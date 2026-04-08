自由開講》法庭不是直播節目 別讓司法淪為表演舞台

◎ 小肯

近期，圍繞柯文哲與京華城案件是否應進行法庭直播，引發社會高度討論。不少人以「司法透明」為由，主張應全面開放法庭直播，讓全民即時監督。然而，若從司法制度的本質出發，這樣的訴求未必合理，甚至可能對審判公正造成反效果。

近期，圍繞柯文哲與京華城案件是否應進行法庭直播，引發社會高度討論。（取自台北地院刑事科YT） 首先，法庭的功能在於事實認定與法律判斷，而非公共表演。

審判過程強調證據、程序與法律適用性，其價值建立在理性與法律秩序之上。一旦導入即時直播，當事人、證人乃至檢辯雙方，皆可能因意識到「全國觀眾」的存在，而調整發言策略，甚至產生表演性言行。這不僅削弱證詞的真實性，也使法庭偏離其原本的功能，逐漸演變為輿論競逐的舞台。

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其次，即時直播將加劇司法所承受的外部壓力。

在高度政治化與對立的社會氛圍中，任何一句發言都可能被截取、重製並迅速擴散，形成片面解讀與情緒動員。當審判過程被置於即時輿論審視之下，法官與訴訟參與人無可避免地承受來自社會的關注與壓力，這種環境難以維持司法應有的獨立與冷靜。

再者，媒體與社群平台的傳播邏輯，往往傾向放大衝突與戲劇性，而非完整呈現案件脈絡。

即使開放直播，民眾實際接收到的，仍可能是經過剪輯、標題化的片段，而非全面理解。如此一來，直播不但無法真正提升司法透明，反而可能使案件被簡化為立場對立的符號，加深社會撕裂。

事實上，我國現行制度已具備公開審理原則，民眾可依法旁聽、參閱判決書內容，透過制度性安排了解審判過程與判決理由。近年亦逐步嘗試於審理後公開錄音錄影資料，兼顧社會監督與審判穩定。這樣的設計，正是基於「透明」與「公正」之間的平衡考量，而非對公開的拒絕。

我國現行制度已具備公開審理原則，民眾可依法旁聽、參閱判決書內容。示意圖。（資料照） 司法的核心，在於保障程序正義與實體正義，而非滿足即時觀看的需求。

若將法庭轉化為直播場域，短期或許回應了部分民意，但長期而言，恐將侵蝕審判品質與制度信任。面對重大案件，我們更需要的是冷靜與理性，而不是將司法推向舞台中央。法庭不是直播節目，審判也不應成為表演，維護司法的獨立審判，才是守住公正、公平與正義的底線。

（作者為社工師）

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