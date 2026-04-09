自由開講》李貞秀「不退」的政治表態 民眾黨紀律成國安破口

◎ 余夢蝶

民眾黨立委李貞秀爭議連環爆，從國籍疑雲、金流爆料到疑涉統戰網絡，已非單一政治人物失言或操守問題。（資料照）近來民眾黨立委李貞秀爭議連環爆，從國籍疑雲、金流爆料到疑涉統戰網絡，已非單一政治人物失言或操守問題，而是直指我國公職資格審查與國家安全防線的制度性漏洞，當民眾黨中評會明確要求其「知所進退」之際，李卻以「除非柯文哲親自開口」為退場條件，甚至揚言提告，形同將政黨紀律問題轉化為權力對抗。

首先，就法律層面而言，中國《國家情報法》對其公民課以配合情報工作的義務，此一規範具有實質上的境外拘束效果，足以對個人形成持續性的制度壓力。當我國公職人員仍保有中國籍，即可能陷入「雙重法律義務衝突」之結構困境：一方面須忠誠於中華民國憲政秩序，另一方面卻可能被要求配合中國情報體系提供機密資訊。此種風險並不以實際發生為必要，只要存在合理可能，即足以動搖擔任公職正當性。

民眾黨對此爭議之處理方式，已不僅是治理失靈，而是顯露對制度風險的消極容忍；圖為面對民進黨立委圍攻「雙重國籍」爭議，李貞秀（左上）比出「倒讚」回擊。（資料照）其次，民眾黨對此爭議之處理方式，已不僅是治理失靈，而是顯露對制度風險的消極容忍。中評會既已啟動程序，卻遲未作出明確裁決，反以「勸退」取代紀律判斷，顯示黨內權力結構凌駕制度規範。更關鍵的是，若政黨在提名或任用之初，即已預見國籍爭議及其衍生之國安疑慮，卻未完成實質審查與風險排除，則其行為已近於對潛在風險之「明知而不作為」。此種制度性放任，性質上已非單純政治判斷，而是涉及憲政責任之違失。

再者，部分輿論試圖將李貞秀事件操作為「中配遭污名化」，實屬刻意錯置焦點。問題從來不在於出身，而在於是否符合我國法律規範與國安要求。讓資格存疑者代表特定群體，不僅無助於公共討論，反而加深社會誤解。真正應被保障的，是依法融入、遵守制度之新住民，而非被政治操作的個案。若混淆二者，不僅傷害特定群體，更侵蝕整體憲政制度！

請繼續往下閱讀...

（作者為法務人員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法