自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》談柯文哲依靠謊言的生存思維

2026/04/11 12:30

◎ 嶼明

民主制度設計了一套以事實與責任為核心的司法程序：證據、辯護、公開審理與判決。它的理想，是讓真相在對抗式辯論中浮現，使責任得以被界定與追究。然而，當被告同時是具有高度政治動員能力的公眾人物，例如柯文哲，司法程序就不再只是司法程序。它會被嵌入另一個平行運作的系統:政治敘事與支持者動員系統。

當誠實成為政治上的高風險行為

當被告同時是具有高度政治動員能力的公眾人物，司法程序就不再程序。它會被嵌入另一個平行運作的系統：政治敘事與支持者動員系統。（本報合成，擷取自台北地院YT）當被告同時是具有高度政治動員能力的公眾人物，司法程序就不再程序。它會被嵌入另一個平行運作的系統：政治敘事與支持者動員系統。（本報合成，擷取自台北地院YT）這兩個系統，遵循的是不同的邏輯。在司法系統中，承認關鍵事實、接受部分責任，往往是降低風險、爭取信任的理性路徑；在政治系統中，特別是在高度兩極化、社群媒體強化情緒動員的環境裡，「我錯了」極可能被放大為致命弱點，引發支持者流失、對手圍攻與媒體追擊，導致政治資本在短時間內快速崩解。

於是出現一種結構性的扭曲：在法律與道德上正確的選擇，在政治上卻可能成為高風險行為。在這樣的激勵結構下，我們反覆看到一種模式：即使證據逐漸累積，當事人仍在法庭外否認核心事實；將司法調查重新框定為政治迫害；把個人案件提升為體制衝突或清算敘事；透過支持者社群強化「我們對他們」的對立結構。這並不必然源於單一個體的道德缺陷，而更接近於理性行為者在扭曲誘因下的適應結果。當「持續否認」可以維持動員能量與支持強度，「部分承認、尋求和解」反而成為更高風險的選項。

這種機制對民主的傷害，具有累積性：第一，司法公信力被持續捲入政治敘事，社會逐漸難以區分判決與攻防；第二，公共討論被壓縮為部落對抗，事實的重要性下降，判斷能力被情緒取代。

環境是否讓誠實成一個可行選項

問題不在於個別政治人物是否願意誠實，而在於我們所處的環境，是否讓誠實成為一個可行的選項。（資料照）問題不在於個別政治人物是否願意誠實，而在於我們所處的環境，是否讓誠實成為一個可行的選項。（資料照）因此，問題不在於個別政治人物是否願意誠實，而在於我們所處的環境，是否讓誠實成為一個可行的選項。若要鬆動這個循環，單純的道德呼籲並不足夠。更實際的方向包括：提升公民與媒體對敘事策略的辨識能力，避免被受害者框架與迫害敘事牽動；強化司法程序與政治傳播之間的邊界，使法庭不被轉化為延伸的政治舞台；長期降低政治的零和競爭與部落化程度，使承認錯誤不再等同於政治終結。

否則，誠實將持續成為民主政治中的稀缺資源——只會在政治生命已經耗盡，或已無支持者可流失時，才短暫出現。

（作者為開業建築師）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書