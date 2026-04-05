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李忠憲的思考》勝負之外：關於台北市長提名人選的存在選擇

其實台北市的選舉，不是國民黨員，得票過半，除了蔡英文以外，還有另外一個人，那個人叫做柯文哲。明知最後一定會死，還是要選擇存在的意義，勝負的結果可以決定價值嗎？柯文哲過半贏了台北市長之後，台灣有變得更好嗎？
李忠憲的思考

李忠憲的思考

2026/04/05 18:00

◎ 李忠憲

民進黨台北市市長的提名，其實仔細想想，跟人終將必死，卻不得不選擇和尋求人生存在的意義，有相當大的類似。

我之前寫過文章說，有朋友告訴我在民進黨的所有候選人裡面，只有蔡英文才曾經在台北市得票超過一半，其他包括陳水扁在內通通都沒有。

在民進黨的所有候選人裡面，只有前總統蔡英文曾經在台北市得票超過一半。（資料照）在民進黨的所有候選人裡面，只有前總統蔡英文曾經在台北市得票超過一半。（資料照） 有另外的同學講，蔡英文要讓她去參與台灣的國際外交事務，怎麼還會想說要把她鎖在台北市當個市長。

之前熱門的人選鄭麗君，看起來好像有些波折或許不會提名她，於是有不少其他的人選意見，看到最多是王世堅，這個人選的爭議性很大，許多人是因為失敗主義，才覺得說這個人來耍寶也是一種不錯的選擇，如果提名王世堅，台北市很多民進黨堅定的支持者應該沒有辦法投下那一票。

行政院副院長鄭麗君是民進黨參選台北市長的熱門人選。（資料照）行政院副院長鄭麗君是民進黨參選台北市長的熱門人選。（資料照） 現在也有看到說陳其邁，但因為陳菊的例子太過悲慘，很怕高雄市又出現另外一個韓國瑜，而且把陳其邁消耗在這種地方，應該不會是一個明智的決定。

李忠憲的思考》勝負之外：關於台北市長提名人選的存在選擇如果提名王世堅，台北市很多民進黨堅定的支持者應該沒有辦法投下那一票。（資料照）
現在講到沈伯洋，沈伯洋的敵人很多，連很多綠的支持者也看他不順眼。

不管提名誰，看起來好像希望都不大，一定會輸，許多評論都講到說要守住的是李應元得票的防線。

明知會死亡，可是還是要想辦法選擇存在的意義。

李忠憲的思考》勝負之外：關於台北市長提名人選的存在選擇若讓高雄市長陳其邁轉戰台北市長，不是個明智的決定。（資料照）
最近我有聽我們校友許舒博前立委的演講，他現在是商業總會的理事長，講了很多國際局勢和貿易以及台灣經濟的情況，收穫很多。不過讓我印象最深刻的是，他指著下面的學長凃醒哲前立委，然後描述當初他們在立法院打架都是假的，他還講陳唐山立委怎麼跟他套招，如何安排動作和角度，在第二天新聞的版面上的照片會比較好看。最後他下一個結論說以前我們在立法院都打假的，現在都打真的。

為什麼他會知道是打真的？我覺得沈伯洋的那個畫面，頭下腳上直接被推下來，也沒有任何防護措施，那個動作很難演。

沈伯洋被中國全球通緝，被國台辦指名多次，這種檢驗的強度，應該沒有其他人比得上。在訊息戰爭上被強烈攻擊的情況，前所未見！

李忠憲的思考》勝負之外：關於台北市長提名人選的存在選擇針對黨內點名參選台北市長，沈伯洋近日表示，黨若認為需要自己，「我一定也是跟著配合。」（資料照）
 而且就我認識他很多年，我覺得他應該不是主動說要出來競選台北市長，如果提名他，他可能是被動承擔責任。

其實台北市的選舉，不是國民黨員，得票過半，除了蔡英文以外，還有另外一個人，那個人叫做柯文哲。

明知最後一定會死，還是要選擇存在的意義，勝負的結果可以決定價值嗎？

柯文哲過半贏了台北市長之後，台灣有變得更好嗎？

為什麼？那我們這次要做什麼選擇？

李忠憲的思考》勝負之外：關於台北市長提名人選的存在選擇柯文哲過半贏了台北市長之後，台灣有變得更好嗎？（資料照）
 （作者為資安學者，本文僅代表作者個人意見，與任教單位無關。）

本文經授權轉載自李忠憲臉書

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