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自由開講》清明時節，懷念親人

2026/04/06 08:30

◎ 洪金鳳

一年中的每一個時節都在不知不覺中來臨，過完春暖花開的三月天，接著迎來的就是令人懷親的清明節；示意圖。（資料照）一年中的每一個時節都在不知不覺中來臨，過完春暖花開的三月天，接著迎來的就是令人懷親的清明節；示意圖。（資料照）

一年又一年，每一個時節都在不知不覺中來臨，當春暖花開的三月天，人間開滿喜悅的花朵後，接著迎來的就是令人懷親的清明節。

小時候居住澎湖鄉間，父執輩對於這個節日的到來非常重視，準備祭祖的酒菜都比我們平常的吃食還豐盛，那時候生活在貧苦環境的孩童輩，心裡小小的心願只是等待祭拜完祖先，我們可以吃到那些人間美食，對於在墳墓裡未曾相識的「祖先」並沒有特別的感覺，必要的行程只是跟父母親及叔伯們去掃墓，進行一項一年一度的重要事項。

第一次見證到死亡這件事，是臥病在床十年，失智前對我疼愛有加的奶奶，當她沒了呼吸，循古禮辦畢她的葬禮，之後的每一年掃墓行程，就多了一個對我來說意義非凡的墓地，當時正值青春期、心情不穩定的我，會在她墳前跟她訴說心裡的煩惱，也對她表達無限的懷思與想念。

以前清明節去掃墓，會覺得墓地是人死後置放之處，有種陰森恐怖之感，但奶奶過世後，掃墓進行祭拜與除草行徑時，我突然覺得墓地是讓後代子孫懷思、省思的地方而轉換成溫馨的思緒來看待，父母親還會在掃墓期間，跟我們傳達長輩們過去如何犧牲自己，照顧他們的歷程，還有親子之間相處的點點滴滴，雖然日子不好過，但聽來特有「愛」。

父母親會在掃墓期間跟晚輩傳達長輩們過去如何犧牲自己，照顧他們的歷程，還有親子之間相處的點點滴滴；示意圖。（資料照）父母親會在掃墓期間跟晚輩傳達長輩們過去如何犧牲自己，照顧他們的歷程，還有親子之間相處的點點滴滴；示意圖。（資料照）

掃墓的行程直到爸媽都過世，政府剛好推出鼓勵遷移先人靈骨到寶塔政策，因此，我們的祖先現今都住進新穎清靜乾淨的懷恩堂，不必除草，只需端出懷恩的心到此祭拜，就能將內心的感恩藉由心靈交會，說給如今已在天上的諸位長輩聽，謝謝他們的引領與照顧，讓每個家庭持恆向好的方向前進，如今已成長獨立，漸漸走向老年的我們，才能擁有幸福穩定，生活無虞的日子。

後來我才體會到「懷念感恩親人」，不只是清明節，只要在任何時候，想起他們時，都可以遙向天邊，以心語傳達，雖然無形，但相信他們耳朵心靈都靈敏開啟，能聽到我們的心聲，感受得到後代子孫的感恩。

（作者為行政人員）

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