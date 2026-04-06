健康醫療網》洗血能「洗掉發炎」？醫揭與洗腎差異 臨床定位與風險一次看

洗腎又稱血液透析，屬於器官替代療法，而洗血是廣義的血液淨化，兩者在目的、適應症與治療場景上都有本質差異。他也強調，血液淨化屬於侵入性的醫療行為，民眾應警惕誇大不實的廣告術語，若有疑問應依專科醫師的建議與評估，而非依廣告內容自行判斷。

◎ 健康醫療網

不少民眾將「洗腎」與「洗血」混為一談，還有人將「洗血」視為排毒保養方式。台灣基層糖尿病學會理事長陳宏麟指出，洗腎又稱血液透析，屬於器官替代療法，而洗血是廣義的血液淨化，兩者在目的、適應症與治療場景上都有本質差異。他也強調，血液淨化屬於侵入性的醫療行為，民眾應警惕誇大不實的廣告術語，若有疑問應依專科醫師的建議與評估，而非依廣告內容自行判斷。

洗腎屬器官替代療法 洗血為特定病理因子移除

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陳宏麟理事長受訪說明，血液透析（Hemodialysis）屬於器官替代療法，其目的是取代已衰竭的腎臟功能，通常末期腎病變患者在腎功能剩餘不到10%時，醫療團隊會依病人意願、身體狀況等條件評估洗腎，以維持基本生命徵象，另除了末期腎病變（ESRD）、尿毒症、嚴重電解質失衡（例如高血鉀）或藥物難以控制的水腫，都是常見的血液透析適應症，這類治療通常需長期且規律進行。

「洗血」在醫療上屬於廣義血液淨化（Blood Purification），屬於針對特定病理因子的血液處置方式，陳宏麟理事長指出，血液淨化目的是主動移除血液中的特定致病因子，例如低密度脂蛋白（LDL，俗稱「壞膽固醇」）、自體抗體或發炎介質，而非取代器官功能。血液淨化的適應症包括急性中毒、自體免疫疾病、嚴重高血脂或急性重症等情況，頻率則依病情決定，若為治療用途可能需短期密集療程，可能不像保養性質那樣長期固定進行。

3種常見血液淨化方式 各有臨床用途

陳宏麟理事長進一步表示，當人體累積標準洗腎無法有效清除的中大分子毒素或致病蛋白時，醫療團隊就會與患者討論，將血液淨化作為後續治療選項，常見方式包括血漿置換、血液灌流與連續性腎臟替代治療。

血漿置換（TPE）是將血液抽出後分離血漿並丟棄，再換入新鮮血漿或白蛋白。血漿置換主要用於自體免疫與神經系統疾病，例如重症肌無力、格林－巴利症候群（GBS）、腎移植後排斥反應或血小板減少性紫斑症（TTP）。血液灌流（HP）是利用活性碳或樹脂罐吸附血液中的脂溶性物質或大分子毒素。血液灌流常用於急性藥物中毒（例如農藥、安眠藥）或特定重金屬中毒，是急診搶救中毒患者的重要技術。

連續性腎臟替代治療（CRRT）多用於加護病房（ICU）血流動力學不穩定的敗血性休克等重症患者。連續性腎臟替代治療可模擬腎小球濾過，24小時持續緩慢清除水分與發炎介質，並協助清除細胞激素風暴。

洗腎患者是否加做血液淨化 須依臨床指標判斷

此外，陳宏麟理事長指出，標準血液透析主要清除小分子尿毒素，例如尿素氮，但對於較大的分子清除效率較差，例如β2-微球蛋白等，部分透析患者若出現難治性搔癢、不寧腿症候群（RLS）、嚴重高血磷或慢性發炎指標偏高等情況，醫療團隊可能與患者討論是否加做血液淨化，並透過治療後的β2-微球蛋白、血磷與發炎指標（hs-CRP）變化作為治療反應的評估參考。

網路「洗血保養」說法 醫籲審慎看待

陳宏麟理事長也說，坊間廣告中所稱的「洗血」與醫療上有適應症的血液淨化並不相同，部分廣告宣稱可把高血脂或發炎指數「清洗出來」達到「排毒回春」甚至「完全根治」，這類說法易讓民眾誤解血液淨化具有保養或抗衰老效果，事實上血液淨化屬於侵入性行為，而非單純的美容療程，任何侵入性處置都可能帶來感染或其他風險，且即使透過儀器暫時降低血中某些數值，人體仍會持續產生相關物質，例如低密度脂蛋白，因此不應將其視為一勞永逸的處理方式。

陳宏麟理事長也強調，時下醫療資訊在網路上流通快速，但真正的醫療介入須建立在完整抽血檢驗報告與疾病病史評估基礎上，民眾可參照專科醫師與專科醫學會的建議，並依健保核准適應症評估是否需治療，才是保護自身健康最好的方法。

本文授權轉載自健康醫療網／記者林則澄報導洗血能「洗掉發炎」？醫揭與洗腎差異 臨床定位與風險一次看

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