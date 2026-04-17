自由開講》談「京華城案」判決未採「廣義自白」概念

◎ 陳逸南

依自由時報3月27日A3版「法官不採認柯文哲收賄1500萬 北檢：判決有違誤 將上訴」報導指出，台北地方法院昨宣判京華城收賄等弊案，將前台北市長柯文哲依收賄等四罪合併判刑十七年、褫奪公權六年，但合議庭僅認定柯收賄二一〇萬元罪證確鑿，但收賄一五〇〇萬部分，除了柯自己於「工作簿」檔案中記載的「審判外不利於己的書面陳述」，尚缺乏其他必要的補強證據，不能僅憑自白當做認定收賄的唯一證據；但此部分因與柯收賄二一〇萬元屬想像競合的同一罪關係，因此不另行諭知此部分無罪。

民眾黨創黨主席柯文哲因京華城案、政治獻金案，台北地方法院3月26日一審宣判17年有期徒刑、褫奪公權6年。（資料照）又指出，判決書指出，柯文哲雖在「工作簿」明確記載各款項的時間、金額、姓名及經手人，但記載方式不能認定為帳冊，充其量只是「被告於審判外不利於己的供述」，但被告的自白不得作為判有罪的唯一證據，仍應調查其他必要證據，且補強證據須是具備構成犯罪事實的獨立證據，而非只是自白的佐證。此項「京華城案」判決未採行實務上經常使用的「廣義自白」概念來認定犯罪事實（參照最高法院101年度台上字第867號刑事判決要旨），令人覺得有點奇異，是否意謂著目前「司法正義」向前邁進了一步？

查台灣創新法律協會2021年11月12日「最高法院110年台上字第4652號刑事判決」一文指出，又使犯罪嫌疑人或被告供述，如採取一問一答之問答方式，不免受限於訊（問）者之發問內容，亦容易流於片斷詢答，自應就其供述之全部，參酌卷內其他證據資料為綜合歸納之觀察，依經驗及論理法則衡情度理，本於確信客觀判斷，方符真實發見主義之精神。如僅擷取其中之片言隻語，予以割裂分別評價，此證據之判斷自欠缺合理性而與事理不合，即與論理法則有所違背。

請繼續往下閱讀...

在「廣義自白」作為刑案定罪之依據，此項「但得提出反證，主張其自白非事實」但書之規定，對於被告極為重要；圖為台北地院3月31日首開先例釋出該案法庭公播畫面。（取自台北地院YT）另查最高法院113年度台上字第1509號判決指稱，「至關於犯罪構成要件之主觀要素，如故意、過失、知情、目的犯之目的（意圖），均潛藏在個人意識之中，通常無法以外部證據證明其內心之意思活動，倘被告就此主觀要素之自白出於任意性，則無須補強證據，但得提出反證，主張其自白非事實。」在「廣義自白」作為刑案定罪之依據，此項「但得提出反證，主張其自白非事實」但書之規定，對於被告極為重要。

綜上，目前「京華城案」判決，法官未採行「廣義自白」概念來認定柯收賄1500萬犯罪事實，我們發現在訴訟程序中，有關被告就犯罪構成要件的主觀要素之自白是否出於「任意性」，以及被告及其辯護人是否提出「反證」，為重要考量因素，值得探究。

（作者為仲裁人）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法