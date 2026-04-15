自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》美伊戰爭衝擊 檢討「新四輕」重構臺灣經濟韌性

2026/04/15 20:00

◎ 張凱婷

隨地緣政治衝突升溫，美伊局勢再度擾動全球能源與石化市場。

日本半數乙烯設備已因成本震盪被迫減產。臺灣餐飲與零售業亦感受到強烈壓力，從包材到提袋，塑膠製品成本漲幅達一至二成。這場由能源價格驅動的「塑膠通膨」，不單是短期物價波動，更暴露出臺灣經濟長期對石化產業的過度依賴與結構性風險。

綠色和平組織去年在立法院，呼籲停止不合時宜的大型增產計畫。（資料照）綠色和平組織去年在立法院，呼籲停止不合時宜的大型增產計畫。（資料照）近年美國、中國及中東大舉擴張產能，全球六大基本化學原料已出現長期供過於求的趨勢。2024年，臺灣乙烯產能利用率更滑落至65%，低於全球平均。在國際產能過剩與能源價格震盪的雙重壓力下，傳統「以噸計價」、「以量取勝」的低毛利塑膠生產模式正面臨嚴峻挑戰。若不加速產能管控與結構轉型，臺灣石化業將難以抵禦未來的地緣政治衝擊。

臺灣進口原油中高達四分之一（24%）用於塑膠生產。筆者認為，落實「減塑」不僅是環境治理，更是國家級的經濟避險策略。政府應系統性輔導業者逐步退出低利潤、對高油價敏感的一次性塑膠產線，將資源從「大宗原料規模競賽」轉向「資源效率與價值競賽」，才有機會真正提升臺灣產業韌性。

基於這樣的結構風險，政府應重新檢視中油的「新四輕擴建案」。該更新案預計投入1,062億元，規劃年產 100萬噸乙烯與50萬噸丙烯，產能較現有規模大幅增加。然而，在原油價格劇烈波動與全球產能過剩的環境下，此類大規模增產計畫不僅風險極高，甚至可能成為長期財務負擔。據綠色和平估算，該案未來每年恐面臨百億元的虧損，一旦建設落地，相關供應鏈與投資回收壓力，將把臺灣未來數十年的產業命運鎖定在「高碳排、高污染」的石化體系中，進一步壓縮綠色轉型的戰略空間。

政府應重新檢視中油的「新四輕擴建案」，根據綠色和平估算，該案未來每年恐面臨百億元的虧損。圖為新四輕預定地。（資料照）政府應重新檢視中油的「新四輕擴建案」，根據綠色和平估算，該案未來每年恐面臨百億元的虧損。圖為新四輕預定地。（資料照）面對全球供應鏈重組與淨零轉型的雙重挑戰，臺灣石化業已無退路。

與其持續擴張高風險產能，不如及早調整方向，從「線性依賴」轉向「高值循環」。停止不合時宜的大型增產計畫，才能在動盪的國際浪潮中，守住臺灣產業的長期競爭力。

（作者為綠色和平減塑專案經理）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書