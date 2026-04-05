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自由開講》三二九夜裡的一場夢 台灣法治的侵蝕危機

2026/04/05 09:30

◎ 袁冰凝

民眾黨29日舉辦「戰！329上凱道討公道」，活動。（資料照）民眾黨29日舉辦「戰！329上凱道討公道」，活動。（資料照）三二九當天的夜裡，我做了一場夢。夢裡，我參加民眾黨舉辦的三二九「上凱道討公道」活動，站在凱達格蘭大道，台上高喊「討公道」的聲浪一波高過一波。柯文哲的名字被反覆呼喊，而賴清德則成為眾矢之的。就在此時，好友阿源忽然從人群中擠到我身邊。阿源：「奇怪，為什麼柯文哲被判十七年，要找賴清德討公道？」。我愣了一下：「那你知道是誰到地檢署告發京華城案的嗎？」。

阿源：「國民黨籍的市議員鍾小平啊」。我：「那在台北市議會組專案小組調查這案子的呢？」。阿源：「也是國民黨籍的游淑慧」。我再問：「那行賄的人呢？」。阿源皺眉：「沈慶京，還有朱亞虎，都是國民黨籍，而且朱還認罪了」。話說到這裡，四周的口號聲忽然變得模糊，像是被抽離了現實。阿源轉頭看著我，語氣帶著一絲困惑與不安。阿源：「那我們現在是在對誰抗議？」。

國民黨籍的市議員鍾小平是京華城案的吹哨者。（資料照）國民黨籍的市議員鍾小平是京華城案的吹哨者。（資料照）我低聲說：「如果告發的人、組專案小組調查的召集人、連行賄的人，都是國民黨籍，卻將責任全面轉向民進黨及賴清德身上，這還算是討公道嗎？」。阿源：「如果每一個不利判決，都可以用街頭抗議來翻案，那法院還有什麼意義？」。我正想回答，整個場景突然劇烈震動。下一秒，我驚醒了。

從法律角度觀察，本案已歷經偵查、起訴與審理程序，一審判決並非憑空而來，而是建立在證據調查與法庭辯論之上。司法是否公正，應回歸判決所建構之證據體系與程序正當性檢驗；若當事人不服，亦有完整上訴制度可供救濟。這正是法治國家處理爭議的正軌，而非以街頭動員取代訴訟程序。

將個案定性為「政治迫害」，卻無法具體指出程序違法或證據瑕疵所在，不僅無助於案件釐清，反而可能侵蝕社會對司法制度的基本信賴。當抗議的對象與案件事實脈絡產生明顯錯位時，這樣的動員，已不再是對正義的追求，而是對責任歸屬的刻意轉移！

（作者為法務人員）

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