自由開講》別再用「和平」包裝投降：從慕尼黑看兩岸最危險的幻覺

◎ 蔡榮捷

當前某些「兩岸和平藍圖」的論述，看似溫和理性，實則極具誤導性。這類主張以和平為名，實際上掩蓋權力現實，並合理化單方面退讓。

國民黨主席鄭麗文7日將展開「鄭習會」訪中行程，表達推動兩岸和平。（資料照） 這不是單純的理念差異，而是對國際政治本質的錯判。

在慕尼黑協定中，希特勒以武力威脅，要求割讓捷克斯洛伐克的蘇台德地區。英法在未經當事國同意的情況下達成協議，英國首相張伯倫甚至宣稱這將帶來「我們時代的和平」。

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歷史的結論非常清楚：一年之後，整個捷克被吞併。

這個案例證明一件事：當侵略者持續擴張，退讓只會加速對方的行動。所謂和平，實際上只是戰爭的前奏。

當年的捷克斯洛伐克並非毫無抵抗能力。它擁有防禦工事與相當軍力，但在盟友放棄與戰略孤立之下，總統愛德華·貝奈斯選擇不戰。這是一個理性的判斷，卻帶來了國家被完全吞併的結果。

歷史再次說明：讓步會強化侵略者的信心，並推進其下一步行動。

1938年時任英國首相張伯倫在機場對群眾揮舞著與希特勒簽署的和平協定，同時宣稱「帶回了一代人的和平」。（取自維基百科） 回到今日兩岸情勢，部分「和平藍圖」呈現出高度相似的思維模式：

•軍事威脅被淡化為情緒問題

•主權衝突被轉化為交流議題

•防衛能力被描繪為風險來源

這樣的論述直接改變了問題本質，並且轉移了風險承擔的一方。

現實狀況非常清楚：一方持續擴軍、加強威嚇，另一方卻被要求降低警戒與防衛。這種安排使風險集中於一方，並削弱台灣的生存能力。

這種「和平設計」的實質效果，就是解除台灣的安全機制。

支持這類論述的人，普遍忽略三個基本事實：

第一，國際政治建立在權力結構之上。沒有嚇阻能力，安全無從談起。

「和平設計」的實質效果，就是解除台灣的安全機制。圖為陸軍花防部近日在台東太麻里溪出海口，實施戰車砲射擊。（資料照） 第二，制度差異直接影響行為模式。民主體制與共產一黨專政之間沒有正常的對等互信。

第三，歷史反覆證明，退讓會引來更大的壓力，而不是終止衝突。

台灣具備與當年捷克斯洛伐克不同的條件：民主制度、國際戰略位置，以及建立嚇阻能力的基礎。這些優勢提供了選擇空間，也同時提高了責任。

關鍵問題在於：

我們是否正在主動削弱這些優勢？

當一個社會逐漸接受以下觀點：

•防衛會引發衝突

•主權可以模糊處理

•對方的意圖可以被忽略

整體安全結構就已經開始鬆動。

歷史經驗提供了明確警告。1938年的歐洲已經示範過，退讓將導致決策權的流失，最終連選擇的空間都不存在。

台灣當前面對的，並非是否追求和平的問題，而是如何確保和平能夠成立。

台灣社會是否接受主權可以模糊處理。（路透檔案照）和平的成立條件，是嚇阻能力、制度穩定與自主決策權。缺乏這些條件，和平無法持續存在。

歷史的教訓已經足夠清楚。忽視這些教訓，代價將由整個社會承擔。

（作者為大學教師、台灣基督長老教會二水教會長老）

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