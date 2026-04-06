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自由開講》台美友好 莫擋國防預算

2026/04/06 09:00

◎ 蘇緯政

美國聯邦參院外交委員會民主黨首席議員夏欣（左4）及共和黨參議員匡希恆（右5）率跨黨派議員訪台，並會見總統賴清德。（總統府提供）美國聯邦參院外交委員會民主黨首席議員夏欣（左4）及共和黨參議員匡希恆（右5）率跨黨派議員訪台，並會見總統賴清德。（總統府提供）

近期，美國跨黨派參議員訪團再度來台，除拜會總統賴清德外，也將與朝野交換意見，重點之一就是關切台灣國防特別預算進度。這不是一般例行交流，而是美國再次以實際行動表明，台灣安全始終是其印太戰略的重要一環，支持台灣，也包括支持台灣提升自我防衛能力。

美國重要智庫布魯金斯研究院（Brookings Institution）最新發布的《兩岸關係的十字路口：美國對台政策的走向》（Cross-Strait crossroads: Pathways for America’s Taiwan policy）報告指出，台灣對美國的重要性，早已不只體現在雙邊關係層面，更攸關整體印太地區安全。台海安全環境變化迅速，美國的台灣政策不能再停留於過去的慣性模式，而必須依據新的戰略現實進行調整。台灣位第一島鏈核心，一旦台海失衡，不僅衝擊美國在西太平洋的戰略部署，也將波及區域盟友安全與全球供應鏈穩定。換言之，台灣不是邊陲，而是印太地區和平穩定的關鍵樞紐。再者，此報告亦說明美國之所以持續重視台灣，並非只考量地緣位置，而是台灣在經濟、科技與民主價值上的綜合戰略意義。台灣在全球先進半導體供應鏈中占有關鍵地位，而台灣作為亞洲成熟民主的代表，本身就是對威權體制最鮮明的對照，因此，支持台灣不僅是支持一個重要夥伴，更是支持印太地區的自由與民主價值。

美國之所以持續重視台灣，並非只考量地緣位置，還有經濟、科技與民主價值上的綜合戰略意義；示意圖。（歐新社檔案照）美國之所以持續重視台灣，並非只考量地緣位置，還有經濟、科技與民主價值上的綜合戰略意義；示意圖。（歐新社檔案照）

此外，若進一步觀察美國近年來對台論述的調整，更可看出台美關係持續深化。例如美國國務院更新「美台關係」表述，移除「不支持台獨」等字句，並強調兩岸分歧應以和平、不受脅迫且為兩岸人民所接受的方式解決，同時表示將持續支持台灣有意義地參與國際組織，包括在適當情況下成為正式會員。這樣的調整，傳達出美方對台灣更為明確的善意訊號，也凸顯台灣在美國戰略布局中的地位日益重要。

事實上，如今台美關係早已不只是政治友好，而是延伸到經濟安全科技發展供應鏈韌性民主夥伴關係的全方位合作。賴清德總統今年（2026）二月指出，台美經濟繁榮夥伴對話已聚焦供應鏈安全、關鍵礦物、第三國合作及雙邊經貿等重點；另一方面，AIT處長谷立言近日也明確表示，美國對台政策沒有改變，並支持行政院版國防特別預算，期待台灣朝野儘快達成共識。換言之，國際社會固然支持台灣，但台灣若要把外部支持轉化為真正的嚇阻力量，仍必須拿出具體行動與自我防衛決心。

美國在台協會（AIT）處長谷立言近日明確表示，美國支持行政院版國防特別預算，期待台灣朝野儘快達成共識。（資料照）美國在台協會（AIT）處長谷立言近日明確表示，美國支持行政院版國防特別預算，期待台灣朝野儘快達成共識。（資料照）

面對中國持續升高的軍事壓力與灰色地帶脅迫，國防特別預算不是朝野攻防的籌碼，而是國家安全的必要基礎。「台美友好」正處於難得高點，這份支持絕非理所當然。筆者誠摯呼籲，在野政黨應以國家利益為優先，放下政治歧見，停止阻擋國防特別預算，儘速支持並通過預算案。唯有如此，才能讓國際社會看見台灣不僅珍惜台美友誼，更有決心守護國家，並與民主夥伴共同維繫台海與印太地區的和平、穩定與繁榮。

（作者為大學講師、前立法院院長秘書）

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