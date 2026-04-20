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自由開講》荒腔走板的國王與皇后 失去中軸線的全球治理

2026/04/20 18:00

◎ 郭冠廷（Gerald Kuo ）

BREAKING NEWS，不只是新聞快訊，更像這個失衡時代的病歷首頁。

打開《紐約時報》電子報，從川普動用ICE強化機場安檢，到伊朗戰略的即興轉向，再到移民法案與兩黨角力，這些內容並非隨意拼湊，而是一種精準的「編輯框架」。好的新聞編排，不只是傳遞事件，而是在引導讀者理解世界。當這些報導並置，我們感受到的，不是零散事件，而是一種集體焦慮：權力邊界鬆動、法治逐漸模糊、公共信任持續流失。

美國在中東與荷姆茲海峽的戰略行動，缺乏長期佈局，只剩權力展示與即興決策；示意圖。（法新社檔案照）美國在中東與荷姆茲海峽的戰略行動，缺乏長期佈局，只剩權力展示與即興決策；示意圖。（法新社檔案照）當今的全球治理，彷彿一齣由荒腔走板的國王與皇后主演的鬧劇。

正如學者薩克斯（Jeffrey Sachs）所批評，美國在中東與荷姆茲海峽的戰略行動，缺乏長期佈局，只剩權力展示與即興決策。當領導人將權力視為表演，把威嚇當作治理，把盟友當作工具，這不是真正的強硬，而是失去節制的姿態錯位。

這樣的失衡，讓人聯想到高齡者的身體變化。許多長者駝背，往往不是缺乏力氣，而是失去「中軸線」。一旦中軸線歪斜，身體便開始代償，久而久之，整體功能隨之退化。相反地，能維持挺直姿態者，往往不是更強，而是更「正」。

莊子《養生主》言：「緣督以為經，可以保身，可以全生，可以養親，可以盡年。」真正的穩定，不在於外在強勢，而在於內在平衡。國家治理亦然。當一個體系失去中道，便只能依靠不斷的代償來維持運作，最終累積成結構性風險。

軍備擴張、地緣衝突、供應鏈震盪，皆是霸權爭鬥的外顯症狀；圖為3月1日，美國與以色列聯手空襲伊朗後，巴林首都麥納瑪1棟建築遭伊朗無人機攻擊受損。（路透檔案照）軍備擴張、地緣衝突、供應鏈震盪，皆是霸權爭鬥的外顯症狀；圖為3月1日，美國與以色列聯手空襲伊朗後，巴林首都麥納瑪1棟建築遭伊朗無人機攻擊受損。（路透檔案照）當超級大國沉溺於零和競爭與霸權幻象，這種權力的「駝背」，終將投射為全球秩序的結構失衡。軍備擴張、地緣衝突、供應鏈震盪，皆是其外顯症狀。

這個世界此刻最缺的，不是更大的聲量，而是能重新拉直治理中軸線的能力。

唯有回到平衡，這具名為地球的共同體，才有可能停止代償，避免走向不可逆的崩壞。

（作者為輔仁大學商學研究所博士生、社團法人居家健康關懷公益協會副理事長）

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