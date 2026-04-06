自由開講》從油價震盪到日常行動 我們可以做的是什麼

◎ 彭啓明

很難想像，2026年3月杜拜原油一度衝上166.8–170美元／桶。這不只是短期波動，而是再次把全球能源市場推向高度緊繃的狀態。若從更長的歷史脈絡來看，原油價格曾歷經1970年代兩次石油危機、1980年代回落、2000年代超級循環、2010年代高檔盤整、2014年後回落，以及2022年再度受地緣政治推升；而這一波，則是在中東衝突與荷姆茲海峽供應風險升高下，再次將市場推向極端。

2026年3月杜拜原油一度衝上166.8–170美元／桶；示意圖。（法新社檔案照）第一次看到這樣的數字，最直接的感受不是驚訝，而是壓力。因為沒有人能確定情勢何時緩和，也沒有人能完全預估這波波動會帶來多大的連鎖影響。這段時間，最辛苦的其實是第一線負責調整、應變與協調的同仁。面對外部風險快速升高，很多工作不是看不見，而是正在默默發生。這些努力，真的值得更多體諒與鼓勵。

危機當然令人不安，但某種程度上，它也再次提醒我們：節能、減碳、提升韌性，不是口號，而是面對風險最實際的準備。

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少用一點電、少開一次車、多搭一次大眾運輸、少拿一個塑膠袋、多帶一次環保袋，單看都很小，但如果每個人都願意多做一點，整體社會在面對能源與物價衝擊時，就會多一分緩衝與從容。相反地，如果只剩下恐慌，甚至演變成搶購、囤積、指責濫罵，最後承擔的只會是更高的社會成本。

也想回應一個常見問題：政府有沒有在做？有，而且應該做得更快、更系統化。

幾個月前，行政院鄭麗君副院長即要求我們在「政府永續長聯盟」架構下，與七十多位中央及地方永續長共同研議，推動公部門擴大設置太陽能、強化節電措施，也鼓勵導入ESCO模式，透過專業機制提升節能成效。

不是只有私部門做得到，公部門同樣可以做到，而且應該做得更好；圖為環境部與台大簽署「氣候行動與環境永續」合作備忘錄，環境部長彭啓明（右）與台大校長陳文章（左）代表簽署。（資料照）近期也已有政府單位到環境部實地參訪，想了解我們為什麼能在2024–2025年間達成約19%的節電成效，以及背後究竟做了哪些事情，其實真的有很多的細節，很值得來彼此學習。這段時間確實非常忙碌，立法院開議期間，除了既有業務，還有大量新增需求需要同步處理，幾乎每天都在和時間賽跑；但即使如此，只要大家有需要，我們仍很願意分享經驗。因為不是只有私部門做得到，公部門同樣可以做到，而且應該做得更好。

我們也規劃好，近期也會再和政府永續長再談一次，再次深化措施，也有各大學的永續長希望加入我們，我們也很歡迎。也有網友建議我參考韓國的做法，希望我直接宣布仿效，例如限制購買塑膠袋、禁止開車等等。這些方向我們不是沒有想過，但我們也很清楚，每一項措施的效益、代價與社會接受度，都需要更完整的評估。而韓國不是環境部，是去年改組的『氣候、能源與環境部』，其政策背景與治理架構也不能直接類比照搬。

若只依賴單一強制手段，在台灣的民情與消費習慣下，未必能達到最好的效果；示意圖。（資料照）在塑膠使用改變這件事上，其實我們早在去年底就已啟動新型態的減塑方案。過去七天內陸續推出的新措施，並不是臨時起意，而是事件發生時我們就已同步準備。因為我們知道，若只依賴單一強制手段，在台灣的民情與消費習慣下，未必能達到最好的效果。因此，我們希望透過公私協力、數位工具與資源媒合平台的建置，降低民眾參與門檻，讓減塑政策不只是制度推動，更是行為引導。

透過「袋袋箱傳」二手袋媒合平台、「減塑 EasyLife」的資源整合，以及食藥署提供的「塑膠食品容器專業衛教」資訊，我們希望讓民眾在日常生活中真正做到「願意做、做得到、食安心」。減塑不該只是短期口號，而應成為每個人都能實踐的生活方式。也誠摯歡迎各界一起投入資源循環體系，讓台灣朝向永續綠生活持續前進。

如果大家對節能、減碳、政府機關能源管理，或相關政策設計有更多想法，也歡迎交流。越是在不確定的時候，越需要把焦點放在可以立即開始的行動上。

（作者為環境部部長 ）

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