自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》當草莓成熟時

2026/04/19 09:30

◎ 林廖軍

筆者的工作是「責任制」，經常加班到八、九點，甚至半夜；示意圖。（取自freepik）筆者的工作是「責任制」，經常加班到八、九點，甚至半夜；示意圖。（取自freepik）一轉眼，曾經的「七年級草莓族」已經來到36至45歲了，那群抗壓力低、難以承受挫折的我們，並沒有被社會壓扁成果醬，也沒有一捏就爛，而是扛起了一片天。

猶清楚記得第一份工作，我在跟老闆討論到薪水時，他說：「公司是可以只提供22K啦，但好像有點少，如果是25K你覺得如何？」於是，我的首份工作就以此價格展開；而所謂的「責任制」，也在當時流行起來，我經常加班到八、九點（甚至半夜），每次深夜打卡回家時，我都一邊騎著機車，一邊心裡盤算著，我是不是打工領時薪都賺得比較多。印象更深刻的是，只要提出離職時就會聽到：你是不是抗壓性不夠，所以吃不了苦啊。

新冠肺炎時期許多上班族進行遠端工作；示意圖。（法新社檔案照）新冠肺炎時期許多上班族進行遠端工作；示意圖。（法新社檔案照）而在我們努力工作，東湊西省地存錢買房時，房價是怎麼對待我們的，縱使再艱苦，即便父母有出資，好不容易頭期款付出來了，我們還是得扛著房貸向前走就在我們三十來歲，開始結婚及生兒育女時，新冠肺炎（COVID-19）就來了；因為不敢托嬰也不能隨意外出，我就在育兒的哭鬧聲中，進行著遠距離工作，疫情再嚴峻，都抵擋不了我們要養家活口的決心。

如今，「七年級草莓族」這名詞已很少被人提起，取而代之的，是七年級成為了社會的中堅份子。因為我們既堅毅且柔軟，曾經的低薪高工時，鍛鍊了我們堅定的意志力；曾經被貶低的草莓族，讓我們學會了不卑不亢，也能更溫柔地對待年輕一輩。

（作者為設計公司負責人）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書