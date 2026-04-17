自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》創意政策來自人民 魯比歐模式草根民主重塑選戰新思維

2026/04/17 11:00

◎ 楊聰榮

在全球民主政治逐漸從菁英主導走向公民參與的過程中，馬可·魯比歐在佛羅里達州的政治實踐提供了一個值得深思的案例。這位後來成為美國國務卿的重要政治人物，在地方政治起步階段所推動的《佛羅里達未來的100個創新想法》，不只是一本政策彙編，更是一種重新定義選戰與治理關係的嘗試。

馬可·魯比歐推動的《佛羅里達未來的100個創新想法》，不只是一本政策彙編，更是一種重新定義選戰與治理關係的嘗試。（美聯社檔案照）馬可·魯比歐推動的《佛羅里達未來的100個創新想法》，不只是一本政策彙編，更是一種重新定義選戰與治理關係的嘗試。（美聯社檔案照） 這本書的核心價值在於將政策來源從政治人物的辦公室，轉移到社會各個角落。魯比歐在擔任州眾議員期間，發起大規模的集思廣益行動，親自走訪各地舉辦鎮民大會，與民眾面對面對話，收集具體建議。整個過程累積超過1500個來自不同職業與背景的意見，最終整理為100項具體政策構想，涵蓋稅制改革、教育制度、治安管理、能源效率與政府透明度等面向。這樣的操作，使政策不再只是抽象理念，而是直接反映生活經驗的治理藍圖。

這種集體創作的政治手法，同時也是一種高度策略性的選戰設計。

魯比歐在競逐佛羅里達州眾議院議長之際，透過這套機制建立「傾聽者」與「整合者」的形象。向議員發送空白版本的政策書，邀請共同填寫未來藍圖，讓政治競爭從個人表現轉為團隊參與，進一步弱化派系對立，強化議程主導權。這種將權力轉化為參與平台的做法，成功讓其在政治結構中取得主導地位。

從政策落實的角度觀察，這套模式也展現出相當程度的執行力。

書中提出的100項構想大多進入立法程序，其中57項成為正式法律。即使獨立機構評估實際具有顯著影響的政策約為34項，仍可看出這種由下而上的政策生成機制，在教育改革、政府效率提升與治安管理等領域產生具體成果。像是學校選擇制度的擴展、DNA資料庫應用於犯罪偵查，以及政府預算透明化，都反映出政策設計與民意需求之間的高度連動。

這段經驗對台灣當前的選戰文化具有高度參考價值。

台灣政治長期受到動員型選舉與意識形態對立影響，政黨往往以立場表態取代政策細節，導致選民參與停留在支持或反對的二元選擇。若要突破這樣的結構，關鍵不在於提出更多口號，而在於建立一套能夠有效收集、整理並轉化民間意見的制度性工具。

自由開講》創意政策來自人民 魯比歐模式草根民主重塑選戰新思維台灣政治長期受到動員型選舉與意識形態對立影響，導致選民參與停留在支持或反對的二元選擇。（資料照）
將選民從投票者轉變為政策參與者，將可能改變整個選戰的競爭邏輯。當各政黨開始系統性蒐集百工百業的實務建議，並將其轉化為具體可執行的政策方案，選舉將不再只是情緒動員的場域，而是公共治理能力的競技場。這樣的轉型，對於強調民主深化的台灣而言，不只是策略選項，更是一種必要進化。

進一步來看，這種模式也與當前數位科技與AI發展形成交集。

透過數位平台與代理式AI系統，可以更有效率地彙整大量民意資料，進行分類、分析與政策模擬，使集思廣益從傳統的面對面會議，升級為可持續運作的治理機制。當技術工具與民主參與結合，政策形成的過程將更具透明性與包容性，也更容易回應快速變動的社會需求。

透過數位平台與代理式AI系統，可以更有效率地彙整大量民意資料，進行分類、分析與政策模擬。（彭博檔案照）透過數位平台與代理式AI系統，可以更有效率地彙整大量民意資料，進行分類、分析與政策模擬。（彭博檔案照）從佛羅里達的案例回望台灣，可以發現真正的問題並不在於缺乏創意，而在於缺乏將創意制度化的能力。魯比歐的做法提供了一種可能路徑，將政治人物的角色從決策者轉變為平台建構者，讓社會本身成為政策的來源。當這種邏輯逐漸深化，選舉的意義也將隨之改變，從爭奪權力的位置，轉為競逐治理能力與社會連結的深度。

（作者為公督盟評審委員，中台灣教授協會理事長，任教於台灣師範大學）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書