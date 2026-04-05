李忠憲的思考》勝負之外：關於台北市長提名人選的存在選擇

其實台北市的選舉，不是國民黨員，得票過半，除了蔡英文以外，還有另外一個人，那個人叫做柯文哲。明知最後一定會死，還是要選擇存在的意義，勝負的結果可以決定價值嗎？柯文哲過半贏了台北市長之後，台灣有變得更好嗎？

◎ 李忠憲

民進黨台北市市長的提名，其實仔細想想，跟人終將必死，卻不得不選擇和尋求人生存在的意義，有相當大的類似。

我之前寫過文章說，有朋友告訴我在民進黨的所有候選人裡面，只有蔡英文才曾經在台北市得票超過一半，其他包括陳水扁在內通通都沒有。

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在民進黨的所有候選人裡面，只有前總統蔡英文曾經在台北市得票超過一半。（資料照） 有另外的同學講，蔡英文要讓她去參與台灣的國際外交事務，怎麼還會想說要把她鎖在台北市當個市長。

之前熱門的人選鄭麗君，看起來好像有些波折或許不會提名她，於是有不少其他的人選意見，看到最多是王世堅，這個人選的爭議性很大，許多人是因為失敗主義，才覺得說這個人來耍寶也是一種不錯的選擇，如果提名王世堅，台北市很多民進黨堅定的支持者應該沒有辦法投下那一票。

行政院副院長鄭麗君是民進黨參選台北市長的熱門人選。（資料照） 現在也有看到說陳其邁，但因為陳菊的例子太過悲慘，很怕高雄市又出現另外一個韓國瑜，而且把陳其邁消耗在這種地方，應該不會是一個明智的決定。

如果提名王世堅，台北市很多民進黨堅定的支持者應該沒有辦法投下那一票。（資料照）

現在講到沈伯洋，沈伯洋的敵人很多，連很多綠的支持者也看他不順眼。

不管提名誰，看起來好像希望都不大，一定會輸，許多評論都講到說要守住的是李應元得票的防線。

明知會死亡，可是還是要想辦法選擇存在的意義。

若讓高雄市長陳其邁轉戰台北市長，不是個明智的決定。（資料照）

最近我有聽我們校友許舒博前立委的演講，他現在是商業總會的理事長，講了很多國際局勢和貿易以及台灣經濟的情況，收穫很多。不過讓我印象最深刻的是，他指著下面的學長凃醒哲前立委，然後描述當初他們在立法院打架都是假的，他還講陳唐山立委怎麼跟他套招，如何安排動作和角度，在第二天新聞的版面上的照片會比較好看。最後他下一個結論說以前我們在立法院都打假的，現在都打真的。

為什麼他會知道是打真的？我覺得沈伯洋的那個畫面，頭下腳上直接被推下來，也沒有任何防護措施，那個動作很難演。

沈伯洋被中國全球通緝，被國台辦指名多次，這種檢驗的強度，應該沒有其他人比得上。在訊息戰爭上被強烈攻擊的情況，前所未見！

針對黨內點名參選台北市長，沈伯洋近日表示，黨若認為需要自己，「我一定也是跟著配合。」（資料照）

而且就我認識他很多年，我覺得他應該不是主動說要出來競選台北市長，如果提名他，他可能是被動承擔責任。

其實台北市的選舉，不是國民黨員，得票過半，除了蔡英文以外，還有另外一個人，那個人叫做柯文哲。

明知最後一定會死，還是要選擇存在的意義，勝負的結果可以決定價值嗎？

柯文哲過半贏了台北市長之後，台灣有變得更好嗎？

為什麼？那我們這次要做什麼選擇？

柯文哲過半贏了台北市長之後，台灣有變得更好嗎？（資料照）

（作者為資安學者，本文僅代表作者個人意見，與任教單位無關。）

本文經授權轉載自李忠憲臉書

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