自由開講》莫讓國會 淪為威權跳板

◎ 島火

台灣民主正面臨空前的內憂外患

國會本應是代表人民意志的民主殿堂，如今卻在特定勢力與親中陣營的聯手下，逐漸演變成削弱主權、癱瘓政府運作的利刃。部分政黨假借「監督」之名，實則鎖死國防預算、惡意擴張立法權限，這種毀滅式監督恰與中國的灰色地帶襲擾遙相呼應。當立法院不再是防衛主權的堡壘，反而成為內部瓦解的破口，台灣的民主防禦機制已亮起紅燈。

特定勢力與親中陣營的聯手下，立法院鎖死國防預算、惡意擴張立法的權限。（資料照）



觀察近期國會種種攻防，其背後的邏輯核心已全然偏離台灣主體利益。當中國軍機、軍艦頻頻侵擾海空領域，試圖改變現狀時，國內在野力量卻在後方自斷手腳，企圖以修法名義削弱《反滲透法》等國安法網。這種「內應式」的干擾，比外部武力更具滲透力與摧毀性。若放任國會權力被異化為威權勢力的代理工具，無異於在自家門口為侵略者鋪設紅地毯。

守護民主防線不容半點妥協

當中國軍機、軍艦頻頻侵擾海空領域，國內在野力量卻企圖以修法名義削弱《反滲透法》等國安法網，在後方自斷手腳。圖為中國殲-16戰機。（資料照，國防部提供）



台灣主體性是我們在國際社會立足的唯一憑藉，亦是抵抗獨裁併吞的護身符。國會議員若背棄對這片土地的忠誠，將神聖的立法權轉化為威權滲透的跳板，便是對台灣人民生存權的最深刻背叛。唯有台灣社會展現強大的民主防衛意志，徹底戳破那些披著民主外衣、實則損害國安的偽善言行，我們才能確保這座島嶼的主權不被出賣，自由的生活方式得以延續。

（作者從商）

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