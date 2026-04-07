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自由開講》以沒有傭人證明清白？一場情緒包裝的錯置辯護

2026/04/07 11:50

◎ 葉昱呈

台北地方法院日前公開京華城案庭審影像，在畫面中，柯文哲數度哽咽，訴說見到妻子陳佩琪跪地擦拭地板及家中未聘傭人，試圖以此證明自身節儉與清廉。然而，若從法律評價與理性分析觀之，此類敘事不僅無助於釐清貪污與否的核心爭點，反而模糊責任認定，甚至將司法審理推向情緒勒索的邊緣。

柯文哲在京華城案庭審中數度哽咽，訴說見到妻子陳佩琪跪地擦拭地板及家中未聘傭人，試圖證明自身節儉與清廉。（取自陳佩琪臉書）柯文哲在京華城案庭審中數度哽咽，訴說見到妻子陳佩琪跪地擦拭地板及家中未聘傭人，試圖證明自身節儉與清廉。（取自陳佩琪臉書）首先，節儉與廉潔從來不是同一概念。

對金錢謹慎，充其量只是個人生活態度，並不能直接推論其在公務行為上具備抗拒不法利益的能力。貪污罪之成立，關鍵在於是否利用職務機會收受或圖取不法利益，其判斷標準係建立在對價關係、職務行為與證據鏈的整體評價，而非個人日常消費習慣。換言之，即便一個人生活簡樸，仍可能在權力運作中違法；反之，生活優渥亦不必然導向不清廉。將「沒有傭人」作為清白的證明，在法理上即屬錯置焦點。

其次，柯文哲以妻子勞動狀態作為情緒訴求，其論證結構本身即顯矛盾。陳佩琪身為高收入專業人士，家庭是否聘請傭人，本質上屬自主選擇，而非外在強制。既選擇不支出相關費用，即代表已在成本與生活品質間作出權衡。在此情境下，若將結果反過來包裝為「辛苦」乃至「委屈」，並進一步延伸為道德證明，根本是錯誤連結。

韓國瑜競選高雄市長時，以「一瓶礦泉水、一碗滷肉飯」塑造庶民形象，曾引發廣泛共鳴。（資料照）韓國瑜競選高雄市長時，以「一瓶礦泉水、一碗滷肉飯」塑造庶民形象，曾引發廣泛共鳴。（資料照）過去韓國瑜競選高雄市長時，以「一瓶礦泉水、一碗滷肉飯」塑造庶民形象，曾引發廣泛共鳴；然而，其後揭露之資產狀況與資金運用卻呈現另一面向，包括購置約七千萬元之南港住宅，以及選舉期間總支出約一．一四億元，其中近七成用於文宣宣傳、金額高達約八千萬元。此一落差正顯示，政治人物的公共形象與實際資源運用之間，往往存在顯著落差。庶民敘事未必是價值展現，更可能只是被精密操作的政治語言。

民主社會容許政治人物為自己辯護，但不應容許以情緒表演取代事實釐清。

當法庭成為舞台，理性便被邊緣化；當同情取代證據，法治基礎亦將動搖。柯文哲的「落淚」，若僅止於個人情緒，無可厚非；但若被用以影響司法評價，則不僅無助自清，反而削弱其論述的正當性。

（作者為公務員）

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