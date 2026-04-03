自由開講》「0403地震」兩年後的花蓮：縣府是在前進，還是在原地打轉？

◎ 林則葹

2026年4月3日，地震滿兩週年。對花蓮而言，這一天不該只是哀悼與紀念，而是一場對城市韌性與縣府治理的嚴峻檢驗。然而兩年過去，我們看到的，卻是一種令人不安的失衡。

0403強震滿兩週年了。對花蓮而言，這一天不該只是哀悼與紀念，而是一場對城市韌性與縣府治理的嚴峻檢驗；圖為花蓮地震天王星大樓倒塌。（資料照，花蓮地檢署提供）在花蓮，此刻正並存著兩種截然不同的景象：一邊是縣府斥資舉辦的盛大活動、華麗煙火，以及，縣府對外展示著觀光回溫的數據；另一邊，卻是部分受損建物至今未解、都市修復進度緩慢，以及縣府內部冗長且不透明的行政流程。

走在市區，馥邑京華依舊待處理，山海關仍在那邊矗立。這些不只是景觀問題，更是公共安全的實體隱患。中央的補助經費早已撥下，振興方案也持續挹注，但為何到了地方執行面，進度卻如泥牛入海？當一個城市無法有效處理已知風險，問題不在於資源不夠，而在於縣府的治理機制是否失能。

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更值得警惕的是，花蓮正逐漸形成一種錯誤的發展慣性，縣府傾向以短期的熱鬧感，掩蓋長期治理的不足。活動可以帶來人潮，中央補助可以創造數字，但這些都無法取代基礎工程的修復、都市更新的推進，以及防災體系的建立。當「表面的亮點」取代了「實質的進度」，復原就只會停留在公關文宣，無法真正給予人民安全感。

更值得警惕的是，花蓮正逐漸形成一種錯誤的發展慣性，縣府傾向以短期的熱鬧感，掩蓋長期治理的不足；圖為太平洋燈會主燈花現奇蹟搭配400秒煙火燃放。（資料照）身為民意代表，我必須嚴肅指出：縣府行政流程的延宕、跨局處協調的低效率，以及缺乏整體性的重建規劃，才是造成當前停滯的關鍵原因。若縣府不改善這種「重宣傳、輕治理」的惡習，治理漏洞只會在下一次風險來臨時，以更高的代價重演。

花蓮需要的，不是更多轉瞬即逝的喧囂，而是一套穩定且可被檢驗的治理節奏：縣府必須給出明確的時程、公開的進度，並建立一個對結果負責、而非只對亮點活動負責的制度。兩年的時間，足以啟動一場深刻的改變。如果兩年後我們仍面對同樣的問題，那就不再是中央支不支持的問題，而是縣府要不要做的選擇。

兩年了，花蓮的時鐘不能永遠壞在0403。如果縣府不願推動齒輪，我們就用監督的力量逼它前進。花蓮的復興，拒絕停留在表面。

（作者為花蓮縣議員）

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