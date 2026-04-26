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自由開講》揮別台灣殖民四百年歷史 珍惜首有的自由民主

2026/04/26 09:00

◎ 陳啟濃

賴總統對日本與國民黨統治的比較，引來朝野許多的討論。然而這樣的比較是很無奈，其實台灣應該走自己的路，擺脫殖民的陰影，確立民主自由的價值，人民真正能當家作主，這樣才是值得探討的方向

台灣應該走自己的路，擺脫殖民的陰影，確立民主自由的價值，人民真正能當家作主，這樣才是值得探討的方向。（路透社檔案照）台灣應該走自己的路，擺脫殖民的陰影，確立民主自由的價值，人民真正能當家作主，這樣才是值得探討的方向。（路透社檔案照）1994那一年台灣首度選舉省長，民進黨候選人是陳定南，在旗幟文宣與造勢晚會，共同的文宣「四百年來第一戰」，說出台灣人四百年來都沒有權利決定自己的命運。因為台灣自從開始有漢人移民，大約從明末清初，時間可推至約四百年前。四百年來台灣都是外來政權統治，從荷蘭佔領、鄭成功趕走荷蘭人、施琅攻下台灣淪為清帝國統治、馬關條約割讓台灣，直到國民黨來接管台灣，所有的政權都是外來的。

只要是外來政權都有共同的特徵，掠奪本土資源、移入外來文化、掌控政治權力以及人民不同待遇。最重要的他們不會把他鄉當作自己的故鄉，只會持著過客的心態，區分自己是統治階級，在地人民就是被統治者。這些外來政權，永遠有自己的祖國，遇到祖國的利益跟台灣相衝突時，他們一定選擇犧牲台灣人的權益，保護自己祖國的利益。

由於民主前輩長期的犧牲奉獻，在1996年我們終於可以選舉自己的總統；圖為台灣第一任民選總統李登輝。（資料照）由於民主前輩長期的犧牲奉獻，在1996年我們終於可以選舉自己的總統；圖為台灣第一任民選總統李登輝。（資料照）由於民主前輩長期的犧牲奉獻，在1996年我們終於可以選舉自己的總統，決定自己的前途，不受外力的干預。現時的台灣成為四百年來，唯一實施民主制度的時代，正式跟四百年來的殖民主義告別，所有居住在台灣的人民，不分先到後到，不分族群，只要認同熱愛台灣，都可以成為台灣這塊土地的主人。

民主台灣願意跟國際社會互惠交流，中國當然也可以是其中的選擇。但如果是有預設前提，以及會侵害到國家主權，包括所有的交流、會談與簽署，都是不被人民允許的。台灣的政黨若是任意地將國家認同錯亂，勾結外來國家勢力侵害到台灣內政，讓渡國家權利，這些都是潛藏殖民主義心態的政治投機客，台灣人應當共同給予譴責唾棄。

（作者為政治評論員）

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