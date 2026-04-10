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自由開講》預算紀律何在？從斗六分局千萬追加案 看議會透明化的價值

2026/04/10 10:30

◎ 廖郁賢

雲林縣政府長年對外強調「財政困難」，甚至在許多場合都曾表達過縣庫拮据的困境。然而，在強調樽節開支的同時，縣府的預算執行是否真的把每一分錢都花在刀口上？近期議會的一場質詢，暴露出縣府在公共工程管理與預算紀律上的嚴重漏洞。

透過議會的質詢轉播可以發現，針對「斗六警察局新建工程」，在主體建築與設計皆已定案的情況下，竟突然爆出「冷氣設計錯誤」，且必須為此額外追加高達1,000萬元的預算來進行變更與補救。

1,000萬元並非小數目，這是全體雲林縣民的納稅錢。令人遺憾的是，當質詢的議員要求釐清這筆追加預算的責任歸屬時，警察局長在台上卻無法給出明確答覆。（資料照）1,000萬元並非小數目，這是全體雲林縣民的納稅錢。令人遺憾的是，當質詢的議員要求釐清這筆追加預算的責任歸屬時，警察局長在台上卻無法給出明確答覆。（資料照）1,000萬元並非小數目，這是全體雲林縣民的納稅錢。令人遺憾的是，當質詢的議員要求釐清這筆追加預算的責任歸屬時，警察局長在台上卻無法給出明確答覆。究竟是原設計單位的圖面疏失？承包商的施工問題？還是縣府把關公務員的行政怠惰？如果一筆高達千萬的工程錯帳，在議會殿堂上連「誰該負責」都交代不清，這筆錢憑什麼要由全民來買單？更可惜的是，當問題被點出後，該議題卻似乎被輕輕放下，缺乏進一步的實質究責。

這不禁讓人反思：在雲林縣議會裡，難道堅持追究責任、打破砂鍋問到底，就會被視為「得罪人」？甚至被貼上「變成廖郁賢」的標籤？

在筆者擔任議員之前，雲林縣議會曾被外界詬病如「國防布」般不透明，既無網路直播，也缺乏完整的影像紀錄，民眾無從得知預算的審議過程。（資料照）在筆者擔任議員之前，雲林縣議會曾被外界詬病如「國防布」般不透明，既無網路直播，也缺乏完整的影像紀錄，民眾無從得知預算的審議過程。（資料照）回顧過去，在筆者擔任議員之前，雲林縣議會曾被外界詬病如「國防布」般不透明，既無網路直播，也缺乏完整的影像紀錄，民眾無從得知預算的審議過程。當年，我們承受著「得罪人」的壓力，致力推動體制內的變革，才終於落實了議會的影像留存與透明化。

而今，當我透過螢幕看到這場質詢時，更加確信當年堅持「議會透明化」的價值。如果沒有這些公開透明的紀錄，這1,000萬的荒謬追加案，極有可能在缺乏公眾監督的情況下被默默通過。

絕對支持警察同仁需要更完善、舒適的辦公環境，冷氣設備當然重要。但這1,000萬的預算，理應直接用於提升基層員警的實質福利或更新執法裝備，而非用來填補行政疏失與設計漏洞。

雲林要向前，不能只停留在口頭上的財政困難，更需要落實嚴謹的預算紀律，讓每一分民脂民膏都發揮應有的價值。

（作者為前雲林縣議員）

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