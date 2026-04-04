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矢板明夫觀點》中國「海上民兵」的威脅問題

未來的衝突，未必從軍艦開始，可能會從漁船開始。最棘手的是，它介於戰爭與和平之間。不能不處理，但也很難處理。
矢板明夫

矢板明夫

2026/04/04 21:00

◎ 矢板明夫

日前我在日本的JAPAN Forward網站上看到一篇文章，談中國「海上民兵」問題。我認為非常重要，想給大家介紹一下。重點可以分三點說清楚：

矢板明夫觀點》中國「海上民兵」的威脅問題中國「海上民兵」問題嚴重，這些船不開火，但干擾他國、壓縮空間。如果不處理，就會漸漸失去控制權。（取自貼文）
第一，中國正在把「漁船」變成戰略工具。所謂海上民兵，表面是漁船，實際上則是由政府組織的、接受指揮的「準軍事力量」，配合海警與海軍行動，執行任務。

第二，這是一種「不開戰的戰爭」。這些船不開火，但長時間在海上活動，干擾他國、壓縮空間。你如果反制，就可能被指「對民船動武」；如果不處理，就會漸漸失去控制權。

第三，中國正用這種方式改變區域格局。文章提到，中國曾動員上千艘船集結，這種規模已不是漁業，而是赤裸裸的「戰略部署」，目的在於逐步改變第一島鏈的力量平衡。

這篇文章之所以值得重視，也和作者的背景有關。作者是Grant Newsham，退役美國海軍陸戰隊軍官，曾在日本從事美日安全合作，並長期研究中國海洋戰略。他的觀察，某種程度代表美日安全圈的共識。

JAPAN Forward本身是由產經新聞設立的英文媒體，定位就是對外發出日本的安全觀點。因此，這篇文章不僅是個人評論，也帶有政策警示意味。

未來的衝突，未必從軍艦開始，可能會從漁船開始。圖為中國漁船出現在台灣中部海域。（資料照，海巡署提供）未來的衝突，未必從軍艦開始，可能會從漁船開始。圖為中國漁船出現在台灣中部海域。（資料照，海巡署提供）對台灣來說，關鍵在於這種模式很可能被直接複製。如果大量中國漁船出現在台灣周邊，看似民間活動，實際卻可能是在進行封鎖或施壓。

簡單說，這篇文章提醒一件事：未來的衝突，未必從軍艦開始，可能會從漁船開始。最棘手的是，它介於戰爭與和平之間。不能不處理，但也很難處理。

（作者為日本在台新聞工作者與作家）

本文經授權轉載自矢板明夫臉書

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