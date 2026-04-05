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Emmy時間》牽動全國選情／台北市長綠營人選 別急4月底拍板

年底九合一大選，民進黨內部無人願意出戰參選台北市長。然近日有傳言指出，民進黨有意派沈伯洋出戰。筆者認為，沒有公關語言與選舉團隊的沈伯洋極度不合適，反觀王世堅、吳思瑤、陳時中、姚文智或鄭麗君，可能還較為合適。
Emmy時間

Emmy時間

2026/04/05 13:30

◎ 胡采蘋

1.

台北市長選舉之所以重要，是因為它會帶動全國選情，例如2014年綠營的大勝，一方面是年初發生了太陽花運動，一方面是民進黨支持了在太陽花中崛起、表態自己立場墨綠的柯文哲醫師。

後來綠營大獲全勝，在台北市拿下57%票數，22個縣市長席次中拿下13席（還不包括台北市），國民黨只剩下新北市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、台東縣、馬祖（連江縣）。

反之亦然，台北市長選情同樣也會帶翻全國選情，導致全國大翻車。

2.

選舉需要兩方面的氣勢，第一是大環境風向第二是候選人的表現，所有人都要戰戰兢兢。

目前綠營的大環境風向略勝，這是因為立法院不審預算、不過軍購，各種衝康，以及國民黨吃狗肉的主席要去鄭習會所致

3.

根據過去三個月民調，最有機會翻轉的縣市是新北市宜蘭縣

新北蘇巧慧在三月份美麗島民調中，即使是藍白合也能打成平手，39:38，在一月份的TVBS民調中，蘇巧慧在20-29歲選民大幅領先李四川，即使黃國昌退選，年輕選票也不一定流向李四川，而這對全國年輕票都有引導作用。

在TVBS一月份的民調中，新北市長參選人蘇巧慧（中）在20-29歲選民支持度中大幅領先李四川（左），即使黃國昌（右）退選，年輕選票也不一定流向李四川。（資料照、蘇巧慧辦公室提供，本報合成）在TVBS一月份的民調中，新北市長參選人蘇巧慧（中）在20-29歲選民支持度中大幅領先李四川（左），即使黃國昌（右）退選，年輕選票也不一定流向李四川。（資料照、蘇巧慧辦公室提供，本報合成）

宜蘭林國漳在TVBS民調中，無論是藍綠對決或是藍白合，都是略勝對手，贏的希望不小。

國民黨在彰化縣陷入相當詭異的提名困境，而嘉義市在黃敏惠之後並無同等級強棒，因此在彰化縣、嘉義市，綠營也有機會贏。

除了以上縣市，台中市、基隆市、台東縣，也都可能在順風時取得勝選，前提就是順風

4.

在如此情況下，台北市長的人選格外重要，因為這些縣市都只是略勝或平手，這些候選人無法再負擔一個大砲，他們的選舉勝負就是在3%-5%之中掙扎

5.

台北市長為什麼沒人願意出馬？因為這是必輸之戰、蔣萬安衝刺總統選舉的前哨戰，沒人願當砲灰。

在這種情況下，台北市應以少輸為贏，有兩種選擇路線：

一是王世堅這類，藍營選民不討厭，也能擔當選舉啦啦隊，自娛自樂純幫忙，有實力橫掃抖音的候選人。

二是吳思瑤這類，比較不容易講錯話，甚至不愛講話，只要不扣分，能幫助大家不要被倒扣3%-5%就算是成功。

年底台北市長選舉對綠營來說堪稱必輸之戰，沒人願當炮灰。在此情況下，不妨考慮派能夠自娛自樂的王世堅或比較不會說錯話的吳思瑤出戰（資料照，本報合成）年底台北市長選舉對綠營來說堪稱必輸之戰，沒人願當炮灰。在此情況下，不妨考慮派能夠自娛自樂的王世堅或比較不會說錯話的吳思瑤出戰（資料照，本報合成）

6.

