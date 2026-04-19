自由開講》當草莓成熟時

◎ 林廖軍

筆者的工作是「責任制」，經常加班到八、九點，甚至半夜；示意圖。（取自freepik）一轉眼，曾經的「七年級草莓族」已經來到36至45歲了，那群抗壓力低、難以承受挫折的我們，並沒有被社會壓扁成果醬，也沒有一捏就爛，而是扛起了一片天。

猶清楚記得第一份工作，我在跟老闆討論到薪水時，他說：「公司是可以只提供22K啦，但好像有點少，如果是25K你覺得如何？」於是，我的首份工作就以此價格展開；而所謂的「責任制」，也在當時流行起來，我經常加班到八、九點（甚至半夜），每次深夜打卡回家時，我都一邊騎著機車，一邊心裡盤算著，我是不是打工領時薪都賺得比較多。印象更深刻的是，只要提出離職時就會聽到：你是不是抗壓性不夠，所以吃不了苦啊。

新冠肺炎時期許多上班族進行遠端工作；示意圖。（法新社檔案照）而在我們努力工作，東湊西省地存錢買房時，房價是怎麼對待我們的，縱使再艱苦，即便父母有出資，好不容易頭期款付出來了，我們還是得扛著房貸向前走。就在我們三十來歲，開始結婚及生兒育女時，新冠肺炎（COVID-19）就來了；因為不敢托嬰也不能隨意外出，我就在育兒的哭鬧聲中，進行著遠距離工作，疫情再嚴峻，都抵擋不了我們要養家活口的決心。

如今，「七年級草莓族」這名詞已很少被人提起，取而代之的，是七年級成為了社會的中堅份子。因為我們既堅毅且柔軟，曾經的低薪高工時，鍛鍊了我們堅定的意志力；曾經被貶低的草莓族，讓我們學會了不卑不亢，也能更溫柔地對待年輕一輩。

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（作者為設計公司負責人）

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