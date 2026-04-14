自由開講》馬斯克造晶圓廠 台積電該警惕的是什麼

◎ 李其澤

近來市場對「馬斯克要自己造晶圓廠」高度關注，甚至出現「台積電客戶將被垂直整合吃掉」的擔憂。但若把目前可核實的資訊放在一起看，更精確的判斷應該是：馬斯克確實正在推動自建晶圓廠的戰略想像，卻還遠未走到能真正取代既有晶圓代工體系的階段。對台積電而言，短期衝擊有限，中期是供應鏈分流與議價壓力，長期才可能構成結構性挑戰。

馬斯克想要自建晶圓廠，台積電認為，短期衝擊有限。（美聯社檔案照）目前最直接的公開訊號，是馬斯克宣布特斯拉與SpaceX將在德州奧斯汀推動名為Terafab的先進晶圓廠計畫，目標是為汽車、機器人、AI與太空資料中心生產自有晶片。他強調這是因為全球現有供應商產能不足，甚至宣稱未來需求將超過全球現有晶片產出。這說明，馬斯克的核心焦慮不是單純降低成本，而是想把最關鍵的算力供應鏈握在自己手上。



但問題在於，這仍更像一個強烈的戰略宣示，而不是已成熟落地的製造事實。

到目前為止，外界仍看不到清楚的量產時程、設備路線、資本開支規模與良率方案。彭博相關分析就直指，若真想做出cutting-edge AI晶片，所需不只是蓋廠，而是龐大到驚人的設備、工程與供應鏈整合能力。這也就是說，馬斯克想造fab，和馬斯克已經能造出可量產、可穩定交付、可與台積電競爭的fab，是兩件完全不同的事。

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這也是為什麼，短中期現實仍然是：馬斯克離不開外部代工。路透早在去年就報導，馬斯克一邊談論要建mega AI chip fab，一邊也公開說特斯拉仍持續與台積電、三星合作，甚至還提到與Intel討論合作的可能。換句話說，眼前不是「內製取代代工」，而是「自研晶片+多foundry+潛在自建fab」三線並行。

對台積電真正具體的影響，反而不是Terafab本身，而是馬斯克已經開始用別的foundry分散風險。最明確的例子就是三星。路透與《金融時報》都報導，三星已拿下特斯拉165億美元的AI6晶片大單，而AI5晶片此前則是由台積電承接。這代表馬斯克正在有意識地降低對單一供應商的依賴。對台積電來說，眼前最現實的壓力不是「被馬斯克取代」，而是「馬斯克不再把所有先進晶片自然交給台積電」。

三星已拿下特斯拉165億美元的AI6晶片大單，對台積電來說，眼前最現實的壓力不是「被馬斯克取代」，而是「馬斯克不再把所有先進晶片自然交給台積電」 。（路透檔案照）因此，台積電面對的風險應該分三層看。

短期來說，影響有限。因為即使馬斯克高喊自建晶圓廠，他眼前仍需要台積電與三星幫他量產先進晶片，台積電的製程成熟度、良率與客戶信任，並不會因一句Terafab宣言就立刻被取代。中期來看，真正的壓力在於供應分流與議價能力。當馬斯克能把訂單分給三星，甚至把Intel或自建當成潛在籌碼，台積電在這個客戶生態系中的獨占性就會下降。長期來看，若Terafab真能跨過先進製程最難的門檻，那才會形成真正的結構性挑戰：大型系統公司從 Fabless 走向部分IDM化，自行掌握製造能力。

所以，台積電真正該警惕的，不是馬斯克今天說要蓋廠，而是這件事背後代表的產業趨勢：越來越大的AI與機器人公司，正試圖把晶片從設計一路往製造端延伸，把代工廠從「不可替代夥伴」重新定義成「可管理的供應商」。若這個趨勢只停留在馬斯克一人，台積電仍有足夠優勢應對；但若更多超大算力買家都朝這個方向前進，那對台積電的商業模式，才是真正長期的考驗。換言之，Terafab今天不是台積電的立即危機，卻可能是明天產業權力重分配的預告。

（作者為彰師大副教授）

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