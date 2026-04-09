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自由開講》李貞秀「不退」的政治表態 民眾黨紀律成國安破口

2026/04/09 08:30

◎ 余夢蝶

民眾黨立委李貞秀爭議連環爆，從國籍疑雲、金流爆料到疑涉統戰網絡，已非單一政治人物失言或操守問題。（資料照）民眾黨立委李貞秀爭議連環爆，從國籍疑雲、金流爆料到疑涉統戰網絡，已非單一政治人物失言或操守問題。（資料照）近來民眾黨立委李貞秀爭議連環爆，從國籍疑雲、金流爆料到疑涉統戰網絡，已非單一政治人物失言或操守問題而是直指我國公職資格審查與國家安全防線的制度性漏洞，當民眾黨中評會明確要求其「知所進退」之際，李卻以「除非柯文哲親自開口」為退場條件，甚至揚言提告，形同將政黨紀律問題轉化為權力對抗。

首先，就法律層面而言，中國《國家情報法》對其公民課以配合情報工作的義務，此一規範具有實質上的境外拘束效果，足以對個人形成持續性的制度壓力。當我國公職人員仍保有中國籍，即可能陷入「雙重法律義務衝突」之結構困境：一方面須忠誠於中華民國憲政秩序，另一方面卻可能被要求配合中國情報體系提供機密資訊。此種風險並不以實際發生為必要，只要存在合理可能，即足以動搖擔任公職正當性。

民眾黨對此爭議之處理方式，已不僅是治理失靈，而是顯露對制度風險的消極容忍；圖為面對民進黨立委圍攻「雙重國籍」爭議，李貞秀（左上）比出「倒讚」回擊。（資料照）民眾黨對此爭議之處理方式，已不僅是治理失靈，而是顯露對制度風險的消極容忍；圖為面對民進黨立委圍攻「雙重國籍」爭議，李貞秀（左上）比出「倒讚」回擊。（資料照）其次，民眾黨對此爭議之處理方式，已不僅是治理失靈，而是顯露對制度風險的消極容忍。中評會既已啟動程序，卻遲未作出明確裁決，反以「勸退」取代紀律判斷，顯示黨內權力結構凌駕制度規範。更關鍵的是，若政黨在提名或任用之初，即已預見國籍爭議及其衍生之國安疑慮，卻未完成實質審查與風險排除，則其行為已近於對潛在風險之「明知而不作為」。此種制度性放任，性質上已非單純政治判斷，而是涉及憲政責任之違失。

再者，部分輿論試圖將李貞秀事件操作為「中配遭污名化」，實屬刻意錯置焦點。問題從來不在於出身，而在於是否符合我國法律規範與國安要求。讓資格存疑者代表特定群體，不僅無助於公共討論，反而加深社會誤解。真正應被保障的，是依法融入、遵守制度之新住民，而非被政治操作的個案。若混淆二者，不僅傷害特定群體，更侵蝕整體憲政制度！

（作者為法務人員）

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