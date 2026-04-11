自由開講》看見屏東 讓下一代自己作主

◎ 藍謙

接連4天的兒童及清明連假，從國道及台一線南下屏東墾丁難得湧現了延綿不絕的車潮，歡樂的渡假氛圍此刻拉滿，難得的四天假期，血氣方剛的年輕人們早已開啟夜衝模式南下墾丁，為了參與一年一度的「台灣祭」盛會；然而家長們也難得的攜家帶眷、大包小包的往屏東市區縣府匯集，為了參加「包圍縣府，孩子做主」活動。

對下一代聲音 越來越重視

墾丁「台灣祭」首日湧入大量人潮，住房率逾9成。（屏縣府提供）在少子化的浪潮下，社會整體氛圍逐漸改變，我們下一代的聲音越來越被重視，依據國際《兒童權利公約CRC》的定義，未滿18歲的所有兒童及青少年都受到公約的全面保障，並且擁有休息、閒暇及參加遊戲與娛樂活動的權利，因此在兒少自身做主的議題上，反而成為培育未來下一代的重要課題。

此刻，在國境之南的屏東墾丁舉辦著「2026台灣祭」，這是一個20多年來經過空間拉扯與時間淬鍊之下誕生屬於年輕人的新音樂品牌盛宴，在屏縣政府的多年轉型與努力下，不僅深化與日本媒體及音樂祭的連結，更將台灣音樂文化推向國際視野；今年更與日本「朝日電視台」跨國合作，引進更加多元的音樂元素，在五大舞台區不管是Loud Rock、龐克、金屬、電子，再到抒情、憂鬱、迷幻等等曲風，結合所有時下年輕人喜愛的，在這裡都能一次滿足，這三天不管是舞台上盡心演出的歌手，或是台下盡情宣洩壓力與瘋狂吶喊的年輕人們，都實實在在的於身、心、靈上獲得自我救贖！

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同時，在市區的屏東縣政府週邊也舉辦著一場由孩子做主的活動，不僅把原本車水馬龍的大馬路給封了，也把平時嚴肅的辦公廳舍變成兒童遊戲場。（圖擷取自屏東縣政府官網）同時，在市區的屏東縣政府週邊也舉辦著一場由孩子做主的活動，不僅把原本車水馬龍的大馬路給封了，也把平時嚴肅的辦公廳舍變成兒童遊戲場，讓孩子們盡其所能的玩樂玩耍；更把大型公車也當成畫布，讓未來的主人翁們盡情地去揮灑塗鴉；更有小小縣長參選人在場政見發表，說出自己對未來的想像與擘劃！

真正看見、尊重並擁抱孩子

筆者認為藉由有意義大型活動的辦理，去誘發引導出下一代的興趣與想法，不再執著於僵化的教科書般的教育模式，這是培育下一代去獨立思考、自我實踐的最好方法，只能說屏東正在用一種特別的行動去實踐專家所說的「一個社會如何創造孩子的童年，會決定它的文明高度。」這件事 ，因此當一個城市真正看見、尊重並擁抱孩子，為他們創造各方面都優質的童年文化，這座城市才算真正走向了文明。只能說屏東真的很狂！

（作者從公）

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