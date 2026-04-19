自由開講》我們準備了長照 卻沒準備退休

◎ 謝旻憲

長照缺工的答案，可能不在年輕人，而在我們一直忽略的退休世代。

台灣長照體系正面臨日益嚴峻的人力壓力。從居家服務員到社區支持人力，各地普遍反映招募困難與流動率高。當需求持續攀升、供給難以跟上，體系負荷只會不斷加重。然而，在持續尋找新增人力來源的同時，一個最貼近、也最具潛力的解方，卻長期未被制度性納入——剛退休的高齡黃金人力。

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多數退休族群離開職場時，年齡約在五十五至六十五歲之間，仍具備良好體力、穩定生活能力，以及長年累積的專業經驗與人際能力；示意圖。（資料照）多數退休族群離開職場時，年齡約在五十五至六十五歲之間，仍具備良好體力、穩定生活能力，以及長年累積的專業經驗與人際能力。他們熟悉組織運作，具備責任感與協調能力，正是社區支持與長照服務不可或缺的基礎人力。

但現實是，這群人很少進入長照體系。

問題不在意願，而在制度沒有設計入口。當退休被默認為「退出」，而長照又以證照與正式職位為主要門檻，多數人自然停留在體系之外。於是形成一個矛盾：一端是長照持續缺工，另一端卻是仍具能力的退休族群逐漸與社會運作脫節。這不是人力不足，而是人力錯位。

在地方實務中，已能看見不同的路徑。例如苗栗縣樂齡學習示範中心在推動樂齡學習時發現，當課程從興趣導向延伸至社區參與與公共服務，學員往往會自然延伸出持續投入的行動。有人協助社區活動，有人投入關懷陪伴，也有人參與文化與技藝傳承。這些角色未必是正式職位，卻實際補上社區層級被忽略的需求，也讓長照之外的支持網絡更加穩定。

當這條路徑被建立，長照體系將不再只是依賴專業人力的單一結構，而是能結合社區力量，形成更具韌性的支持網絡；示意圖。（資料照）這些經驗顯示，退休族群並非不願參與，而是缺乏一條可以「逐步進入」的路。因此，政策的關鍵不只是增加人力，而是重新設計進場機制。可以建立由「學習—參與—支持服務」構成的轉銜階梯：先透過學習場域進行能力盤點與角色探索，再引導進入社區參與，最後逐步銜接至陪伴服務、健康促進或生活支持等角色。這樣的設計，不僅降低門檻，也讓退休族群能依自身狀況彈性投入。當這條路徑被建立，長照體系將不再只是依賴專業人力的單一結構，而是能結合社區力量，形成更具韌性的支持網絡。

更重要的是，這將改變我們對高齡者的基本想像。從被服務的對象，轉變為能參與、能支持、甚至共同承擔社會運作的一員。當退休不再意味著退出，而是一種角色轉換，高齡社會就不只是負擔增加的社會，而是一個可以持續運作的社會。

長照的未來，不只在於培養更多照顧者，而在於讓尚有能力的人，不被過早排除在社會之外。真正的高齡友善社會，不只是把人照顧好，而是讓人在變老的過程中，依然能被需要。

（作者為苗栗縣樂齡學習示範中心執行長&國立暨南國際大學 諮商心理與人力資源發展學系兼任助理教授）

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