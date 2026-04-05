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自由開講》清明追思 不容統戰越界

2026/04/05 11:30

◎ 再米

解放軍東部戰區清明前夕發布《為了這個省》海報，把「祖國完全統一紀念碑」、「京台高速」、「北京—台北復興號」、「馬場町紀念公園」與所謂「台獨分子亂墳崗」併置在同一畫面，企圖將追思節令、交通建設與政治清算拼接成一幅「統一後台灣」的想像圖。這不只是文宣挑釁，更是對台灣歷史記憶與公共情感的越界挪用。

將馬場町這樣的地方嵌入統一海報，不是紀念歷史，而是改寫歷史。（圖由筆者提供）將馬場町這樣的地方嵌入統一海報，不是紀念歷史，而是改寫歷史。（圖由筆者提供）其中最刺目的，正是馬場町。馬場町不是可任意取材的背景，而是白色恐怖時期重要政治案件的處決地，也是台灣社會記錄威權暴力、保存歷史傷痕的重要場址將這樣的地方嵌入統一海報，不是紀念歷史，而是改寫歷史；不是尊重亡者，而是企圖奪取台灣對自身苦難的解釋權。也因此，《這個島，不賣》這張回應海報才顯出真正的力道。它沒有順著對方的語言加碼叫陣，而是先把命名權拉回台灣自身。從「那個省」到「這個島」，差別不只在字面，而在於立場與主體。前者是上位政權對台灣的政治命名，後者則是對這塊土地歷史、生活與價值選擇的確認。

中共原海報先行立碑、鋪路，甚至預設誰可被紀念、誰該被放逐，意圖把尚未發生的支配描成既成事實。《這個島，不賣》則把島嶼放回畫面中心，指出台灣不是戰利品，更不是可以預先畫入他人版圖的政治標的。畫面中的燈塔，以及「主權自己守、民主自己顧、生活自己拚、未來自己選」等語句，也把問題拉回根本：主權不能外包，民主不是附件，未來更不能被他人代筆。

《這個島，不賣》則把島嶼放回畫面中心，指出台灣不是戰利品，更不是可以預先畫入他人版圖的政治標的。（圖由筆者提供）《這個島，不賣》則把島嶼放回畫面中心，指出台灣不是戰利品，更不是可以預先畫入他人版圖的政治標的。（圖由筆者提供）當高鐵、道路與亂墳崗被併置在同一張海報時，北京真正傳達的從來不是願景，而是威嚇。《這個島，不賣》清楚地表明立場：清明是追思，不是替統一立碑的舞台台灣的歷史記憶，也不是任何政權可以收編的附屬品。

（作者為退休人士）

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