然水文緊密結合，保留蔡宅不使其成為房地產開發的豪宅後花園。找回在地平息糾紛、接待異鄉客的地方公義精神，重塑新店水圳與鐵道工人生活場所的關鍵節點。

• 【環境史與生態證據價值】水域生物資源與生活系統之歷史見證：

蔡金木家族早期曾於鄰近瑠公圳中撈取台灣蜆作為食物來源，此一生活經驗顯示該水體於當時不僅具備灌溉與產業功能，亦能提供可供採集之生物資源，在糧食供應受限情境下承擔之生存支撐角色。此「河鮮」的水圳風華甚為可貴。

• 【當代前瞻價值】超越「高科技綠建築」的啟示：

相較於當代高度依賴機電設備的昂貴綠建築，蔡宅揭示了低技術、低碳排、可維護的氣候適應智慧。在面對極端氣候的時代，此案例具有極高的公共性與當代設計參考價值

四、 結論與具體建議

文化資產之保存，常面臨產權的爭議或形式的凍結，本案所承載之韌性知識與公共意義，留下了一個極端時代中，台灣社會可循的生存脈絡。爰此，針對本案提出以下建議事項：

1.確立公共價值，啟動法定保存：

戰時韌性建築的公共價值與意義屬於全社會，其高度勝過產權爭議。建議優先確認其文資價值，盡速由「暫定古蹟」轉為正式法定保存

2025年6月25日，新北市文化局將新店蔡金木宅列暫定古蹟。筆者建議，應優先確認其文資價值，轉為正式法定保存。（資料照）2025年6月25日，新北市文化局將新店蔡金木宅列暫定古蹟。筆者建議，應優先確認其文資價值，轉為正式法定保存。（資料照）

2.深化技術紀錄與口述歷史：

同步啟動建築測繪、構造調查與口述歷史紀錄，完整保存其戰時技術、水陸交通記憶與生活內涵。

3.建立「生活地景復育模式」（如: 老樹—老屋—石階—果樹—台灣蜆模式）

為避免地景復育流於形式景觀再現，建議以歷史場域中已存在之自然與生活要素為基礎，建立具體且可操作之「環境復育模式」，作為後續規劃、設計與管理之依據。具有指標意義之核心元素例如：老樟樹（陸域微氣候與歷史時間尺度）、洗衣石階（人水互動界面）、果樹（可食地景與生活支持系統）、台灣蜆（水域生態健康），使本案由單一建築保存，進一步發展為具體可操作之「自然文化地景」復育示範場域，重現水圳生態與常民生活交織的歷史地景。

4.轉譯為當代氣候調適與防災韌性之教材：

未來修復再利用時，應將其「被動式節能」與「日常韌性」之特徵予以保留轉譯，作為當代都市巷弄更新、氣候調適與地緣政治困境之下防災韌性設計之實體示範。

（作者為台大建築與城鄉研究所助理教授）

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