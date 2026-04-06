自由開講》台美友好 莫擋國防預算

◎ 蘇緯政

美國聯邦參院外交委員會民主黨首席議員夏欣（左4）及共和黨參議員匡希恆（右5）率跨黨派議員訪台，並會見總統賴清德。（總統府提供）

近期，美國跨黨派參議員訪團再度來台，除拜會總統賴清德外，也將與朝野交換意見，重點之一就是關切台灣國防特別預算進度。這不是一般例行交流，而是美國再次以實際行動表明，台灣安全始終是其印太戰略的重要一環，支持台灣，也包括支持台灣提升自我防衛能力。

美國重要智庫布魯金斯研究院（Brookings Institution）最新發布的《兩岸關係的十字路口：美國對台政策的走向》（Cross-Strait crossroads: Pathways for America’s Taiwan policy）報告指出，台灣對美國的重要性，早已不只體現在雙邊關係層面，更攸關整體印太地區安全。台海安全環境變化迅速，美國的台灣政策不能再停留於過去的慣性模式，而必須依據新的戰略現實進行調整。台灣位第一島鏈核心，一旦台海失衡，不僅衝擊美國在西太平洋的戰略部署，也將波及區域盟友安全與全球供應鏈穩定。換言之，台灣不是邊陲，而是印太地區和平穩定的關鍵樞紐。再者，此報告亦說明美國之所以持續重視台灣，並非只考量地緣位置，而是台灣在經濟、科技與民主價值上的綜合戰略意義。台灣在全球先進半導體供應鏈中占有關鍵地位，而台灣作為亞洲成熟民主的代表，本身就是對威權體制最鮮明的對照，因此，支持台灣不僅是支持一個重要夥伴，更是支持印太地區的自由與民主價值。

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美國之所以持續重視台灣，並非只考量地緣位置，還有經濟、科技與民主價值上的綜合戰略意義；示意圖。（歐新社檔案照）

此外，若進一步觀察美國近年來對台論述的調整，更可看出台美關係持續深化。例如美國國務院更新「美台關係」表述，移除「不支持台獨」等字句，並強調兩岸分歧應以和平、不受脅迫且為兩岸人民所接受的方式解決，同時表示將持續支持台灣有意義地參與國際組織，包括在適當情況下成為正式會員。這樣的調整，傳達出美方對台灣更為明確的善意訊號，也凸顯台灣在美國戰略布局中的地位日益重要。

事實上，如今台美關係早已不只是政治友好，而是延伸到經濟安全、科技發展、供應鏈韌性與民主夥伴關係的全方位合作。賴清德總統今年（2026）二月指出，台美經濟繁榮夥伴對話已聚焦供應鏈安全、關鍵礦物、第三國合作及雙邊經貿等重點；另一方面，AIT處長谷立言近日也明確表示，美國對台政策沒有改變，並支持行政院版國防特別預算，期待台灣朝野儘快達成共識。換言之，國際社會固然支持台灣，但台灣若要把外部支持轉化為真正的嚇阻力量，仍必須拿出具體行動與自我防衛決心。

美國在台協會（AIT）處長谷立言近日明確表示，美國支持行政院版國防特別預算，期待台灣朝野儘快達成共識。（資料照）

面對中國持續升高的軍事壓力與灰色地帶脅迫，國防特別預算不是朝野攻防的籌碼，而是國家安全的必要基礎。「台美友好」正處於難得高點，這份支持絕非理所當然。筆者誠摯呼籲，在野政黨應以國家利益為優先，放下政治歧見，停止阻擋國防特別預算，儘速支持並通過預算案。唯有如此，才能讓國際社會看見台灣不僅珍惜台美友誼，更有決心守護國家，並與民主夥伴共同維繫台海與印太地區的和平、穩定與繁榮。

（作者為大學講師、前立法院院長秘書）

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