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自由開講》從油價震盪到日常行動 我們可以做的是什麼

2026/04/06 10:00

◎ 彭啓明

很難想像，2026年3月杜拜原油一度衝上166.8–170美元／桶。這不只是短期波動，而是再次把全球能源市場推向高度緊繃的狀態。若從更長的歷史脈絡來看，原油價格曾歷經1970年代兩次石油危機、1980年代回落、2000年代超級循環、2010年代高檔盤整、2014年後回落，以及2022年再度受地緣政治推升；而這一波，則是在中東衝突與荷姆茲海峽供應風險升高下，再次將市場推向極端。

2026年3月杜拜原油一度衝上166.8–170美元／桶；示意圖。（法新社檔案照）2026年3月杜拜原油一度衝上166.8–170美元／桶；示意圖。（法新社檔案照）第一次看到這樣的數字，最直接的感受不是驚訝，而是壓力。因為沒有人能確定情勢何時緩和，也沒有人能完全預估這波波動會帶來多大的連鎖影響。這段時間，最辛苦的其實是第一線負責調整、應變與協調的同仁。面對外部風險快速升高，很多工作不是看不見，而是正在默默發生。這些努力，真的值得更多體諒與鼓勵。

危機當然令人不安，但某種程度上，它也再次提醒我們：節能、減碳、提升韌性，不是口號，而是面對風險最實際的準備。

少用一點電、少開一次車、多搭一次大眾運輸、少拿一個塑膠袋、多帶一次環保袋，單看都很小，但如果每個人都願意多做一點，整體社會在面對能源與物價衝擊時，就會多一分緩衝與從容。相反地，如果只剩下恐慌，甚至演變成搶購、囤積、指責濫罵，最後承擔的只會是更高的社會成本。

也想回應一個常見問題：政府有沒有在做？有，而且應該做得更快、更系統化。

幾個月前，行政院鄭麗君副院長即要求我們在「政府永續長聯盟」架構下，與七十多位中央及地方永續長共同研議，推動公部門擴大設置太陽能、強化節電措施，也鼓勵導入ESCO模式，透過專業機制提升節能成效。

不是只有私部門做得到，公部門同樣可以做到，而且應該做得更好；圖為環境部與台大簽署「氣候行動與環境永續」合作備忘錄，環境部長彭啓明（右）與台大校長陳文章（左）代表簽署。（資料照）不是只有私部門做得到，公部門同樣可以做到，而且應該做得更好；圖為環境部與台大簽署「氣候行動與環境永續」合作備忘錄，環境部長彭啓明（右）與台大校長陳文章（左）代表簽署。（資料照）近期也已有政府單位到環境部實地參訪，想了解我們為什麼能在2024–2025年間達成約19%的節電成效，以及背後究竟做了哪些事情，其實真的有很多的細節，很值得來彼此學習。這段時間確實非常忙碌，立法院開議期間，除了既有業務，還有大量新增需求需要同步處理，幾乎每天都在和時間賽跑；但即使如此，只要大家有需要，我們仍很願意分享經驗。因為不是只有私部門做得到，公部門同樣可以做到，而且應該做得更好。

我們也規劃好，近期也會再和政府永續長再談一次，再次深化措施，也有各大學的永續長希望加入我們，我們也很歡迎。也有網友建議我參考韓國的做法，希望我直接宣布仿效，例如限制購買塑膠袋、禁止開車等等。這些方向我們不是沒有想過，但我們也很清楚，每一項措施的效益、代價與社會接受度，都需要更完整的評估而韓國不是環境部，是去年改組的『氣候、能源與環境部』，其政策背景與治理架構也不能直接類比照搬。

若只依賴單一強制手段，在台灣的民情與消費習慣下，未必能達到最好的效果；示意圖。（資料照）若只依賴單一強制手段，在台灣的民情與消費習慣下，未必能達到最好的效果；示意圖。（資料照）在塑膠使用改變這件事上，其實我們早在去年底就已啟動新型態的減塑方案。過去七天內陸續推出的新措施，並不是臨時起意，而是事件發生時我們就已同步準備。因為我們知道，若只依賴單一強制手段，在台灣的民情與消費習慣下，未必能達到最好的效果。因此，我們希望透過公私協力、數位工具與資源媒合平台的建置，降低民眾參與門檻，讓減塑政策不只是制度推動，更是行為引導。

透過「袋袋箱傳」二手袋媒合平台、「減塑 EasyLife」的資源整合，以及食藥署提供的「塑膠食品容器專業衛教」資訊，我們希望讓民眾在日常生活中真正做到「願意做、做得到、食安心」。減塑不該只是短期口號，而應成為每個人都能實踐的生活方式也誠摯歡迎各界一起投入資源循環體系，讓台灣朝向永續綠生活持續前進。

如果大家對節能、減碳、政府機關能源管理，或相關政策設計有更多想法，也歡迎交流。越是在不確定的時候，越需要把焦點放在可以立即開始的行動上。

（作者為環境部部長 ）

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