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自由開講》柯文哲的「把國家還給你」真的只是口號

2026/04/14 15:00

◎ 嶼明

柯文哲在總統大選中以「把國家還給你」作為競選口號，試圖塑造一種反權力、反既得利益的政治形象。這樣的語言設計，精準對應了台灣社會對既有政治結構的不滿，並成功建立一種「權力應回歸人民」的道德敘事，使選民願意將信任投注於其身上。

自由開講》柯文哲的「把國家還給你」真的只是口號民眾黨創黨主席柯文哲在總統大選中以「把國家還給你」作為競選口號。（資料照）
 然而，當相關案件顯示其涉及利用公權力，向企業與社會人士募款，並存在不當金錢往來，甚至有資源轉為私用的情形，且已進入司法審理並出現一審判決結果後，這樣的行為與其政治宣稱之間，出現了明顯且難以忽視的落差。這不只是形象問題，而是語言與行為之間的結構性斷裂：一方面主張反權力，另一方面卻在權力位置上進行資源的重新分配與轉換。

這樣的現象，值得從更高層次理解。政治語言本質上是一種「信任生成機制」，透過簡化複雜現實與情緒動員，讓選民快速形成判斷。然而，一旦語言與行為脫鉤，語言就不再是理念的表達，而可能轉化為遮蔽權力運作的工具。選民若停留在口號與形象，便難以看見權力如何實際運作、資源如何真正流動。

因此，這段政治實踐可以被更精確地描述為：

「把國家還給你」是一種動員群眾的語言結構，而資源與利益的實際流向，才是權力運作的真實指標。

這也構成了對台灣民主政治的重要提醒。民主制度提供的是檢驗與修正的機制，而不是保證政治人物的道德品質。若判斷停留在語言層次，民主就容易被操作；唯有回到行為與結果，民主才能發揮其應有的功能。

這樣的判準，其實早在古代思想中已有清楚的表述。《論語》所說的：「視其所以，觀其所由，察其所安，人焉廋哉？」正是一種觀察人的方法。所謂「視其所以」，是看他做了什麼、造成了什麼結果；「觀其所由」，是看他透過什麼方式達成；「察其所安」，則是看他最終安身立命於何種價值與利益之上。當你從結果、手段與立場三個層次觀察，一個人其實無法隱藏。

換成更直接的說法：

不要只聽一個人說了什麼，而要看他做了什麼、怎麼做到，以及最後站在什麼位置。

在當代媒體與政治高度結合的環境中，語言可以被精準設計，形象可以被反覆塑造，但權力的使用方式與資源的流向，仍然會留下清楚的軌跡。民主的成熟，不在於找到完美的政治人物，而在於建立辨識這些軌跡的能力。

柯文哲等人涉京華城等案，被告判刑一覽表。（本報製表）柯文哲等人涉京華城等案，被告判刑一覽表。（本報製表） 從這個角度來看，這起事件的意義不只在於個別人物的爭議，而在於提醒整個社會：當語言與行為出現落差時，真正需要被修正的，是我們判斷政治的方式。

（作者為開業建築師）

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