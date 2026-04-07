自由開講》當中美對決也在台灣 國民黨的分裂已是必然

◎ 朱孟庠

形式授權對美三項軍購案又不給預算

美超微公司高層三人涉嫌將輝達晶片「洗產地」轉運至中國而被起訴，過去美國的晶片禁令被認為存在許多「灰色地帶」或「後門」，但此案直接起訴美超微共同創辦人級別的高層，發出了強烈訊號：直接抓科技龍頭公司的高管而不是只有中介，美超微股價在起訴後崩跌超過30%，未來任何與中國有業務往來的硬體商，都必須投入巨大成本證明自己「沒有走私」，否則是什麼後果。台灣是否也有人背地裡在幹著和美超微三人一樣的事，為中共洗產地。

美超微共同創辦人廖益賢涉嫌走私輝達AI晶片到中國，被美方起訴，目前他已辭去美超微董事一職。（資料照） 美中對決 在科技、貿易、軍事等各地、各領域都已全面展開

一切證明了美中科技戰已進入「肉搏戰」階段。美國不再只是在紙上談兵寫禁令，而是開始動用司法力量在全球範圍內進行緝捕，將出口管制從「貿易戰」升級為「刑事戰」。美超微高層行徑早在二○二四即開始被監控。

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中美大戰不只是在委內瑞拉、伊朗，在科技、貿易、軍事等各領域都已全面展開，當然也在台灣展開對決，甚至連一向舔中的國民黨內部也開始分化，盧秀燕：「不可以反美要親美」、「疑美論是不對的」，試問親中黨主席鄭麗文，當如何？鄭還想螳臂當車逆川普？

台中市長盧秀燕日前訪美，她表示有助深化台美互信與合作。（資料照）

川普頻出手 藍、白兩黨已成中共剩下唯一的棋子

當美國端掉中共在美洲及中東的小老弟後，再出重手警示：誰敢為中國洗產地。中共連連挫，元氣大傷，量它二○二七也不敢侵犯台灣。今國民、民眾兩黨已成中共剩下唯一的棋子？

這股「紅色力量」是習近平手上對抗美國的一張王牌？傅崐萁領軍的在野國會頻頻癱瘓政府，使力將台灣拉向「邪惡軸心」，偏離國家的大方向。

形式授權對美三項軍購案 又不給預算

民主台灣不容這股邪惡勢力，為了「鄭習會」，一再拖延審查國防特別預算，卻又在三月十五日發價書到期前，故意放著緊急的國防特別預算不審，集體考察松指部，可藍委們為何跳過委員會直接政黨協商？

中國國家領導人習近平（左）及中國國民黨主席鄭麗文（右）將舉行鄭習會。（路透檔案照、本報合成） 一方面沒有人願開罪習近平，故由黨團三長直接以政黨協商方式壓線授權對美三項軍購案；另一方面國民黨似乎也清楚民意所趨，及美國的能耐，故形式授權對美三項軍購案，做個表面功夫，卻又不給預算，而首期款項必須在三月三十日（即「三、三十」）前支付給美方。

KMT內部也有親美派、親中派之分裂

民調顯示約77%的民眾認為「親美」對台灣重要，連民眾都看得出來，中、美實力懸殊，台灣該站在那一邊？對美軍購牽涉的是台灣國防的「世代差異」，軍備進入一個新的、跨世代的整合，相對中國就可能必須提升十倍的支出才可能攻台。

兩年來的國會在傅崐萁主導下，完全是替習近平清理台獨勢力的中國敘事立場，親中派不讓台灣成為仙人掌，要讓台灣當草莓，不惜代價也要阻擋1.25兆的國防特別預算。看川普政府如何處理美超微，國民黨該思考得罪美國下場如何？國家方向背離民意，國民黨邊緣化，自遭選民唾棄，希望「台灣國民黨」能起義來歸。

兩年來的國會在傅崐萁主導下，完全是替習近平清理台獨勢力的中國敘事立場。（資料照）

（作者為李登輝基金會前副秘書長）

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