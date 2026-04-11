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自由開講》清明後長輩咳不停？別讓「多喝溫水」變成照顧者壓力

2026/04/11 08:30

◎ 郭冠廷

風一吹，許多家庭裡的長輩又開始反覆乾咳。這種咳，不一定有痰，不一定發燒，看起來好像不嚴重，卻最折磨人；情境照。（取自freepik）風一吹，許多家庭裡的長輩又開始反覆乾咳。這種咳，不一定有痰，不一定發燒，看起來好像不嚴重，卻最折磨人；情境照。（取自freepik）清明過後，天氣乍暖還寒。風一吹，許多家庭裡的長輩又開始反覆乾咳。這種咳，不一定有痰，不一定發燒，看起來好像不嚴重，卻最折磨人。白天咳、晚上咳，講話前咳、出門吹風也咳；可是一進診間，偏偏又突然安靜下來，讓照顧者有苦說不出。

我常推廣「醫動養」──醫療、運動、營養必須整合，健康不能偏廢。

保暖重要，飲食重要，運動也重要。但我這次想回頭提醒一句：有些咳嗽，不是多運動就會自己好，也不是多喝溫水、補一補、撐一下就能過去

有些咳嗽，不是多運動就會自己好，也不是多喝溫水、補一補、撐一下就能過去；情境照。（取自freepik）有些咳嗽，不是多運動就會自己好，也不是多喝溫水、補一補、撐一下就能過去；情境照。（取自freepik）在居家照護現場，最折磨照顧者的，往往不只是咳嗽本身，而是周邊親友那些看似關心、其實很空的話：「多喝溫水啦。」「注意保暖啦。」「多動一動提升抵抗力。」這些話不能說全錯，但問題是，主要照顧者往往早就做了。水喝了，圍巾圍了，冷氣調了，飲食也顧了，咳嗽卻還在。這時再聽到這些老生常談，只會讓人更疲憊，甚至懷疑是不是自己照顧得不夠好。

醫療看到的是診間幾分鐘，家屬承受的卻是一整天、一整夜的反覆干擾。在診間裡，若沒有明顯紅旗警訊，這類咳嗽往往不會被視為急迫問題；但在家庭裡，反覆乾咳帶來的睡眠破碎、情緒磨損與照顧壓力，卻是真實存在的。

更重要的是，久咳不能只靠猜。很多長輩的慢性咳嗽，背後可能是氣喘、鼻涕倒流、胃食道逆流，甚至是藥物副作用。這些問題，不是靠意志力，不是靠忍耐，也不是靠一句「多休息」就能分辨。該檢查、該評估、該釐清原因，還是要交給專業醫療。

很多長輩的慢性咳嗽，背後可能是氣喘、鼻涕倒流、胃食道逆流，甚至是藥物副作用；示意圖。（美聯社檔案照）很多長輩的慢性咳嗽，背後可能是氣喘、鼻涕倒流、胃食道逆流，甚至是藥物副作用；示意圖。（美聯社檔案照）所以，清明過後，我想給大家一個簡單但重要的提醒：醫動養很重要，但醫療不能缺席。運動不是萬靈丹，溫水也不是處方。當長輩乾咳已經拖久了、反覆影響生活，請不要再只會對照顧者說「多保暖、多喝水」。

真正負責任的做法，是勸一句：該看醫師，就去看醫師。

不是每一聲咳嗽都有致命危險，但任何反覆折磨家庭的咳嗽，都不該被一句「多喝溫水」輕輕帶過。

（作者為輔仁大學商學研究所博士生、社團法人居家健康關懷公益協會副理事長）

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