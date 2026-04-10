自由開講》從京華城案看事務官的體制困局：專業尊嚴與政治權力的博弈

◎ 張裕焯

在台灣行政實務中，事務官被賦予了「政策執行者」與「法治守門人」的雙重角色。然而，近期京華城案的發展，揭露了這項理想背後的現實：台北都發局前科長林玄理因堅持專業見解遭撤換，而邵琇珮則因執行首長意志淪為案件污點證人。這兩樁案例鮮明地反映出，在掌握強大民意授權的政務首長面前，文官制度設計的「對抗權」在現實權力結構中顯得極度脆弱。

邵琇珮（右）作證提及林玄理事件後，有些同仁和柯文哲開會時，選擇沉默以對，沒有勇氣提反對意見。（資料照）

《公務人員保障法》第17條雖賦予公務員對違法命令的意見陳述、不服從及請求書面命令等權利，旨在維護文官的專業尊嚴。但在實務上，這些保障往往無力阻擋政治壓力。核心癥結在於政務官與事務官間極度的權力不對等。市長握有百萬民意背書，其政治意志被視為最高指導原則；而事務官雖有身分保障，但影響職涯生計的「職務調動」與「考績評定」卻掌握在首長手中。

對於事務官而言，要求首長下達「書面命令」名為自保，實則近乎「公開宣戰」。隨之而來的調職或考績報復，往往形成殺雞儆猴的寒蟬效應。正如邵琇珮自承：林玄理的遭遇讓她明白應抵抗，但她卻不敢抵抗，最終淪為首長意志下的技術推手。

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理應作為文官守護者的公務人員保障暨培訓委員會（保訓會），隸屬考試院，法律地位超然，但在權力衝擊下卻也顯得力有未逮。甚至始終規避公務員與民選首長間的爭執事件。其在公務員對抗違法命令的關鍵時刻往往自始缺席；即便受理申訴，也難以深入機關內部的「潛規則」與決策迷霧。更甚者，保訓會成員同為體制內的一員，面對政黨干預或議題壓力時，難免陷入相同的困境。

缺乏可靠的配套落實，前述法律便僅是一部公務員犯後是否得以從輕量刑的裁量基準，而非公務員對違法命行使退避的授權。如此寄望公務員單憑法定機制避免成為違法共犯，無疑是異想天開。

市長握有百萬民意背書，其政治意志被視為最高指導原則；圖為前台北市長柯文哲。（資料照）在政務首長的民意保護傘下，還有多少「林玄理」與「邵琇珮」正被迫或不自覺地執行爭議交辦？這或許是京華城案中，最重要卻最容易被大眾忽視的體制危機。

（作者從商）

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