自由開講》美伊戰爭衝擊 檢討「新四輕」重構臺灣經濟韌性

◎ 張凱婷

隨地緣政治衝突升溫，美伊局勢再度擾動全球能源與石化市場。

日本半數乙烯設備已因成本震盪被迫減產。臺灣餐飲與零售業亦感受到強烈壓力，從包材到提袋，塑膠製品成本漲幅達一至二成。這場由能源價格驅動的「塑膠通膨」，不單是短期物價波動，更暴露出臺灣經濟長期對石化產業的過度依賴與結構性風險。

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綠色和平組織去年在立法院，呼籲停止不合時宜的大型增產計畫。（資料照）近年美國、中國及中東大舉擴張產能，全球六大基本化學原料已出現長期供過於求的趨勢。2024年，臺灣乙烯產能利用率更滑落至65%，低於全球平均。在國際產能過剩與能源價格震盪的雙重壓力下，傳統「以噸計價」、「以量取勝」的低毛利塑膠生產模式正面臨嚴峻挑戰。若不加速產能管控與結構轉型，臺灣石化業將難以抵禦未來的地緣政治衝擊。

臺灣進口原油中高達四分之一（24%）用於塑膠生產。筆者認為，落實「減塑」不僅是環境治理，更是國家級的經濟避險策略。政府應系統性輔導業者逐步退出低利潤、對高油價敏感的一次性塑膠產線，將資源從「大宗原料規模競賽」轉向「資源效率與價值競賽」，才有機會真正提升臺灣產業韌性。

基於這樣的結構風險，政府應重新檢視中油的「新四輕擴建案」。該更新案預計投入1,062億元，規劃年產 100萬噸乙烯與50萬噸丙烯，產能較現有規模大幅增加。然而，在原油價格劇烈波動與全球產能過剩的環境下，此類大規模增產計畫不僅風險極高，甚至可能成為長期財務負擔。據綠色和平估算，該案未來每年恐面臨百億元的虧損，一旦建設落地，相關供應鏈與投資回收壓力，將把臺灣未來數十年的產業命運鎖定在「高碳排、高污染」的石化體系中，進一步壓縮綠色轉型的戰略空間。

政府應重新檢視中油的「新四輕擴建案」，根據綠色和平估算，該案未來每年恐面臨百億元的虧損。圖為新四輕預定地。（資料照）面對全球供應鏈重組與淨零轉型的雙重挑戰，臺灣石化業已無退路。

與其持續擴張高風險產能，不如及早調整方向，從「線性依賴」轉向「高值循環」。停止不合時宜的大型增產計畫，才能在動盪的國際浪潮中，守住臺灣產業的長期競爭力。

（作者為綠色和平減塑專案經理）

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