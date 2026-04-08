法操》【刑法小教室】罵人是狗算是公然侮辱嗎？你罵的那句會被罰多少？

網路上就有流傳罵人價目表，罰款最高為「特殊性關係100萬元」，「人渣公務員30萬元」、「死番仔10萬元」、「X你娘8萬元」、「賤貨3000元」等，最低為「更年期到了2000元」。雖然這都是簡化的整理，具體是否會構成刑事或民事上責任，以及如有責任究竟應該賠償多少，都還是要由法院來個案認定。

◎ 法操司想傳媒

公然侮辱與誹謗同屬侵害名譽的犯罪，但在行為態樣與法律評價上具有明顯差異。（取自貼文）不少人會在網路上唇槍舌戰，政治人物更要謹言慎行，小心不要踩到公然侮辱的紅線，否則很有可能賠上鉅款！



「公然侮辱」和「誹謗」差在哪裡？



公然侮辱與誹謗同屬侵害名譽的犯罪，但在行為態樣與法律評價上具有明顯差異。公然侮辱是指行為人基於貶抑他人人格的意思，以言語、文字、動作或其他方式對他人加以辱罵，內容通常為抽象、概括性的負面評價，例如單純以貶抑性詞語攻擊他人，而未涉及具體事實。這類的行為必須發生在「公然」狀態下，也就是足以讓不特定人或多數人得以共見共聞的情境，重點不在於實際有多少人看到或聽到，而在於客觀上具有這樣的可能性。



而誹謗則要求行為人對他人「指摘或傳述具體事實」，例如指控某人有特定不法或不當行為，並且該內容足以貶損其社會評價。同時，行為人還需具有將此事實散布於眾的意圖，使他人知悉該負面訊息。也因此，誹謗的重點在於「具體事實的傳播」，而非單純的情緒性辱罵。



另外，公然侮辱著重於個人內心對於人格尊嚴受侵害的主觀感受，即所謂「感情名譽」；誹謗則在於維護社會大眾對個人評價的客觀地位，也就是「社會名譽」。簡言之，前者像是直接罵人讓人難堪，後者則像是散播具體指控影響他人在社會上的形象。



罵人是狗算是公然侮辱嗎？



不少新聞跟判決指出，罵人是「狗雜種」、「像狗一樣」都很有可能會構成公然侮辱！代價有可能是拘役或是9千元罰金，拘役用每天1000元易科罰金來算，如果被判拘役30日至50日，易科罰金就有可能要罰3萬到5萬元不等。



網路上就有流傳罵人價目表，罰款最高為「特殊性關係100萬元」，「人渣公務員30萬元」、「死番仔10萬元」、「X你娘8萬元」、「賤貨3000元」等，最低為「更年期到了2000元」。雖然這都是簡化的整理，具體是否會構成刑事或民事上責任，以及如有責任究竟應該賠償多少，都還是要由法院來個案認定。但這樣所謂的價目表也是提醒大家真的要謹言慎行，脫口而出的話很有可能會讓荷包大失血，留言要送出前務必先想一想，尤其是公眾人物，一言一行都很有可能會影響輿論，不可不慎。

本文經授權轉載自法操》【刑法小教室】罵人是狗算是公然侮辱嗎？你罵的那句會被罰多少？

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