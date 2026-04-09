自由開講》中東烽火下的物資賽局：日本出手，台灣準備好了嗎？

◎ 江泰槿



中東戰火持續延燒，荷姆茲海峽封鎖陰影未散，全球能源市場的不確定性正以前所未有的速度向外擴散。日本政府近期的一系列政策動作，不僅引發國際社會廣泛關注，對同樣高度依賴能源進口的台灣而言，更具有不可忽視的鏡鑑意義。

日本新設「中東情勢相關重要物資安定確保擔當相」，由經濟產業相赤澤亮正兼任，統籌石油、醫療用石油衍生品及食品包裝等關鍵物資的穩定供應。圖為赤澤亮正。（法新社檔案照）3月30日，高市早苗首相宣布新設「中東情勢相關重要物資安定確保擔當相」，由經濟產業相赤澤亮正兼任，授權其統籌石油、醫療用石油衍生品及食品包裝等關鍵物資的穩定供應。翌日，高市首相主持第二次「中東情勢相關閣僚會議」，盤點重要物資供應狀況，並明確表示將「與亞洲各國推動相互協力與支援」，積極尋求區域供應鏈的替代佈局。財務省三村財務官亦公開表示，若日圓貶值態勢持續，恐有必要採取果斷措施，並強調對外匯與原油期貨市場投機性交易的監控「涵蓋全方位」。《彭博社》同步報導表示，日圓兌美元已突破160關口，市場對當局干預的預期顯著升溫，財務省有意做空原油期貨之說，已非空穴來風。



相較於期貨干預的爭議性，赤澤擔當相所主導的物資安全保障體制建構，則更具實質意義與制度深度。此次跨部會工作小組的啟動，日本已意識到能源衝擊的外溢效應遠不止於油價本身，而是深入滲透至醫療、製造等關鍵民生領域。高市首相明確提出與亞洲各國協力的方向，意味著日本正試圖將雙邊能源外交升格為區域供應鏈重組的戰略契機。

中東戰火持續延燒，高市早苗提出與亞洲各國協力的方向，意味著日本正試圖將雙邊能源外交升格為區域供應鏈重組的戰略契機。圖為Eneos Arrow油輪抵達日本福岡縣北九州市白島國立石油儲備基地的遠海泊位。（彭博檔案照）日本的困境，對台灣而言是近在眼前的警示，中國近期已公開以「穩定能源供應」為誘因向我施壓，試圖將能源脆弱性轉化為地緣政治槓桿。筆者認為台灣可從案例中汲取三項啟示。

其一，宜仿效日本設立專責擔當相的做法，建立跨部會的重要物資供應鏈總點檢機制，將能源安全的視野從油價管理延伸至醫療原料、半導體製程用化學品等關鍵領域；其二，應積極回應日本「與亞洲各國協力」的政策訊號，主動爭取參與日本主導的區域供應鏈替代佈局，將台日產業鏈互補優勢轉化為具體的能源安全合作機制；其三，在政策工具選擇上，應優先採用直接透明的干預手段，避免迂迴操作引發市場信任危機。在中東局勢尚未明朗的當下，台灣應以更具前瞻性的政策組合，為下一波衝擊預先構築防線。

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（作者為財團法人中華經濟研究院日本中心主任 ）

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