沈伯洋非常不適合，非常非常不適合，日前我已經親自勸退過，這些話噗馬本人都已經聽過一遍。

噗馬自始至終都沒有真正成為一個政治人物，沒有公關語言、沒有選舉團隊，一說話就是戰鬥語言，甚至連講廢話都做不到。

我勸說他多講親子故事、溫馨情節之後，我竟然又看到噗馬在專訪裡面說「就是要戰了」，聽了真的頭皮發麻。

這種特質已經讓噗馬在大罷免中傷痕累累，仇恨值極其高，大罷免的結果就是噗馬的實證參考值。怎麼可以因為沒有人願意出馬，就把此事丟給沒有選舉經驗的噗馬？這是在risk噗馬和其他人的政治生命

筆者認為，若民進黨因為沒有人願意出馬參選台北市長，就把此事丟給沈伯洋（右），這等於是在危害他和其他人的政治生命。（擷取自YT@POP Radio聯播網 官方頻道）筆者認為，若民進黨因為沒有人願意出馬參選台北市長，就把此事丟給沈伯洋（右），這等於是在危害他和其他人的政治生命。（擷取自YT@POP Radio聯播網 官方頻道）

7.

這不是我一個人的看法，近日已經有多個台北市議員、其他縣市首長候選人的本人或團隊，對我表達憂心忡忡的焦慮感，因為他們的政治生涯正在3%-5%之間搖擺。

8.

年底的縣市長大選，對賴總統會是一個決定性的門檻，在大罷免失敗過後，有沒有能力重新帶領全黨取得大勝，將是連任2028的關鍵戰役

賴總統在一月份美麗島民調的信任度就已經出現黃金交叉，但是執政滿意度上一直無法逆轉大罷免後的頹勢，滿意度一直無法超越不滿意度，這對總統連任無疑隱藏危機。

一旦年底選戰成功，士氣大振，2028形勢就會較為明朗。然而，如果年底大敗，黨中央等於是連續兩場大敗，接下來賴總統就會面臨2027年總統大選黨內初選的挑戰者，如同賴總統在2019年初的黨內初選、強力挑戰蔡英文總統一樣

因此總統務必三思，務必謹慎考慮台北市長人選。

9.

提名不需要急促，2022年陳時中是在七月中提名，2018年姚文智是五月底提名，沒有什麼四月底一定要定下來的時間表，拖到七月都可以。

拖也是一種辦法，因為局勢會變，暫時以蘇巧慧作為全國母雞，再廣泛徵詢可能的候選人，甚至陳時中、姚文智都應該考慮

當年黃國昌自組狗仔隊偷拍栽贓，重傷陳時中，現在已經真相大白；而姚文智當年被柯網軍無理性暴打，現在柯文哲判刑，網軍散失大半，時間已經還給了他們一個公道。

過去陳時中（左）與姚文智（右）出任台北市長選舉，都曾遭到民眾黨毒手，形象受損。如今也可以再次考慮派二人出戰，還給他們一個公道。（資料照，本報合成）過去陳時中（左）與姚文智（右）出任台北市長選舉，都曾遭到民眾黨毒手，形象受損。如今也可以再次考慮派二人出戰，還給他們一個公道。（資料照，本報合成）

甚至已經拒絕的人，到了六、七月也可能有轉變，例如美國關稅底定之後，鄭麗君也有轉圜可能。鄭麗君要再上層樓，始終都是要經過選舉磨練，畢竟（韓總說過）民主國家就是票多的人贏。

10.

最後我要sell一下這場選戰。每一場選舉都是有意義的，不要浪費它，不要以為這是必輸之戰，就去找砲灰參戰，這不但會壯烈犧牲了噗馬，也會壯烈犧牲了大家。

這次的台北市長選戰雖然不會打贏，但是蔣萬安兩屆任滿以後，國民黨繼任人選在未定之天，像鄭麗君這種已經有全國知名度的人物，是一次非常好認識里長、扎根基層的機會，就算這次不會贏，但是蔣萬安走了，贏的機會就非常大，鄭麗君真的應該嚴肅再度考慮一次

不要把這場仗當成必輸之戰，而是當作勝選之前的一次實習選戰，用學習的心、漂亮的打一仗，下一次就會贏

也希望黨中央能三思，慎重，只因此事牽一髮而動全身，務必慎重。

（作者為財經作家、時事評論者）

本文經授權轉載自Emmy追劇時間臉書

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