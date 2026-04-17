自由開講》創意政策來自人民 魯比歐模式草根民主重塑選戰新思維

◎ 楊聰榮

在全球民主政治逐漸從菁英主導走向公民參與的過程中，馬可·魯比歐在佛羅里達州的政治實踐提供了一個值得深思的案例。這位後來成為美國國務卿的重要政治人物，在地方政治起步階段所推動的《佛羅里達未來的100個創新想法》，不只是一本政策彙編，更是一種重新定義選戰與治理關係的嘗試。

馬可·魯比歐推動的《佛羅里達未來的100個創新想法》，不只是一本政策彙編，更是一種重新定義選戰與治理關係的嘗試。（美聯社檔案照） 這本書的核心價值在於將政策來源從政治人物的辦公室，轉移到社會各個角落。魯比歐在擔任州眾議員期間，發起大規模的集思廣益行動，親自走訪各地舉辦鎮民大會，與民眾面對面對話，收集具體建議。整個過程累積超過1500個來自不同職業與背景的意見，最終整理為100項具體政策構想，涵蓋稅制改革、教育制度、治安管理、能源效率與政府透明度等面向。這樣的操作，使政策不再只是抽象理念，而是直接反映生活經驗的治理藍圖。

這種集體創作的政治手法，同時也是一種高度策略性的選戰設計。

請繼續往下閱讀...

魯比歐在競逐佛羅里達州眾議院議長之際，透過這套機制建立「傾聽者」與「整合者」的形象。向議員發送空白版本的政策書，邀請共同填寫未來藍圖，讓政治競爭從個人表現轉為團隊參與，進一步弱化派系對立，強化議程主導權。這種將權力轉化為參與平台的做法，成功讓其在政治結構中取得主導地位。

從政策落實的角度觀察，這套模式也展現出相當程度的執行力。

書中提出的100項構想大多進入立法程序，其中57項成為正式法律。即使獨立機構評估實際具有顯著影響的政策約為34項，仍可看出這種由下而上的政策生成機制，在教育改革、政府效率提升與治安管理等領域產生具體成果。像是學校選擇制度的擴展、DNA資料庫應用於犯罪偵查，以及政府預算透明化，都反映出政策設計與民意需求之間的高度連動。

這段經驗對台灣當前的選戰文化具有高度參考價值。

台灣政治長期受到動員型選舉與意識形態對立影響，政黨往往以立場表態取代政策細節，導致選民參與停留在支持或反對的二元選擇。若要突破這樣的結構，關鍵不在於提出更多口號，而在於建立一套能夠有效收集、整理並轉化民間意見的制度性工具。

台灣政治長期受到動員型選舉與意識形態對立影響，導致選民參與停留在支持或反對的二元選擇。（資料照）

將選民從投票者轉變為政策參與者，將可能改變整個選戰的競爭邏輯。當各政黨開始系統性蒐集百工百業的實務建議，並將其轉化為具體可執行的政策方案，選舉將不再只是情緒動員的場域，而是公共治理能力的競技場。這樣的轉型，對於強調民主深化的台灣而言，不只是策略選項，更是一種必要進化。

進一步來看，這種模式也與當前數位科技與AI發展形成交集。

透過數位平台與代理式AI系統，可以更有效率地彙整大量民意資料，進行分類、分析與政策模擬，使集思廣益從傳統的面對面會議，升級為可持續運作的治理機制。當技術工具與民主參與結合，政策形成的過程將更具透明性與包容性，也更容易回應快速變動的社會需求。

透過數位平台與代理式AI系統，可以更有效率地彙整大量民意資料，進行分類、分析與政策模擬。（彭博檔案照）從佛羅里達的案例回望台灣，可以發現真正的問題並不在於缺乏創意，而在於缺乏將創意制度化的能力。魯比歐的做法提供了一種可能路徑，將政治人物的角色從決策者轉變為平台建構者，讓社會本身成為政策的來源。當這種邏輯逐漸深化，選舉的意義也將隨之改變，從爭奪權力的位置，轉為競逐治理能力與社會連結的深度。

（作者為公督盟評審委員，中台灣教授協會理事長，任教於台灣師範大學）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法