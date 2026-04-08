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自由開講》千萬不要輕忽香港轉機危險性！

2026/04/08 09:00

◎ 陳昶日

美國國務院上週五發布對香港澳門橙色旅遊警示，按照香港最新修訂《香港國安法》實施細則，警方有權力要求嫌疑人提供手機與筆電密碼；一旦旅客拒絕協助解密，構成刑事犯罪，可能面臨罰款或監禁。

早在1年10個月前，台灣政府即提出一模一樣忠告！台灣提前部署，如今美國跟進。

2024年6月下旬，因應北京當局頒布《懲獨廿二條》，陸委會將前往中國暨港澳旅遊提升至橙色燈號，提醒民眾慎重考慮必要性。不到一週時間，中國新版《反間諜法》7月1日正式上路，賦予盤查旅客電子設備權力。陸委會便提醒：為避免不合理搜查、扣押或置留，入境中港澳時考慮使用全新電子設備及手機門號，或在台灣先行備份後將可能入人於罪檔案刪除。

一拳書館展示販售來自台灣出版品《黎智英傳》，香港警方搜查並逮捕店長與店員。圖為一拳書館門外張貼著一張告示，上面寫著「突發事故，休息一天，抱歉不便」。（美聯社檔案照）一拳書館展示販售來自台灣出版品《黎智英傳》，香港警方搜查並逮捕店長與店員。圖為一拳書館門外張貼著一張告示，上面寫著「突發事故，休息一天，抱歉不便」。（美聯社檔案照）當初陸委會示警曾被部分民眾批評「小題大作」。

著香港權力監督機制弱化暨新聞自由透明度倒退，是不是「小題」由香港當局片面認定，要不要「大作」裁量權更完全掌握在當地執法者手上，高度不確定性與空泛可操作性是最大風險來源。

更有不少台灣人貶低自己是「平凡老百姓」，天真以為中國國安法規天高地遠，跟自己沒有任何牽連，理所當然將台灣民主自由錯誤套用在香港，忘記香港早就不再是以前熟悉的香港了。

香港警方上週二搜查獨立書店「一拳書館」，以「明知而出售具煽動意圖刊物」罪名逮捕店長與店員，罪證則是展示販售來自台灣出版品《黎智英傳》。該書主人翁黎智英在2月上旬被重判20年，罪名之一正是「串謀發布煽動刊物」；界線模糊不清現代文字獄讓人人自危。

一拳書館販售《黎智英傳》，遭香港警務處國家安全處搜查。（法新社檔案照）一拳書館販售《黎智英傳》，遭香港警務處國家安全處搜查。（法新社檔案照）依照美國官方香港旅遊警示，無論入境或過境通通適用。

過境轉機格外讓人擔憂，往往更容易輕忽風險，小看短暫停留機場危險性，忘記只要跟香港海關有所接觸即可能置身險境。

台港航線名列全球十大最繁忙國際航線冠軍，桃機往返香港班機總計超過兩萬七千班，總座位數將近六百八十三萬。香港機場覆蓋全球超過兩百個航點，四通八達方便性再加上具競爭力價格，是吸引台灣旅客過境轉機主要原因。陸委會加強警示宣導的同時，降低過境香港轉機現實誘因，提供更多元可行替代選擇是當務之急，台灣旅客才不會貪小失大自投羅網。

（作者為兼職專欄作家）

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