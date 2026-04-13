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黑熊學院》平民要如何看待無人機帶來的侵略與威脅？

一般民眾也應該充分認識無人機型號，才能由個人擴及家庭與社區建立防護，也才是平民在不對稱戰爭在2026年的今天，無人機威脅絕對是長期挑戰，並無單一技術或單位可完全應對。 要做的事情、要學的事情非常多——除了理解救護與避難，一般民眾也應該充分認識無人機型號，才能由個人擴及家庭與社區建立防護，也才是平民在不對稱戰爭中的核心任務。
黑熊學院

黑熊學院

2026/04/13 21:00

◎ 黑熊學院

有關無人機的謠言很多，最常見的就是「蜂群無人機將大規模襲擊台灣」。

台灣軍警戰術研究發展協會常務理事陳柏宏分析：「蜂群無人機襲擊很難在台灣本島發生，解放軍若想要採用這種戰術會需要更長程的機型。」

台灣軍警戰術研究發展協會常務理事陳柏宏分析，蜂群無人機襲擊很難在台灣本島發生。（取自貼文）台灣軍警戰術研究發展協會常務理事陳柏宏分析，蜂群無人機襲擊很難在台灣本島發生。（取自貼文）主要理由有三：

第一，俄羅斯士兵用步行就可以進入烏克蘭，而台灣與中國相隔台灣海峽。台灣海峽最窄處（新竹南寮至平潭島）距離126公里，這遠超中小型FPV無人機20–50公里的航程。

第二，複雜都市地形無疑將對無人機構成挑戰。密集的電纜線網路將會對光纖導控的無人機構成障礙，距離越遠、訊號對雜訊比（SNR）越敏感。

黑熊學院》平民要如何看待無人機帶來的侵略與威脅？台灣與中國相隔台灣海峽，最窄處距離126公里，遠超中小型FPV無人機20–50公里的航程。圖為烏軍FPV無人機。（取自烏克蘭國防部網站）

第三，在人口密集的都會區，若每戶都有Wi-Fi 攝影機，高密度的電磁訊號對無人機操作也會形成嚴重干擾。

但當然，這不代表無人機完全不會威脅台灣。無人機大約簡單分成這幾類：

♦︎高空偵察無人機：主要用於情報蒐集，不會直接攻擊平民

♦︎查打一體無人機：彩虹、翼龍系列——具偵查功能與彈藥

♦︎攻擊型隱身無人機：鎖定軍事目標與關鍵基礎設施

黑熊學院》平民要如何看待無人機帶來的侵略與威脅？若台灣每戶都有Wi-Fi攝影機，高密度的電磁訊號對無人機操作也會形成嚴重干擾。圖為中國「彩虹4」無人機。（路透檔案照）

♦︎自殺式無人機：見證者（Shahed）等長程型號，可能造成附帶傷害

陳柏宏強調，辨識威脅來源不是要大家一目即知型號，而是理解不同類型有不同應對方式。

恐懼往往來自理解不足，無人機攻擊可粗略分成以下前中後三種場景：

1️⃣登陸前：威脅對象將會是軍事設施、港口、雷達站的精準打擊，平民往往非直接目標。

◼︎應對方式：熟悉防空避難流程，確認萬安演習時實際躲避路線。

2️⃣登陸中：持續針對軍事目標與灘頭防線進行打擊。

◼︎應對方式：若你家在海岸邊登陸區域，在戰爭開始前就應該撤離。陳柏宏坦言，平民能做的方式相當有限。面對中大型自殺無人機，就應該去躲在大型防空設施。

黑熊學院》平民要如何看待無人機帶來的侵略與威脅？無人機攻擊時，我們應該熟悉防空避難流程，確認萬安演習時實際躲避路線。圖為新北市樟樹國小學童進行防空避難演習。（資料照）

3️⃣登陸後的城鎮作戰：大規模建築破壞主要來自戰鬥機與精準飛彈，而非無人機。

◼︎應對方式：我們不必過度放大無人機威脅，這反而會忽略真正危險來源。

陳柏宏也提醒，台灣的無人機法規很嚴格，249公克以上的無人機目前僅限法人與專業用途：「因此在路上看到中大型無人機，肯定不是一般人可以使用，應該要保持警覺。」

烏克蘭武裝部隊現役軍官Illia Hriaznov也分享了烏克蘭現階段現有的民防體系：

第一，建立「即時警報生態系統（Air Alerts Ecosystem）」

例如，透過Telegram即時分享無人機威脅資訊，目前累積35,000訂閱者，能快速獲知危險，就像是地方性的即時通報系統（例如地震時會收到的LINE）。

另外，地方電視頻道也會提供區域性空襲警報，這些都將比傳統官方警報系統更快速。

烏克蘭武裝部隊現役軍官Illia Hriaznov也分享了烏克蘭現階段現有的民防體系。（取自貼文）烏克蘭武裝部隊現役軍官Illia Hriaznov也分享了烏克蘭現階段現有的民防體系。（取自貼文）第二，打造避難設施網絡（Shelter Network）

2023年後烏克蘭大量將各類地下室與停車場改建為防空避難所，同時建立專門的網絡確保資訊隨時可用。

其中有專為行動不便者所設置的特殊避難地下室；距離俄羅斯邊境30公里的學校也已完成準備。所有避難設施資訊，也都能夠依區域與類型開放給大眾查詢。

第三，積極推廣全民急救訓練

不僅是與地方政府合作，也積極建立免費的緊急醫療訓練體系，目前每月定期舉辦課程。

Illia Hriaznov強調持續訓練的重要性：「這些並非一次性課程，這些訓練需要建立肌肉記憶。」他說：「如果你拯救了你的人民，你就拯救了你的經濟。」

 另外，烏克蘭也將「輻射防護」作為民防訓練的一部分。

第四，保護警消

烏克蘭現在有為消防、警察等緊急服務人員配備 「Chuyka」訊號攔截設備，成本約 400–500 美元，這些配備能攔截無人機影像訊號以提前預警。

烏克蘭將各類地下室與停車場改建為防空避難所，同時建立專門的網絡確保資訊隨時可用。圖為前往地鐵避難的烏克蘭民眾。（路透檔案照）烏克蘭將各類地下室與停車場改建為防空避難所，同時建立專門的網絡確保資訊隨時可用。圖為前往地鐵避難的烏克蘭民眾。（路透檔案照）在2026年的今天，無人機威脅絕對是長期挑戰，並無單一技術或單位可完全應對。

要做的事情、要學的事情非常多——除了理解救護與避難，一般民眾也應該充分認識無人機型號，才能由個人擴及家庭與社區建立防護，也才是平民在不對稱戰爭中的核心任務。

本文經授權轉載自黑熊學院臉書

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