自由開講》從公務組織內控角度 看小草們的認知盲點與失調

◎ 賴昭呈

從會計專業與公務體系的邏輯來看，極端支持者（或稱「死忠粉」）的觀點往往建立在對「行政程序」與「會計制度」的特定解讀上。

以下從這兩個角度拆解其想法與潛在的認知盲點：

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一、 從會計專業角度看

支持者的想法：

一、「大帳與小帳」的混淆：他們可能認為，只要最終總帳平衡，或資金沒有直接流進個人口袋，過程中的錯帳、虛報或政治獻金申報不實僅是「技術性失誤」。

二、專業代罪羔羊： 他們傾向相信是委任會計師（如端木正事件）單方面的專業疏失或「擅自調節」，認為領導者不具備查帳專業，因此不應負責。

柯文哲曾指出，漏報或誤報的募款經費是會計師端木正（右）擅自調節所致。（資料照，本報合成） 想法中的盲點：

一、內部控制失效：會計的核心在於「勾稽」與「內控」。一個組織若出現大額差假，代表內部控制完全失靈。在會計責任上，負責人需對報表的真實性負最終行政責任，不能以「我看不懂」作為法律免責理由。

二、實質課責原則：會計講求資金的「實質流向」，支持者常忽略了「對價關係」。即便帳面平衡，若資金往來與公共決策有時間上的巧合，在審核上就會被

視為高度風險點。

二、從公務體系角度看

支持者的想法：

一、「依法行政」的擴大解釋：支持者常認為，只要相關局處首長簽了字、委員會通過了決議（如京華城案），程序就是合法的。他們相信柯文哲只是「尊重專業、蓋章放行」，並非干預。

二、公務體系的僵化對抗：

他們認為柯是在挑戰「舊有的官僚文化」或「政治迫害」，將法律調查視為行政體系對改革者的反撲。

想法中的盲點：

一、裁量權的濫用：公務員雖然依法行政，但長官若透過「交辦」或「指示」影響特定個案的裁量權，導致違反公平競爭或圖利特定對象，這在法律上屬於「違背法令」。

二、首長負責制：公務體系中，基層雖然執行業務，但重大決策的「最終決定權」在首長手中。支持者忽略了「行政指導」可能帶來的實質影響力，以及法律上對於「明知違背法律」的圖利罪定義。

總結與真相的落差

民眾黨支持者（俗稱小草）於3月29日參與「戰！凱道」抗議活動，聲援前台北市長柯文哲。（資料照） 總結：社會上出現極端支持者，主因是將「法律問題」政治化。從會計與公務角度看，真相往往隱藏在密集的金流傳票與行政公文的簽核流程中。死忠支持者傾向於採取「去脈絡化」的觀點，只看動機（認為其清廉）而忽略行為結果（程序違法或財務混亂）。對於這些支持者而言，這不只是法律攻防，而是一種「信仰保衛戰」，因此即使證據顯現，他們仍會以「會計出錯很正常」或「

公務體系在搞他」來補強自身的認知失調。

（作者為台中市私立嘉陽高中校長、國立臺灣師範大學法學博士）

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