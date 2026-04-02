自由開講》向社工致敬

◎ 尤英夫

四月二日是台灣社工日，圖為世界展望會社工督導劉雅萍（左二）前往受鳳凰颱風影響的萬榮鄉明利村，關懷受助家庭、即時提供關懷與協助。（資料照，台灣世界展望會提供）四月二日是台灣社工日，當台灣各界為全國社工稱讚，尤其社工為自己慶祝的時候，本人亦有特別感觸，因為過去擔任基金會董事長的時候，多次陪同不同的社工前往基金會照顧的案家做家庭訪問。了解案家，也明瞭社工的悲歡喜樂。

基金會照顧的案家都是政府或其他機構轉介來的新住民（以前叫外配）。平均收入大約低於國人正常收入的一半。她們多數由基會照顧多年後才停止。沒有我們的照顧，案家真是生不如死。我就曾聽過一個案家跟說，如果沒有我們基金會，她們早已不在人間。可以看出基金會的重要性。

賽珍珠基金會提供新移民子女及其家庭全面性、系統性服務與照顧是多方面協助；圖為「全家珍愛新住民」零錢捐計畫。（資料照，賽珍珠基金會提供）我們提供新移民子女及其家庭全面性、系統性服務與照顧是多方面的，包括教育的協助，生活的輔助與資源的連結等。而這些工作都是社工日常的一部份。尤其常常只能在周五及周日去家訪，因為案家平日都要出外做社會低階工作。而社工也有其家人，有其自己生活，當然受到很大影響，社工的工作壓力由此可知。再加上薪資又不是特別優厚能夠吸引人，怎麼能長期忍受如此之工作？因此，基金會跟其他社會福利機機一樣常常為找社工煩腦。本人過去曾建議，可以找一些正常的新住民在經過訓練後，補充流失的社工。因為她們是移民過來的新台灣人，更瞭解新住民的需要及幫助。

由於社工人力短缺嚴重，將強化薪資補助、留任機制，衛福部已調整社工師國考科目難易度，提升考照率。（資料照）近日媒體報導說，由於社工人力短缺嚴重，將強化薪資補助、留任機制，衛福部已調整社工師國考科目難易度，提升考照率，另投入「強化社安網計畫二點○」預算逾八百億元，用來增聘近萬名社工人員云云。希望能夠發生效果，解決這一長期以來的社會問題。

（作者為台灣賽珍珠基金會榮譽董事長）

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