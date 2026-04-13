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自由開講》別再說他們是邪教：8.5％鋼鐵支持者的「沉沒成本」套牢學

2026/04/13 20:00

◎ 柯嘉智

柯文哲一審判刑，柯P新政治儼然已成斷垣殘壁，但毫無懸念地，根據最新民調仍有8.5%的小草不離不棄。外界或以「邪教」稱之，但若從經濟學的「沉沒成本」來看，小草其實更像是股市裡那群捨不得割肉、堅決攤平的資深散戶。

1.這場投資，他們梭哈了所有資產

小草其實更像是股市裡那群捨不得割肉、堅決攤平的資深散戶；民眾黨29日舉辦「戰！329上凱道討公道」活動。（資料照）小草其實更像是股市裡那群捨不得割肉、堅決攤平的資深散戶；民眾黨29日舉辦「戰！329上凱道討公道」活動。（資料照）在經濟學中，當你投入的資源（時間、金錢、情感）越多，你就越難在失敗時撤資。這8.5%的小草，過去十年投入的不只是選票，而是整套「社交資產」。

情感槓桿：他們曾為了「阿北」在年夜飯桌上跟長輩翻臉，在社群群組裡和老友決裂。

時間成本：沒錯，那些在直播刷的「加油」、在烈日下排的隊、在鍵盤上敲出的每一句「藍綠一樣爛」，都是真金白銀的時間。對小草來說，承認柯文哲有罪，不只是承認其崩壞人設，更是要承認自己過去十年的社交和情感投資全數歸零。

2.加碼攤平的心理機制

一個理性的投資者發現股票變成全額交割股，可能考慮認賠殺出；但小草採取攤平策略:示意圖。（資料照）一個理性的投資者發現股票變成全額交割股，可能考慮認賠殺出；但小草採取攤平策略:示意圖。（資料照）一個理性的投資者發現股票變成全額交割股，可能考慮認賠殺出。但小草採取攤平策略，當司法判決給出負面訊號時，他們不選擇撤資，反而會注入更多的「信仰」來稀釋痛苦。他們告訴自己：「這不是公司業績不好，這是市場空頭惡意打壓（政治迫害）！」這種心理狀態在經濟學上極其昂貴，為了保護先前的沉沒成本，他們被迫支付更高的認知成本，去相信更荒誕的解釋，以換取內心的平衡。

3. 認賠殺出的「社交轉換成本」太高

經濟學裡還有一個概念叫轉換成本。如果8.5%的小草選擇覺醒，他們將面臨殘酷的市場現實。

外界的嘲諷：那些被封鎖的朋友會帶著笑容回來說：「你看吧，我早說過！」

圈子的喪失：他們目前的社交圈可能全是志同道合的戰友，一旦撤資，等於自絕於現有的溫暖同溫層。

與其面對社交性死亡，不如選擇繼續持有。反正只要心中無罪，這張股票就還沒下市。這不是宗教奇蹟，是投資者的倔強，沉沒成本最可怕的地方在於，它讓你為了挽救那已經失去的100塊，不惜再賠上未來的200塊。當我們再看到堅定的小草時，或許可以少一點嘲諷，多一點對套牢散戶的同情。畢竟，要承認自己徹底看走眼，那是需要極大勇氣的割肉手術。小草終究還是選擇在跌停板中，含淚等待也許終會到來的，奇蹟反彈。

（作者是高雄市民）

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