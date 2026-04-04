自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

名家分享~賴寇蒂》請鬼容易，送鬼難——民眾黨為什麼不好處理李貞秀？

如果她清楚自己的角色，理性的選擇應該是安靜退場。但她選擇公開對槓，這更像是一個以為自己還有籌碼的人在賭，而不是一個執行任務的人在操作。被切割的人，往往是最後一個知道自己被切割的。這恐怕不是民眾黨突然硬起來，而是有人不再阻擋「讓她滾」。
名家分享

名家分享

2026/04/04 18:00

◎ 賴寇蒂

被戲稱民眾黨「一級爆破士」的不分區立委李貞秀，3月23日在直播中爆料新竹市長高虹安收受柯文哲700萬元。這一爆，炸破了民眾黨自欺欺人的假象，黨內瞬間跳腳，李貞秀事後道歉稱「資訊混淆」，仍難逃被送交中評會裁處。

根據報導在民眾黨中評會開會當天，多位委員輪流勸她知所進退，李貞秀當場回絕，揚言若遭除名將提告，會議無果而終。與此同時，徐春鶯間諜案也在同步辦理，黨內本已焦頭爛額，李貞秀卻繼續歹戲拖棚。

李貞秀事後道歉稱「資訊混淆」，仍難逃被送交中評會裁處。（取自李貞秀「貞人真事」YouTube）李貞秀事後道歉稱「資訊混淆」，仍難逃被送交中評會裁處。（取自李貞秀「貞人真事」YouTube）直到4月3日自由時報獨家披露：她早在高虹安助理費貪汙案期間，便已是「暗線」檢舉者，甚至以「內部吹哨者」身份向檢調要求保密。這條新聞，成了民眾黨決定下週正式祭出處分的最後一根稻草。

◾️兩個說不通的反常

但這件事最讓外界摸不著頭腦的，是兩個奇特的反常。

一、李貞秀是民眾黨的不分區立委，高虹安是民眾黨執政的新竹市長——她為什麼要在直播裡親手引爆自己人？

二、中評會開會當天，多位黨內幹部輪流勸她知所進退，她不但當場回絕，還擺明跟黨對槓，警告若遭除名將提告。一個席次來自黨的提名的不分區立委，公開威脅要告自己的黨。 這兩件事，都有違一般政治常識

她的存在價值，目前看得到就是作為一個滲透節點，任務是施壓台灣國家邊界，從來不是「為民眾黨服務」；圖為中共對台滲透6大手法。（資料照，取自陸委會臉書）她的存在價值，目前看得到就是作為一個滲透節點，任務是施壓台灣國家邊界，從來不是「為民眾黨服務」；圖為中共對台滲透6大手法。（資料照，取自陸委會臉書）這兩個問題看起來很複雜，不過回歸到一個很根本的提問，答案或許就呼之欲出——她到底對誰負責，她真正的老闆是誰？

◾️誰是真正的大Boss?

李貞秀這個案例的特殊性在於：她不是一般的政治失控，她的「失控」有一個很清晰的結構——她的存在價值，目前看得到就是作為一個滲透節點任務是施壓台灣國家邊界，從來不是「為民眾黨服務」。這就是為什麼民眾黨內覺得她一直走鐘，江和樹也只能「拜託」 她控制一下，因為她不是一般的黨紀問題，不好處理。民眾黨對她，可能只有席次提供的控制，沒有完整的政治主權。

這也解釋了她為什麼可以拒辭、拒退、硬撐。她的政治存續邏輯不是「我要保住黨內信任」，而是「我要保住這個位置本身」——繼續待在立法院，才是她真正的資產和她理解的任務目的。

◾️被切割的人，往往最後一個知道

她的政治存續邏輯不是「我要保住黨內信任」，而是「我要保住這個位置本身」；圖為國民黨籍召委廖先翔突離席，李貞秀竟坐上主席台主持議事。（資料照）她的政治存續邏輯不是「我要保住黨內信任」，而是「我要保住這個位置本身」；圖為國民黨籍召委廖先翔突離席，李貞秀竟坐上主席台主持議事。（資料照）值得玩味的是，她「除名即提告」這個反應，本身就是一個洩漏點。如果她清楚自己的角色，理性的選擇應該是安靜退場。但她選擇公開對槓，這更像是一個以為自己還有籌碼的人在賭，而不是一個執行任務的人在操作。被切割的人，往往是最後一個知道自己被切割的。這恐怕不是民眾黨突然硬起來，而是有人不再阻擋「讓她滾」。

◾️敗事有餘，是一體兩面

有一種潛伏的功能是「敗事」。例如，破壞台灣各項建設的進步，阻擋預算、阻擋各種計劃——這類人的角色是摩擦係數，不需要成事，只要讓對方每件事都多付出多倍成本。但成事不足、敗事有餘是一體兩面——她能敗甲方的事，也能敗乙方的事。當李貞秀的行為開始對民眾黨及對岸的棋局造成可見度損傷，被切割就是必然的結局。

只是送走了李貞秀，問題並沒有解決。沒有了她，還會有下一個。對岸經營的從來不是某一個人，而是一套備案結構。請鬼容易，送鬼難——因為鬼從來不是只有一個，而且往往是早已經進門，甚至上身了。

（作者為社會零售經濟觀察者）

本文經授權轉載自賴寇蒂臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書