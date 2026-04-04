名家分享~賴寇蒂》請鬼容易，送鬼難——民眾黨為什麼不好處理李貞秀？

如果她清楚自己的角色，理性的選擇應該是安靜退場。但她選擇公開對槓，這更像是一個以為自己還有籌碼的人在賭，而不是一個執行任務的人在操作。被切割的人，往往是最後一個知道自己被切割的。這恐怕不是民眾黨突然硬起來，而是有人不再阻擋「讓她滾」。

◎ 賴寇蒂

被戲稱民眾黨「一級爆破士」的不分區立委李貞秀，3月23日在直播中爆料新竹市長高虹安收受柯文哲700萬元。這一爆，炸破了民眾黨自欺欺人的假象，黨內瞬間跳腳，李貞秀事後道歉稱「資訊混淆」，仍難逃被送交中評會裁處。

根據報導在民眾黨中評會開會當天，多位委員輪流勸她知所進退，李貞秀當場回絕，揚言若遭除名將提告，會議無果而終。與此同時，徐春鶯間諜案也在同步辦理，黨內本已焦頭爛額，李貞秀卻繼續歹戲拖棚。

請繼續往下閱讀...

李貞秀事後道歉稱「資訊混淆」，仍難逃被送交中評會裁處。（取自李貞秀「貞人真事」YouTube）直到4月3日自由時報獨家披露：她早在高虹安助理費貪汙案期間，便已是「暗線」檢舉者，甚至以「內部吹哨者」身份向檢調要求保密。這條新聞，成了民眾黨決定下週正式祭出處分的最後一根稻草。

◾️兩個說不通的反常

但這件事最讓外界摸不著頭腦的，是兩個奇特的反常。

一、李貞秀是民眾黨的不分區立委，高虹安是民眾黨執政的新竹市長——她為什麼要在直播裡親手引爆自己人？

二、中評會開會當天，多位黨內幹部輪流勸她知所進退，她不但當場回絕，還擺明跟黨對槓，警告若遭除名將提告。一個席次來自黨的提名的不分區立委，公開威脅要告自己的黨。 這兩件事，都有違一般政治常識。

她的存在價值，目前看得到就是作為一個滲透節點，任務是施壓台灣國家邊界，從來不是「為民眾黨服務」；圖為中共對台滲透6大手法。（資料照，取自陸委會臉書）這兩個問題看起來很複雜，不過回歸到一個很根本的提問，答案或許就呼之欲出——她到底對誰負責，她真正的老闆是誰？

◾️誰是真正的大Boss?

李貞秀這個案例的特殊性在於：她不是一般的政治失控，她的「失控」有一個很清晰的結構——她的存在價值，目前看得到就是作為一個滲透節點，任務是施壓台灣國家邊界，從來不是「為民眾黨服務」。這就是為什麼民眾黨內覺得她一直走鐘，江和樹也只能「拜託」 她控制一下，因為她不是一般的黨紀問題，不好處理。民眾黨對她，可能只有席次提供的控制，沒有完整的政治主權。

這也解釋了她為什麼可以拒辭、拒退、硬撐。她的政治存續邏輯不是「我要保住黨內信任」，而是「我要保住這個位置本身」——繼續待在立法院，才是她真正的資產和她理解的任務目的。

◾️被切割的人，往往最後一個知道

她的政治存續邏輯不是「我要保住黨內信任」，而是「我要保住這個位置本身」；圖為國民黨籍召委廖先翔突離席，李貞秀竟坐上主席台主持議事。（資料照）值得玩味的是，她「除名即提告」這個反應，本身就是一個洩漏點。如果她清楚自己的角色，理性的選擇應該是安靜退場。但她選擇公開對槓，這更像是一個以為自己還有籌碼的人在賭，而不是一個執行任務的人在操作。被切割的人，往往是最後一個知道自己被切割的。這恐怕不是民眾黨突然硬起來，而是有人不再阻擋「讓她滾」。

◾️敗事有餘，是一體兩面

有一種潛伏的功能是「敗事」。例如，破壞台灣各項建設的進步，阻擋預算、阻擋各種計劃——這類人的角色是摩擦係數，不需要成事，只要讓對方每件事都多付出多倍成本。但成事不足、敗事有餘是一體兩面——她能敗甲方的事，也能敗乙方的事。當李貞秀的行為開始對民眾黨及對岸的棋局造成可見度損傷，被切割就是必然的結局。

只是送走了李貞秀，問題並沒有解決。沒有了她，還會有下一個。對岸經營的從來不是某一個人，而是一套備案結構。請鬼容易，送鬼難——因為鬼從來不是只有一個，而且往往是早已經進門，甚至上身了。

（作者為社會零售經濟觀察者）

本文經授權轉載自賴寇蒂臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法