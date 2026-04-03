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李忠憲的思考》當「無罪推定」變成一種遮羞布

無罪推定，本來是用來限制國家的。是為了避免一個人在還沒被證明有罪之前，就被剝奪自由、被當成罪犯對待。 但現在，它被用來模糊另一個問題：「這樣的人，適不適合站在大學講台上？」這兩件事，其實完全不同。一個是法律問題，一個是價值問題。
李忠憲的思考

李忠憲的思考

2026/04/03 13:30

◎ 李忠憲

看到東海大學公共事務精英講座邀請柯文哲演講，有些感慨，大學原本應該是知識與良心的殿堂。

但有時候，它更像是一個很會說話的地方。

東海大學公共事務碩士在職專班邀請柯文哲，5月30日擔任「公共事務菁英講座」講者惹議。（資料照，東海大學提供）東海大學公共事務碩士在職專班邀請柯文哲，5月30日擔任「公共事務菁英講座」講者惹議。（資料照，東海大學提供） 當一個一審因貪污被重判十七年的人，被邀請到校園談「治理經驗」，外界質疑聲四起。面對這些批評，主辦單位沒有解釋「為什麼是他」，而且媒體在報導柯文哲的活動的時候通常都會附上一段話，這是前所未有：

「依無罪推定原則，在判決確定前，任何人都應視為無罪。」

這句話，法律上完全正確。問題是，它在這裡出現的時候，就不只是法律了。

無罪推定，本來是用來限制國家的。是為了避免一個人在還沒被證明有罪之前，就被剝奪自由、被當成罪犯對待。

但現在，它被用來模糊另一個問題：

「這樣的人，適不適合站在大學講台上？」

這兩件事，其實完全不同。

前台北市長柯文哲涉京華城案，一審判刑17年。（資料照）前台北市長柯文哲涉京華城案，一審判刑17年。（資料照） 一個是法律問題，一個是價值問題。

當用「還沒定讞」來回應「為什麼邀請他」，其實是在做一件很精緻的轉移：把一個應該討論「標準」的問題，變成一個只能談「程序」的問題。

於是，質疑的人可能就會被暗示成不尊重法治；而真正該被問的問題，反而消失了。

但現實是，一審判十七年，不是一張隨便開的單據。那代表司法體系已經完成一整套審理，認定其行為的嚴重性與證據的充分性。

它當然還可能被推翻，但它絕對不是「什麼都還沒發生」。

在這種狀態下，大學仍然選擇邀請他來談「治理」，這本身，就是一種價值選擇。

你當然可以說：「邀請不等於認同。」

但在現實世界裡，「讓誰上台」，就是最清楚的態度，尤其大學是個非常重要的標誌。

如果一個被判學術不端的人，被邀請來談學術倫理，你會說這只是多元交流嗎？

東海大學4月2日晚間聲明，為避免影響校園整體教學秩序，停止辦理本場講座。圖為東海大學路思義教堂。（資料照，東海大學提供）東海大學4月2日晚間聲明，為避免影響校園整體教學秩序，停止辦理本場講座。圖為東海大學路思義教堂。（資料照，東海大學提供） 如果一個酒駕致死的一審被告，被邀請來分享交通安全，你會說這只是開放討論嗎？

那為什麼，一個一審貪污重判的人，可以來談治理？

問題從來不在法律，而在誠實。誠實面對一件事其實很簡單：

你可以說，你相信他的經驗仍有價值；你也可以說，你願意承擔這個邀請帶來的爭議。

但如果覺得因為他還沒有被完全走完法律的程序被定罪，就覺得邀請他沒有問題，就會是一個很大的問題。

柯文哲傷害台灣的，不只是法律上的貪污，政治上的讓中國人進台灣的立法院制定法律，更可怕的是在道德上失去判斷的標準，在邏輯上讓大家放棄任何合理的思考。

民眾黨立委李貞秀為中配身分，引發雙重國籍資格問題。（資料照）民眾黨立委李貞秀為中配身分，引發雙重國籍資格問題。（資料照） （作者為資安學者，本文僅代表作者個人意見，與任教單位無關。）

本文經授權轉載自李忠憲臉書

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