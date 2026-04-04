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名家分享～曾淯菁》忠誠和顏值買不到鐵飯碗，績效才是王道

身為女性，目前看來，白宮新聞秘書和白宮幕僚長兩位女性表現出色，但表現突出的，最穩的幾位核心閣員，確實「清一色是男性」，事實擺在那，不得不服氣。這個結論政治上不討喜，但在績效導向的邏輯裡，沒人會為了平衡比例去保留一個交不出成績的人。
名家分享

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2026/04/04 12:30

◎ 曾淯菁

華府最近上演了一齣精彩的人事戲碼，川普內閣裡最美的兩位閣員，相繼被請出場了！

川普內閣裡最美的兩位閣員，相繼被請出場了！（取自貼文）川普內閣裡最美的兩位閣員，相繼被請出場了！（取自貼文）川普一邊在公開聲明裡誇說「偉大的愛國者、忠誠的朋友」，一邊把Pam Bondi換工作；不久前，Kristi Noem也已經提前被畢業。兩位顏值與忠誠度爆表的女性盟友，最後一起領到的成績單上寫著：不及格。

很多人喜歡利用政治搞人設，在媒體曝光時，每個造型，套裝，都賞心悅目，但經營人設，卻沒有伴隨績效，或許民主黨能容忍，但川普不會。

政治圈很愛談loyalty，媒體也愛寫「圈內人」、「自己人」，彷彿只要站對邊、喊對口號，就能在體制裡混成終身職。但這次人事異動提醒了我們一件事：在川普的公司文化裡，忠誠只是入場券，不是保險單。

備受爭議的國土安全部長諾姆（Kristi Noem），日前被撤換。（美聯社檔案照）備受爭議的國土安全部長諾姆（Kristi Noem），日前被撤換。（美聯社檔案照）真正決定去留的，是能否deliver。

Bondi的問題，不在於不夠賣力，而在於＂太會開支票＂。她上任時承諾要拆掉「司法被政治武器化」的結構，要追 accountability，要翻出James Comey、Lisa Cook、Letitia James等一系列案件，Maga一致拍手看好。話講得很滿，節奏也很快，鏡頭更是從不缺席。

美國司法部長邦迪（Pamela Bondi）是近期第二位下台的高層政府官員。（歐新社檔案照）美國司法部長邦迪（Pamela Bondi）是近期第二位下台的高層政府官員。（歐新社檔案照）問題出在最關鍵的一場秀——Epstein files。

 當Fox News主持人問「客戶名單在哪裡」，她回答：「就在我桌上。」這句話聽起來像預告片的高潮，結果上映後發現根本沒有名單。文件一堆，重點全黑，網紅排隊領資料夾，打開之後什麼猛料都沒有，比下水湯還清淡。兩黨罕見一致要求全面公開，卻等來拖延與遮蔽，支持者從期待變成質疑，最後變成憤怒，閣員的不力，終究寫在川普的支持率上。

政治不是不能表演，但不能過頭。

於是，劇本變成：高調承諾，低調收場。

美國司法部日前分批公開已故淫魔富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的犯罪檔案。（歐新社檔案照）美國司法部日前分批公開已故淫魔富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的犯罪檔案。（歐新社檔案照）川普的處理方式也意外地乾脆。他不會當場翻臉，也不會公開羞辱，反而給足面子——誇你、謝你、祝福你，然後請你離開。這種「先頒獎再開除」的操作，看似矛盾，其實非常一致：情緒上給尊重，制度上只看結果。

他的用人邏輯：

Your pedigree is measured by how you produce.

至於下一步？市場上已經開始討論Lee Zeldin這類「fighter型」人選，甚至連德州檢察長都被列入名單。法律專業是否完美，似乎不再是唯一門檻；能不能打仗，才是＂核心KPI＂。

這點如果放到另一個政治陣營，風格就會完全不同。

以民主黨慣用的語言體系來看，同一時間送走兩位高能見度女性閣員，絕對會被貼上「DEI不友善」歧視女性的標籤，評論版面可以寫三天三夜。但問題在於，川普從一開始就沒打算玩這套。他的內閣不像一份「多元展示」表演清單，而是像損益表。

美國環保署長澤爾丁（Lee Zeldin），被討論可能接任司法部長。（歐新社檔案照）美國環保署長澤爾丁（Lee Zeldin），被討論可能接任司法部長。（歐新社檔案照）好看，不等於有用；忠誠，也不等於有效。

身為女性，目前看來，白宮新聞秘書和白宮幕僚長兩位女性表現出色，但表現突出的，最穩的幾位核心閣員，確實「清一色是男性」，事實擺在那，不得不服氣。這個結論政治上不討喜，但在績效導向的邏輯裡，沒人會為了平衡比例去保留一個交不出成績的人。

華府很多人習慣把政治當長期職涯。

慢慢累積關係，慢慢等位置，最後變成體制的一部分，甚至變成沼澤本身。權力變成習慣，位置變成依賴。

但Trump的用人考核：更像季度財報。時間一到，就要交數字。

你可以很loyal，很上鏡，在鏡頭前把話說到滿分；

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt），表現出色。（歐新社檔案照）白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt），表現出色。（歐新社檔案照）但只要結果沒有出來，你的任期，很可能會在你還沒講完的時候結束。

最後留下來的，不是人設，而是結果。

Deliver，or go home。

（作者為資深媒體人）

本文經授權轉載自曾淯菁臉書

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