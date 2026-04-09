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自由開講》諾貝爾獎得主來台澄清基改的啟示

2026/04/09 15:00

◎ 林基興

為提升國力，今年2月初，「臺灣橋梁計畫」邀請諾貝爾生醫獎得主羅伯茲（Roberts）來台，講題「為什麼你應該喜愛基因改造食品？」。問答時，筆者指出，台灣於2015年有法規禁止基改食品進校園。

諾貝爾得主理察．羅伯茨來台演講，認為對基改食品應回到科學證據與風險評估。（資料照，中研院提供）諾貝爾得主理察．羅伯茨來台演講，認為對基改食品應回到科學證據與風險評估。（資料照，中研院提供）接著，他致函立法院院長，向全體立委解析，基改食品是安全的，就如世界衛生組織等全球深具公信力單位的聲明，因此禁基改食品進校園不合理，且法規惡化台灣普遍存在的誤解，造成更多傷害。2016年，他發起諾貝爾獎得主（至今183位）聯合聲明，給「各國政府、綠色和平組織」，因後者是「造謠首禍」其次，基改助益改善氣候變遷、消除世界飢餓。

後來他又致信農業部長，因我國雖在生技研發上投入巨資，但研發成果卻無法用於造福當地農民和經濟發展，或提高糧食自給率；經過三十多年的嚴審，美國國家科學院與英國皇家學會等眾多科研組織均聲明，基改生物對環境的影響小於非基改作物。

我國糧食自給率只有三成多，每年許多研發經費的成果只能「牆上掛掛」。（資料照）我國糧食自給率只有三成多，每年許多研發經費的成果只能「牆上掛掛」。（資料照）不幸地，在最新版美國民調組織「皮優研究中心」的〈全球許多民眾質疑基改食品的安全性〉（2020年）中，台灣民眾50%認為基改食品有害、11%認為安全、38%茫然。

我國糧食自給率只有三成多，每年許多研發經費的成果只能「牆上掛掛」，因農業部不准種植；範例是，中研院院士余淑美研發的「植酸酵素基因轉殖水稻」技術，提升稻米營養價值，智財權賣給國際基因科技公司，但因基改水稻無法在台灣栽種，遑論技術無法商品化，該公司就向中研院與國科會與余院士提出訴訟告狀其次，葉錫東院士的抗輪點病毒木瓜，解決我國「木瓜愛滋病」難題，但就是不准種植。

好啦，諾貝爾獎得主來台助陣，我國能善用此契機而進步嗎？當前烏俄與美伊戰爭，傷及糧食與肥料供應，而基改技術可紓解；我國有此能力不應作繭自縛。

（作者為大學教授）

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