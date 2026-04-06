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自由開講》春茶正忙 程序失靈

2026/04/06 09:30

◎ 徐聖傑

近日媒體報導，南投名間焚化爐環評爭議持續升高，縣府在春茶採收期間連續兩日召開範疇界定會議，且地點遠離名間，迫使農民在生計與參與之間奔波，引發「程序暴力」質疑。會議現場衝突不斷，替代方案未被納入實質討論，凸顯爭議已從選址問題，擴大為制度信任危機（參照上下游報導，2026年4月2日）。

南投名間焚化爐環評爭議持續升高，縣府召開範疇界定會議，且地點遠離名間，引發「程序暴力」質疑。（資料照）南投名間焚化爐環評爭議持續升高，縣府召開範疇界定會議，且地點遠離名間，引發「程序暴力」質疑。（資料照）原先環評制度的設計，本應讓利害關係人充分表達意見，並透過程序促成理性討論與共識形成。然而，當開會時間與地點未考量在地條件，且環評資訊揭露不足，甚至將替代方案排除於討論之外，制度便從「參與」淪為「形式」，民眾的發聲也轉為被動抗議。繼而，當程序無法承載實質影響，人民自然也不會再相信制度，而是選擇走上街頭。

不過，若臺灣希望邁向成熟的公民參與制度，其關鍵不在增加會議，而在於確保制度中公民參與的可近性、公平性與實質影響力。公民參與不應成為負擔，討論也不該只是蒐集意見。同時，在高度爭議的開發案中，替代方案的公開比較與說明，更是建立信任的基本條件。

自由開講》春茶正忙 程序失靈南投名間焚化爐環評當前的問題在於「程序仍在，信任已失」。圖為民眾抗議程序不公，激憤下跪陳情。（資料照）

然而，南投名間焚化爐環評當前的問題在於「程序仍在，信任已失」。當地方政府以既有流程推進開發，卻未回應民眾對程序正當性的質疑，便只會進一步消耗地方治理的正當性。中央與地方政府應儘速檢討會議設計與資訊揭露機制，確保所有利害關係人都能夠在合理條件下進行參與，並建立多元替代方案納入審查的明確規範；同時避免主管機關同時扮演開發與審查角色，降低「球員兼裁判」的疑慮。

再者，公民參與從來不是行政效率的阻礙，而是行政程序長期穩定的基礎。故南投名間焚化爐環評的衝突即是在提醒我們，當制度失去公民信任，再多行政程序也難以支撐地方治理的正當性。

（作者為國立中山大學公共事務管理研究所博士生）

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