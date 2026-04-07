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自由開講》台灣不能缺席CPTPP

2026/04/07 09:30

◎ 蘇緯政

對台灣而言，《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）不僅是一項經貿協定，更是拓展國際經濟空間、深化區域連結的關鍵平台；示意圖。（路透檔案照）對台灣而言，《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）不僅是一項經貿協定，更是拓展國際經濟空間、深化區域連結的關鍵平台；示意圖。（路透檔案照）

《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）是一個高標準、高品質的自由貿易協定，現有成員包括日本、加拿大、澳洲等十二個會員國。此協定旨在促進亞太區域內的經貿往來，並建立經濟合作體系，成員國經濟規模合計約占全球GDP的15%，在國際經貿體系中具有舉足輕重的地位。對台灣而言，CPTPP不僅是一項經貿協定，更是拓展國際經濟空間、深化區域連結的關鍵平台。從實際數據觀察，我國對外貿易中，約每四元就有一元來自與CPTPP成員國的經貿往來，其中日本、新加坡、馬來西亞與越南均名列我國前十大貿易夥伴。因此，台灣爭取加入CPTPP，已非選項，而是必要。

根據中華經濟研究院的模擬評估，台灣若能於2028年前順利加入CPTPP，將可帶動實質國內生產毛額（GDP）成長，並同步提升各行業產值與進出口動能；反之，若長期被排除在外，則可能面臨市場被他國取代、出口競爭力受影響等風險。因此，台灣必須積極爭取加入CPTPP，不僅可鞏固與區域夥伴之間的經貿合作，更能確保台灣在全球產業布局中不被邊緣化，並強化高科技供應鏈韌性，接軌環保、勞工與智慧財產權等國際治理規範。

台灣若能成功加入CPTPP，對農、工、商等各界都將是重大契機。最直接的好處是，我國產品出口到成員國時，能享有更低的關稅，以及更簡便的通關與行政程序，形同替台灣企業掃除國際貿易障礙，提升全球競爭力，進而帶動國家整體經濟成長。此外，這項協定還能營造更優質的經商環境，吸引外商加碼投資台灣，並協助中小企業走向國際市場。更重要的是，在國際局勢動盪之際，加入CPTPP將有助於台灣在全球供應鏈中維持更高的穩定性。誠然，市場開放將對部分內需產業形成壓力，但就經濟轉型與國家發展而言，加入CPTPP的整體效益仍是「利大於弊」。

值得注意的是，今年（2026）由越南擔任CPTPP輪值主席國，部分輿論因其政治體制差異而有所疑慮。然而，台灣與越南之間的經貿關係極為緊密，越南境內擁有龐大的台商聚落與產業供應鏈，這不僅是台灣推動入會的重要籌碼，更是突破外交困境的關鍵契機。從策略面來看，若我國順利加入，台越雙邊高端零組件與加工貿易往來將可適用「零關稅」待遇，不僅可降低台商營運成本，亦能提升越南加工出口產業的全球競爭力，創造可觀的經濟誘因。此外，越南是台灣「新南向政策」的重要國家，這也與賴清德總統提出的「經濟日不落國」願景相互呼應。若能結合外交部的「榮邦計畫」與「三鏈計畫」，將半導體、AI與智慧製造等技術優勢轉化為談判籌碼，協助越南產業轉型，將有助於爭取越南的關鍵支持。

台灣「新南向政策」中，越南的角色舉足輕重，若能結合外交部的「榮邦計畫」與「三鏈計畫」，協助越南產業轉型，將有助於爭取越南對我國加入CPTPP的關鍵支持。（資料照）台灣「新南向政策」中，越南的角色舉足輕重，若能結合外交部的「榮邦計畫」與「三鏈計畫」，協助越南產業轉型，將有助於爭取越南對我國加入CPTPP的關鍵支持。（資料照）

台灣在半導體、資通訊、AI及生醫等產業上的優勢，足以為CPTPP供應鏈韌性的強化作出重要貢獻，並帶來更多實質經濟效益。台灣需要CPTPP，CPTPP也需要台灣。面對地緣政治競爭，我們不能觀望等待。誠如《孫子兵法》所言：「激水之疾，至於漂石者，勢也。」在複雜的國際局勢中，台灣必須審時度勢、順勢而為，以求突圍。政府應儘速整合各界資源，採取更積極的策略與行動，結合國際社會對我國申請入會的正面支持，將台灣的戰略價值轉化為具體且可見的共同利益，爭取更多會員國的實質支持。唯有積極爭取入會，才能確保台灣在全球供應鏈中的核心地位，促進亞太區域的產業升級、經濟成長與永續發展。

（作者是大學講師、前立法院院長秘書）

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